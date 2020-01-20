مركز كليمنصو الطبي – دبي
تعتبر دبي اليوم من أهم وأفضل وجهات الاستثمار والتطور في مجال الرعاية الصحية. فقد ارتفع مردود السياحة الطبية في دولة الامارات العربية المتحدة بنسبة % 5.5 سنويا على مدار أعوام ليناهز 12 مليار درهم عام 2018 بنمو تدعمه العديد من المبادرات الحكومية فضلا عن ازدياد رواد السياحة الطبية في الدولة.
أضف إلى ذلك، عوامل أساسية عدة تدعم هذا النمو، منها مبادرات السياحة الطبية الجديدة المنفذة من قبل حكومة دبي وارتفاع نسبة الخصخصة في القطاع الاستشفائي لاستثمار وبناء مرافق صحية حديثة ومتطورة. حيث ستساهم هذه المرافق في زيادة الخدمات الصحية وستدفع بعجلة نمو السياحة الصحية تماشياً مع رؤية دولة الامارات العربية المتحدة وخطة دبي 2021.
تعمل كلمينصو ميديسين انترناشيونال (CMI) على إنشاء شبكة من المراكز الطبية الحديثة إقليمياً ودولياً، هدفها جمع الخبرات والموارد البشرية والرعاية الصحية المتميزة في جميع أنحاء المنطقة مما يجعل الرعاية الصحية عالية الجودة متاحة للمجتمع بأكمله. لذلك تم انشاء مركز كليمنصو الطبي في دبي من قبل مجموعة خانصاحب للإستثمار وبالشراكة مع دبي للإستثمار ومركز كليمنصو الطبي في بيروت بهدف تقديم خدمات الرعاية الطبية المميزة.
يقع المركز في مدينة دبي الطبية المرحلة الثانية (الجداف) ويعتبر محوراً رئيسياً ضمن شبكة كليمنصو ميديسين المؤلفة حالياً من بيروت، دبي والرياض. إن مركز كليمنصو الطبي في دبي هو مستشفى متعدد الاختصاصات يستوعب 100 سرير متطور في غرف حديثة صممت خصيصاً لتوفير الرعاية الطبية الأحدث والاقامة المريحة في بيئة آمنة بحيث يشعر المريض وكأنه في محيط عائلي مع الحرص على إحاطته بالاهتمام لكي يشعر بالراحة نظراً لما يعكسه ذلك على نتائج العلاج.
يشمل المستشفى مراكز تخصصية لطب وجراحة الجهاز الهضمي والكبد وأمراض الكلى وجراحة العظام ومركزاً عالمياً لطب العين، وكذلك مركز العناية بالمرأة الأم الحامل والإخصاب المساعد وقسم الأطفال والعناية الفائقة لحديثي الولادة، ومركزاً لجراحة التجميل، بالإضافة إلى مركز أمراض الدم والأمراض السرطانية. لقد تم تجهيز المستشفى بالمعدات الطبية والاجهزة الأكثر تطوراً، حيث يقدم التكنولوجيا الحديثة في شتى أقسامه، ويتميز بوجود عدة أقسام ومنها قسم الأشعة، الذي يحتوي على أجهزة رقمية للمداخلة بالأشعة وهي الأكثر تطوراً في هذا المجال.
إن جميع هذه الأجهزة الرقمية تقلل من كمية الأشعة التي يتعرض لها المريض وهي متصلة بنظام معلوماتي دقيق كي تصل الصور إلى الأطباء فوراً. كما ان مركز أمراض الجهاز الهضمي والكبد مجهز بأجهزة المناظير المعوية والقولونية المزودة بألات تصوير صوتي للأورام. ويتبع قسم الجهاز الهضمي فريق من الأطباء المتخصصين في علاج وجراحة الأمراض وأورام الجهاز الهضمي والكبد والمرارة وأمراض وأورام القولون.
بالاضافة إلى ذلك، يتضمن قسم الجراحة غرف عمليات مميزة ومزودة بأحدث المعدات والتقنيات في بيئة معقمة تماما للحفاظ على صحة وأمان المرضى. فهي تحتوي على أجهزة جراحية متكاملة تعمل كنظام واحد عبر نظام Video and Teleconferencing مع باقي مستشفيات CMC التي تشكل Clemenceau Medicine Network.
يعمل في قسم الجراحة فريق متمرس في مختلف الإختصاصات، منها: جراحة الأورام، جراحة الدماغ والعمود الفقري والعظام، جراحة المسالك البولية، جراحة الشرايين، جراحة المنظار، وجراحة أمراض الجهاز الهضمي والقولون والشرج، وجراحة التجميل والعيون، والأذن والأنف والحنجرة. كما ان المركز يحتوي على قسم العناية الفائقة (ICU) المجهز باحدث التقنيات العالمية.
وايضاً مركز أمراض القلب الذي يعمل على إستقطاب المرضى من كافة أنحاء العالم العربي وهو يحتوي على أجهزة لعلاج وتشخيص أمراض القلب. وهناك مركز لدراسة وتشخيص وعلاج أمراض شرايين عضلات وكهرباء القلب. هذه المعدات هي من أحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا الطب في العالم، وتوفرالعلاجات بدقة عالية. يتبع مركز القلب وحدة العناية بأمراض القلب (CCU).
المختبرات الطبية في مركز كليمنصو الطبي في دبي وهي بدورها ممكننة بالكامل (Lab Automation)، حيث يضم القسم نظاما حديثا للقيام بتحليل فحوصات الدم والمناعة وغيرها بشكل يحد من التدخل البشري بالجودة والفعالية نفسها ولكن بسرعة اكبر. يعتمد هذا النظام على نظم معلوماتية متطورة توفر كفاءة متقدمة في التعامل مع العينات المخبرية، بشكل يجعل نسبة الخطأ في أدنى مستوياتها.
كما تم تجهيز قسم الصيدلة بالمكننة الكاملة (Pharmacy Automation) لدعم تطورالمنظومة الصحية التي يعمل المركز على أساسها ويضعها في سلم أولوياته، حيث يتم صرف الادوية وفق نظام آلي، ما يسهم الى حد كبير في الحد من الاخطاء التي يمكن ان تحصل ومما يوفر السلامة للمرضى. ويبقى هدف ذلك توفير افضل الخدمات للمرضى بالطريقة التي تضمن سلامتهم ورعايتهم بامتياز.
يتألف الطاقم الطبي من الرواد في حقول اختصاصهم وهم على إطلاع واسع بأحدث وأدق التفاصيل في المجال الطبي ويحرصون على مواكبة كل جديد من خلال التعليم المستمر. هذا بالإضافة إلى سعينا المستمر لرفع معايير الجودة في المنطقة عبر الاستفادة من الطاقم الطبي، التمريضي والإداري الذي يعمل في شبكة المستشفيات ولطالما تميز على المستوى الدولي من خلال التعاون والتعليم وتبادل الخبرات المستمر مع جونز هوبكنز انترناشيونال.
سيحظى مرضى مركز كليمنصو الطبي في دبي بميزة تجعلهم أوائل المستفيدين من العلاجات المتطورة والتكنولوجيا المتقدمة. ويوفر المركز مختلف الخدمات الاستشفائية لجميع المرضى من الولادة وحتى مراحل العمر المتقدمة. وبالإضافة إلى الخدمات الاستشفائية، يتمتع مرضانا بفخامة وخدمة فندقية من الدرجة الأولى في غرف وأجنحة وردهات انتظار مريحة، بما فيها جناح ملكي، 3 أجنحة رئاسية واجنحة تنفيذية.
تجدر الإشارة إلى وجود المكتب الدولي الذي من شأنه تقديم خدمات شاملة للمرضى القادمين من الخارج بهدف جعل الاستشفاء للمسافرين أسهل وأكثر جدوى من خلال توفير الاستشارات الطبية وحجز المواعيد وتسهيل إجراءات دخول المرضى إلى المستشفى، إلى جانب توفير استشارة طبية ثانية إذا لزم الأمر بالإضافة إلى خدمات الطب الاتصالي مع شبكة مستشفيات كليمنصو واطباء جونز هوبكنز ميديسين في الولايات المتحدة.
كما يساعد المكتب الدولي على تسهيل إجراءات السفر بما فيها استقبال المرضى وتقديم خدمات إقامة المرضى وعائلاتهم.
يوفر مركز كليمنصو الطبي في دبي كذلك عددا من البرامج الطبية هدفها الحد من المخاطر الصحية للمريض عبر الكشف المبكر للأمراض، منها الفحص الطبي الشامل وهو برنامج وقائي مدروس مطور وفقاً لأحدث معايير الرعاية الطبية العالمية وذلك للمساعدة على الكشف المبكر للأمراض وتأمين المزيد من المعلومات عن الوضع الطبي.
وقد صمم البرنامج لرجال وسيدات الأعمال كثيرو الإنشغال لمساعدتهم في الاعتناء بصحتهم في يوم كامل أو يومين. ففي ظل نمط حياة سريع الإنهماك بالأعمال يصبح الإهتمام بالصحة أمراً صعباً جداً. تكمن أهمية مركز كليمنصو الطبي في دبي بالسعي المستمر إلى تقديم أعلى جودة في الرعاية الطبية ضمن معايير آمنة للمرضى.
وقد وضع المركز النزاهة في العمل والأخلاقيات الطبية في بيئة عمل شفافة قائمة على الأدلة والبراهين في مقدمة أولوياته. بالإضافة إلى كل ما تقدم، سيستفيد مركز كليمنصو الطبي في دبي من حصيلة خبرة ١٥ عاماً من التميز في الخدمات والرعاية الطبية الأحدث على أعلى مستوى من خلال التعاون مع شبكة مستشفيات كليمنصو ميديسين.