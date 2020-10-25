المستشفى الأهلي

تفوق في مجال زراعة العظام بدقة وجودة عالمية

الدكتور‭ ‬طلال‭ ‬رنة

إستشاري‭ ‬جراحة‭ ‬الوجه‭ ‬والفكين

في‭ ‬المستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬الدوحة‭ – ‬قطر

يجري المستشفى الأهلي بالدوحة زراعة عظام الأسنان والأسنان بدقة وجودة عالية وفقاً لأحدث ما توصل إليه طب زراعة الأسنان عالمياً مثل نظام straumnn ونظام زمر zummer الأميركي، حيث تعتبر زراعة عظام الأسنان أو تطعيم عظام الفك هي العملية الأساسية التي يتم إجراؤها لزيادة كثافة العظام ومساحتها في الفك الذي يثبت الأسنان بإستخدام واحد أو أكثر من خيارات تطعيم العظام المختلفة، وقد تتطلب جراحات الأسنان المعروفة أيضاً باسم جراحات الوجه والفكين نمو العظام في الفك العلوي، مثل زيادة الجيوب الأنفية أو تكبير الحافة.

إن تحسن التكنولوجيا الخاصة بعملية زراعة عظام الأسنان وتطورها المستمر لا يؤدي فقط إلى تعزيز نمو العظام الجديد، بل إلى النمو المتحكم فيه للحصول على أفضل النتائج. يمكن لتطعيم العظام أن يخلق فرصاً جديدةً لتحسين وظيفة الفم وإبتسامة أكثر جاذبية.

قال الدكتور طلال رنة، إستشاري جراحة الوجه والفكين بالمستشفى الأهلي، إن الطعم العظمي قادر على تحفيز نمو العظام اللازم لإعادة تشكيل الفك وإعداده لزراعة الأسنان، وتستخدم هذه الغرسات لاستبدال الأسنان المفقودة، وتتطلب كثافة عالية في عظام الفك التي سوف تستقر عليها الغرسة السنية.

كما يحذر إستشاري جراحة الوجه والفكين من خطورة الآثار التي تنتج عن فقدان الأسنان، مضيفاً: “إذا فقد الشخص أحد الأسنان فيكون من الطبيعي أن ينكمش عظم الفك أسفل هذا السن حتى تقل مساحة اللثة ولا تتعرض الأنسجة للتلف في المستقبل، وهذه العملية طبيعية وتحدث تلقائيا عندما لا يمكن أن يحدث التحفيز الطبيعي لنمو العظام الناجم عن قوة مضغ الأسنان، ويمكن أن تكون النتيجة هي صغر عرض العظم بنسبة 25% في السنة الأولى وحدها بعد فقدان الأسنان ثم تزداد هذه النسبة تدريجياً، وتعتبر زراعة عظام الأسنان عملية مرافقة للمرضى الذين يبحثون عن تعويض أسنانهم قبل عملية الزراعة، وترافق هذه العملية دوماً زراعة الأسنان لأن غرس الأسنان يتطلب مساحة وكثافة معينة في عظام الفك.

وأوضح الدكتور طلال رنة أن فقدان العظام التدريجي من الممكن أن يؤثر على صحة الفم من خلال إنخفاض في نسيج اللثة، كما أن فقدان الأسنان والعظام قد يتسبب في تغيير مظهر الوجه إذا اختفت المسافة بين الأنف والذقن بشكل ملحوظ مع مرور الأعوام.

لذلك عندما يفقد المريض بعض الأسنان نقوم بتدارك الأمر بعمل تطعيم العظام بالمواد التي تحفز نمو العظام الجديدة في موقع السن المفقود، لأن التطعيم قد يمنع فقدان العظام المفرط ويسمح بزراعة الأسنان في المستقبل.

تختلف إجراءات التطعيم بحسب الموقع في الفم، ودرجة فقدان العظام، وما إذا كان التطعيم يحدث مباشرة بعد إزالة السن أو إذا مرّ بعض الوقت بعد فقدان الأسنان. لذلك نعمل على تحديد بعض العوامل التي تؤثر على نوع زراعة عظام الأسنان المطلوب قبل تنفيذ الإجراء. هذه العوامل تشمل موقع السن أو الأسنان المفقودة داخل الفم، درجة كثافة عظام الفك ومساحتها، سرعة إلتئام التطعيم العظمي، وفترة بقاء العظام بعد فقدان السن.

زراعة عظام الأسنان قبل الإجراءات التعويضية

الدكتور طلال أشاد بأهمية عمليات زراعة الأسنان بالنسبة للأشخاص الذين لديهم حاجة ملحة لهذا النوع من العمليات حيث أن زراعة عظام الأسنان أيضا توفر أفضل خيار لاستبدال الأسنان في طب الأسنان التجميلي وهو زراعة الأسنان. منذ ظهور هذه العملية منذ أكثر من ثلاثة عقود، ازدادت شعبية زراعة الأسنان بين المرضى وأطباء الأسنان من حيث مظهرها الطبيعي ومتانتها وإمكانية تطبيقها مع عدد من خيارات استبدال الأسنان الأخرى مثل جسور الأسنان وتلبيس الأسنان وأطقم الأسنان المستندة على الزراعة.

وأوضح أن غرس الأسنان تتطلب الحد الأدنى من العظم في الموقع للحصول على مرسى مناسب، ويضمن العظم الكافي أن وضع التاج النهائي للزرع سيعمل بشكل صحيح ويظهر بشكل طبيعي. يمكن أن يؤدي تجديد العظام من خلال زراعة عظام الأسنان إلى تحسين الكتلة العظمية في موقع السن المفقود إلى درجة أن زرع الأسنان لا يمكن تمييزه عن الأسنان الطبيعية. يمتلك التركيب الفريد الخاص بعملية زراعة عظام الأسنان أيضاً فائدة إضافية لصحة العظام، حيث يتم دمج غرسة التيتانيوم التي يتم إدخالها في عظم الفك مع أنسجة العظام، مما يشجع على استمرار نمو العظام في المنطقة في المستقبل.

وينصح إستشاري جراحة الوجه والفكين بالمستشفى الأهلي الأشخاص الذين يعانون من نقص في الطعوم العظمية بزيارة الطبيب لتعويض هذا النقص العظمي قبل البدء بزراعة الأسنان، حيث أن خسارة العظام تسبب ضرراً بصحة الفم تجعل الشخص يبدو أكبر سناً مما هو عليه. لكن في كثير من الحالات، يمكن إعادة توليد العظم وتعزيزه مع فوائد واضحة للصحة والمظهر الخارجي بواسطة زراعة العظام للأسنان.