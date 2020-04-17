مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي

يقدم خدمات الرعاية الصحية عن بُعد

يقدم مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي العديد من علاجات الرعاية الصحية المنزلية في ظل إنتشار وباء كورونا Covid-19، بعدما كانت تُقدم في المستشفى وفي عيادات الأطباء، وربما بكلفة أقل وأكثر ملاءمة للمرضى خلال إتباعهم توصيات الوقاية من حجر منزلي وتباعد إجتماعي وغيرها وهي بالفعالية ذاتها.

إن خدمة الرعاية الصحية عن بُعد المجانية التي يقدمها المستشفى تتضمن خدمة إستشارة عبر الهاتف أو الإنترنت على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، حيث يكون مركز الإتصال وفريق الأطباء العاملين على إستعداد دائم للإجابة على جميع استفسارات المرضى مع إمكانية إجراء مكالمات عبر الفيديو مع الطبيب المختص لإجراء الإستشارة ووصف الأدوية اللازمة. المستشفى يقدم كذلك خدمة توصيل الوصفة الطبية للمريض إلى منزله بحسب الحاجة أو بطلب منه.

هذه الخطوة قام بها مستشفى كليمنصو الطبي في دبي لتجنب خروج المرضى من الحجر المنزلي وتعرضهم بالتالي لخطر العدوى.

من الخدمات التي يمكن أن يقدمها المستشفى في المنزل لمرضاه خدمة الحصول على اللقاحات للأطفال أو إستخراج عيّنات الدم للفحوصات المخبرية أو العلاج الفيزيائي وغيرها من الخدمات وفق حاجة المريض أو بطلب منه.

بشكل عام، إن هدف الرعاية الصحية المنزلية يكمن في توفير العلاج من مرض أو إصابة ما بدل القدوم إلى المستشفى أو عيادة الطبيب المختص. وفي ظل إنتشار وباء كورونا Covid-19، هناك خدمات إضافية يقدمها المستشفى حيث تتضمن أي إستشارة سؤال المريض بضعة أسئلة للتأكد من عدم تعرضه للفيروس.

فالرعاية الصحية المنزلية تساعد المرضى على التحسن وإستعادة الإستقلالية والإكتفاء الذاتي قدر الإمكان؛ كما تساعدهم في الحفاظ على حالتهم أو مستوى عملهم الحالي، أو إبطاء أي تدهور.

من الخدمات المدرجة التي يقدمها المستشفى لمرضاه خلال تواجدهم في المنزل المتابعة الدورية مع المرضى بما في ذلك أصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى التواصل الدائم مع الطبيب المعالج حول كيفية إدارة الدواء، اللقاحات اللازمة للأطفال، مراقبة الوظائف الحيوية، إدارة مرضى السكري من حيث الدواء والغذاء، متابعة العلامات الحيوية لمرضى القلب، إدارة النظام الغذائي، تثقيف المرضى وخدمات العلاج الفيزيائي بالإضافة إلى نتائج الفحوصات المخبرية ومناقشتها مع المريض. كما يقدم مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي الإستشارات الطبية في عيادته المتخصصة في أمراض القلب، الأمراض السرطانية والعظام وغيرها. مستشفى كليمنصو الطبي في دبي مجهز بغرفة الولادة لاستقبال الولادات الطبيعية والقيصرية.