مؤسسة CareAtHome

تقديم خدمات الرعاية الصحية في المنزل

من الواضح أن العاملين في مجال الرعاية الصحية يحتاجون إلى الدعم والمرضى بحاجة إلى الرعاية. النظام الصحي في لبنان يدعم المستشفيات من خلال تطبيق تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها وتوفير الرعاية للمرضى.

أما الرعاية الصحية المنزلية فدعمها أيضا يعدُّ أولوية ولها دور أساسي خصوصا في زمن وباء فيروس الكورونا. إن توفير الرعاية في المنزل، كالعناية التمريضي، العناية بالجروح، توفير العلاج، الحقن الوريدية، المعاينة الطبية وغيرها من الخدمات الصحية تساعد على ضمان سلامة الفرد لتفادي العدوى. من المعروف أن المتقدمين في السّن والأشخاص الذين لديهم جهاز مناعي ضعيف مثل مرضى السرطان والقلب والسكري هم أكثر عرضة لإلتقاط الفيروس، ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

لذلك البقاء في المنزل وتجنب الإختلاط مهمان جدا في الحد من إنتشار وباء كورونا والوقاية منه والحد من المخاطر. كما وأنه عندما نؤخر ذروة تفشي الوباء سيقل عدد المرضى في المستشفيات.

هذا من جهة، أما من جهة أخرى فالعناية الصحية في المنزل تساعد على تخفيف الإكتظاظ في المستشفيات ما يمكنها من تركيز خدمات الطوارئ والعناية المركزة على الحالات الشديدة والحرجة، وبالتالي لن تعجز المرافق الصحية عن إستيعاب أعداد المصابين ولا سيما في العناية المركزة.

مؤسسة CareAtHome بإدارة السيدة ميشلين مبارك حداد تعمل على تقديم خدمات الرعاية الصحية في المنزل. على سبيل ذلك:

المعاينة الطبية.

العناية التمريضية.

العلاجات في الوريد من أمصال وعلاج طبي.

العناية بالجروح والتقرحات.

رعاية كبار السن.

تصوير أشعة.

صورة صوتية.

تخطيط قلب.

فحوصات مخبرية.

تأمين الأوكسيجين وعلاج المساعدة التنفسية.

تأمين معدات طبية ومستلزمات صحية.

تأمين سيارة إسعاف.

عمدت CareAtHome على إتباع عدد من النصائح حول كيفية حماية الطاقم الصحي لديها وحماية المريض أثناء الوباء. تلقى عاملو الرعاية الصحية تدريبا حول الإجراءات وكيفية إتباع الإرشادات الوقائية والإحترازية: