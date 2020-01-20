مركز كليمنصو الطبي – دبي

تعتبر‭ ‬دبي‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأفضل‭ ‬وجهات‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتطور‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬فقد‭ ‬ارتفع‭ ‬مردود‭ ‬السياحة‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بنسبة‭ % ‬5.5‭ ‬سنويا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أعوام‭ ‬ليناهز‭ ‬12‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬بنمو‭ ‬تدعمه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الحكومية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ازدياد‭ ‬رواد‭ ‬السياحة‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬الدولة‭. ‬

أضف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬عوامل‭ ‬أساسية‭ ‬عدة‭ ‬تدعم‭ ‬هذا‭ ‬النمو،‭ ‬منها‭ ‬مبادرات‭ ‬السياحة‭ ‬الطبية‭ ‬الجديدة‭ ‬المنفذة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حكومة‭ ‬دبي‭ ‬وارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬الخصخصة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الاستشفائي‭ ‬لاستثمار‭ ‬وبناء‭ ‬مرافق‭ ‬صحية‭ ‬حديثة‭ ‬ومتطورة‭. ‬حيث‭ ‬ستساهم‭ ‬هذه‭ ‬المرافق‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وستدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬نمو‭ ‬السياحة‭ ‬الصحية‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وخطة‭ ‬دبي‭ ‬2021‭. ‬

تعمل‭ ‬كلمينصو‭ ‬ميديسين‭ ‬انترناشيونال‭ (‬CMI‭) ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬الطبية‭ ‬الحديثة‭ ‬إقليمياً‭ ‬ودولياً،‭ ‬هدفها‭ ‬جمع‭ ‬الخبرات‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬متاحة‭ ‬للمجتمع‭ ‬بأكمله‭. ‬لذلك‭ ‬تم‭ ‬انشاء‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬خانصاحب‭ ‬للإستثمار‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬دبي‭ ‬للإستثمار‭ ‬ومركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬المميزة‭. ‬

يقع‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دبي‭ ‬الطبية‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ (‬الجداف‭) ‬ويعتبر‭ ‬محوراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬كليمنصو‭ ‬ميديسين‭ ‬المؤلفة‭ ‬حالياً‭ ‬من‭ ‬بيروت،‭ ‬دبي‭ ‬والرياض‭. ‬إن‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬هو‭ ‬مستشفى‭ ‬متعدد‭ ‬الاختصاصات‭ ‬يستوعب‭ ‬100‭ ‬سرير‭ ‬متطور‭ ‬في‭ ‬غرف‭ ‬حديثة‭ ‬صممت‭ ‬خصيصاً‭ ‬لتوفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬الأحدث‭ ‬والاقامة‭ ‬المريحة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬بحيث‭ ‬يشعر‭ ‬المريض‭ ‬وكأنه‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬عائلي‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬إحاطته‭ ‬بالاهتمام‭ ‬لكي‭ ‬يشعر‭ ‬بالراحة‭ ‬نظراً‭ ‬لما‭ ‬يعكسه‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬العلاج‭. ‬

يشمل‭ ‬المستشفى‭ ‬مراكز‭ ‬تخصصية‭ ‬لطب‭ ‬وجراحة‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬والكبد‭ ‬وأمراض‭ ‬الكلى‭ ‬وجراحة‭ ‬العظام‭ ‬ومركزاً‭ ‬عالمياً‭ ‬لطب‭ ‬العين،‭ ‬وكذلك‭ ‬مركز‭ ‬العناية‭ ‬بالمرأة‭ ‬الأم‭ ‬الحامل‭ ‬والإخصاب‭ ‬المساعد‭ ‬وقسم‭ ‬الأطفال‭ ‬والعناية‭ ‬الفائقة‭ ‬لحديثي‭ ‬الولادة،‭ ‬ومركزاً‭ ‬لجراحة‭ ‬التجميل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬أمراض‭ ‬الدم‭ ‬والأمراض‭ ‬السرطانية‭. ‬لقد‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬المستشفى‭ ‬بالمعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والاجهزة‭ ‬الأكثر‭ ‬تطوراً،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬أقسامه،‭ ‬ويتميز‭ ‬بوجود‭ ‬عدة‭ ‬أقسام‭ ‬ومنها‭ ‬قسم‭ ‬الأشعة،‭ ‬الذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬رقمية‭ ‬للمداخلة‭ ‬بالأشعة‭ ‬وهي‭ ‬الأكثر‭ ‬تطوراً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬

إن‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭ ‬الرقمية‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬كمية‭ ‬الأشعة‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬المريض‭ ‬وهي‭ ‬متصلة‭ ‬بنظام‭ ‬معلوماتي‭ ‬دقيق‭ ‬كي‭ ‬تصل‭ ‬الصور‭ ‬إلى‭ ‬الأطباء‭ ‬فوراً‭. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬مركز‭ ‬أمراض‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬والكبد‭ ‬مجهز‭ ‬بأجهزة‭ ‬المناظير‭ ‬المعوية‭ ‬والقولونية‭ ‬المزودة‭ ‬بألات‭ ‬تصوير‭ ‬صوتي‭ ‬للأورام‭. ‬ويتبع‭ ‬قسم‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬وجراحة‭ ‬الأمراض‭ ‬وأورام‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬والكبد‭ ‬والمرارة‭ ‬وأمراض‭ ‬وأورام‭ ‬القولون‭. ‬

بالاضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يتضمن‭ ‬قسم‭ ‬الجراحة‭ ‬غرف‭ ‬عمليات‭ ‬مميزة‭ ‬ومزودة‭ ‬بأحدث‭ ‬المعدات‭ ‬والتقنيات‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬معقمة‭ ‬تماما‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬وأمان‭ ‬المرضى‭. ‬فهي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬جراحية‭ ‬متكاملة‭ ‬تعمل‭ ‬كنظام‭ ‬واحد‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬Video and Teleconferencing‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬مستشفيات‭ ‬CMC‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬Clemenceau Medicine Network‭.‬

يعمل‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الجراحة‭ ‬فريق‭ ‬متمرس‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الإختصاصات،‭ ‬منها‭: ‬جراحة‭ ‬الأورام،‭ ‬جراحة‭ ‬الدماغ‭ ‬والعمود‭ ‬الفقري‭ ‬والعظام،‭ ‬جراحة‭ ‬المسالك‭ ‬البولية،‭ ‬جراحة‭ ‬الشرايين،‭ ‬جراحة‭ ‬المنظار،‭ ‬وجراحة‭ ‬أمراض‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬والقولون‭ ‬والشرج،‭ ‬وجراحة‭ ‬التجميل‭ ‬والعيون،‭ ‬والأذن‭ ‬والأنف‭ ‬والحنجرة‭. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬المركز‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬قسم‭ ‬العناية‭ ‬الفائقة‭ (‬ICU‭) ‬المجهز‭ ‬باحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬العالمية‭. ‬

وايضاً‭ ‬مركز‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬إستقطاب‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬وهو‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬لعلاج‭ ‬وتشخيص‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭. ‬وهناك‭ ‬مركز‭ ‬لدراسة‭ ‬وتشخيص‭ ‬وعلاج‭ ‬أمراض‭ ‬شرايين‭ ‬عضلات‭ ‬وكهرباء‭ ‬القلب‭. ‬هذه‭ ‬المعدات‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬اليه‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وتوفرالعلاجات‭ ‬بدقة‭ ‬عالية‭.‬ يتبع‭ ‬مركز‭ ‬القلب‭ ‬وحدة‭ ‬العناية‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ (‬CCU‭).‬

المختبرات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬وهي‭ ‬بدورها‭ ‬ممكننة‭ ‬بالكامل‭ (‬Lab Automation‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬يضم‭ ‬القسم‭ ‬نظاما‭ ‬حديثا‭ ‬للقيام‭ ‬بتحليل‭ ‬فحوصات‭ ‬الدم‭ ‬والمناعة‭ ‬وغيرها‭ ‬بشكل‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬التدخل‭ ‬البشري‭ ‬بالجودة‭ ‬والفعالية‭ ‬نفسها‭ ‬ولكن‭ ‬بسرعة‭ ‬اكبر‭. ‬يعتمد‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬نظم‭ ‬معلوماتية‭ ‬متطورة‭ ‬توفر‭ ‬كفاءة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬العينات‭ ‬المخبرية،‭ ‬بشكل‭ ‬يجعل‭ ‬نسبة‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياتها‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬قسم‭ ‬الصيدلة‭ ‬بالمكننة‭ ‬الكاملة‭ (‬Pharmacy Automation‭) ‬لدعم‭ ‬تطورالمنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬أساسها‭ ‬ويضعها‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬أولوياته،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬صرف‭ ‬الادوية‭ ‬وفق‭ ‬نظام‭ ‬آلي،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الاخطاء‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تحصل‭ ‬ومما‭ ‬يوفر‭ ‬السلامة‭ ‬للمرضى‭. ‬ويبقى‭ ‬هدف‭ ‬ذلك‭ ‬توفير‭ ‬افضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للمرضى‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬سلامتهم‭ ‬ورعايتهم‭ ‬بامتياز‭. ‬

يتألف‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬من‭ ‬الرواد‭ ‬في‭ ‬حقول‭ ‬اختصاصهم‭ ‬وهم‭ ‬على‭ ‬إطلاع‭ ‬واسع‭ ‬بأحدث‭ ‬وأدق‭ ‬التفاصيل‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي‭ ‬ويحرصون‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬كل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعليم‭ ‬المستمر‭. ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سعينا‭ ‬المستمر‭ ‬لرفع‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬عبر‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي،‭ ‬التمريضي‭ ‬والإداري‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬المستشفيات‭ ‬ولطالما‭ ‬تميز‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬والتعليم‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬جونز‭ ‬هوبكنز‭ ‬انترناشيونال‭.‬

سيحظى‭ ‬مرضى‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بميزة‭ ‬تجعلهم‭ ‬أوائل‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬المتطورة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭. ‬ويوفر‭ ‬المركز‭ ‬مختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬الاستشفائية‭ ‬لجميع‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬الولادة‭ ‬وحتى‭ ‬مراحل‭ ‬العمر‭ ‬المتقدمة‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬الاستشفائية،‭ ‬يتمتع‭ ‬مرضانا‭ ‬بفخامة‭ ‬وخدمة‭ ‬فندقية‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬غرف‭ ‬وأجنحة‭ ‬وردهات‭ ‬انتظار‭ ‬مريحة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬جناح‭ ‬ملكي،‭ ‬3‭ ‬أجنحة‭ ‬رئاسية‭ ‬واجنحة‭ ‬تنفيذية‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬المكتب‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬شاملة‭ ‬للمرضى‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬بهدف‭ ‬جعل‭ ‬الاستشفاء‭ ‬للمسافرين‭ ‬أسهل‭ ‬وأكثر‭ ‬جدوى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الاستشارات‭ ‬الطبية‭ ‬وحجز‭ ‬المواعيد‭ ‬وتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬دخول‭ ‬المرضى‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬استشارة‭ ‬طبية‭ ‬ثانية‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬الطب‭ ‬الاتصالي‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬مستشفيات‭ ‬كليمنصو‭ ‬واطباء‭ ‬جونز‭ ‬هوبكنز‭ ‬ميديسين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

كما‭ ‬يساعد‭ ‬المكتب‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬السفر‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬استقبال‭ ‬المرضى‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬إقامة‭ ‬المرضى‭ ‬وعائلاتهم‭.‬

يوفر‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬كذلك‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الطبية‭ ‬هدفها‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬الصحية‭ ‬للمريض‭ ‬عبر‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬للأمراض،‭ ‬منها‭ ‬الفحص‭ ‬الطبي‭ ‬الشامل‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬وقائي‭ ‬مدروس‭ ‬مطور‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحدث‭ ‬معايير‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬العالمية‭ ‬وذلك‭ ‬للمساعدة‭ ‬على‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬للأمراض‭ ‬وتأمين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬الطبي‭. ‬

وقد‭ ‬صمم‭ ‬البرنامج‭ ‬لرجال‭ ‬وسيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬كثيرو‭ ‬الإنشغال‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬في‭ ‬الاعتناء‭ ‬بصحتهم‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬كامل‭ ‬أو‭ ‬يومين‭. ‬ففي‭ ‬ظل‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬سريع‭ ‬الإنهماك‭ ‬بالأعمال‭ ‬يصبح‭ ‬الإهتمام‭ ‬بالصحة‭ ‬أمراً‭ ‬صعباً‭ ‬جداً‭. ‬تكمن‭ ‬أهمية‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بالسعي‭ ‬المستمر‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أعلى‭ ‬جودة‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬ضمن‭ ‬معايير‭ ‬آمنة‭ ‬للمرضى‭. ‬

وقد‭ ‬وضع‭ ‬المركز‭ ‬النزاهة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والأخلاقيات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬شفافة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الأدلة‭ ‬والبراهين‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولوياته‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تقدم،‭ ‬سيستفيد‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬من‭ ‬حصيلة‭ ‬خبرة‭ ‬‮١٥‬‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬والرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬الأحدث‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬مستشفيات‭ ‬كليمنصو‭ ‬ميديسين‭.‬