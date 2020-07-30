القدم‭ ‬السكري

أعراض‭ ‬خطيرة‭ ‬ونصائح‭ ‬سهلة‭ ‬لتجنب‭ ‬الإصابة

“القدم‭ ‬السكري”‭ ‬إحدى‭ ‬مضاعفات‭ ‬عدم‭ ‬ضبط‭ ‬معدل‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬إلى‭ ‬الإعتلال‭ ‬العصبي‭ ‬أو‭ ‬القصور‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬بتر‭ ‬الأطراف‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التدخل‭ ‬الطبي‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭. ‬التذبذب‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬وعدم‭ ‬ضبطه‭ ‬ينعكس‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬الأعصاب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬للقدمين،‭ ‬حيث‭ ‬يعاني‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬القدم‭.‬

القدم‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬لدى‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬حيث‭ ‬يؤدي‭ ‬إرتفاع‭ ‬الغلوكوز‭ ‬بالدم‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفات‭ ‬كثيرة‭ ‬منها‭ ‬إعتلال‭ ‬الأعصاب‭ ‬السكري‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نقص‭ ‬بالإحساس‭ ‬في‭ ‬القدم‭ ‬ثم‭ ‬فقدانه،‭ ‬ما‭ ‬يعرض‭ ‬المريض‭ ‬للإصابة‭ ‬بالجروح‭ ‬والتقرحات‭ ‬والحروق‭ ‬في‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإحساس‭ ‬بالألم‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تلتهب‭ ‬هذه‭ ‬الجروح‭ ‬وتتحول‭ ‬تقرحاتها‭ ‬السطحية‭ ‬إلى‭ ‬عميقة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شعور‭ ‬المريض‭ ‬أو‭ ‬تقديره‭ ‬لخطورة‭ ‬الوضع‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬شعوره‭ ‬بالألم‭.‬

الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬وعدم‭ ‬ضبطه‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬يؤدي‭ ‬إذن‭ ‬إلى‭ ‬إعتلال‭ ‬الأعصاب‭ ‬الطرفية‭ ‬بصورة‭ ‬بطيئة‭ ‬وبدرجات‭ ‬متفاوتة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬قصور‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تظهر‭ ‬الأعراض‭ ‬المرضية‭ ‬للقدم‭ ‬مثل‭ ‬التورم‭ ‬والجروح‭ ‬والقروح‭. ‬لذلك،‭ ‬يتطلب‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬قدم‭ ‬السكري‭ ‬رعاية‭ ‬طبية‭ ‬محترفة‭ ‬منعا‭ ‬لتطور‭ ‬الحالة‭ ‬إلى‭ ‬مراحل‭ ‬متقدمة‭ ‬قد‭ ‬تنتهي‭ ‬ببتر‭ ‬القدم‭. ‬يؤدي‭ ‬ضعف‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية‭ ‬في‭ ‬القدمين‭ ‬إلى‭ ‬زرقة‭ ‬الجلد‭ ‬وفقدان‭ ‬الشعر‭ ‬على‭ ‬القدمين‭ ‬والأظافر‭ ‬وتصدع‭ ‬الجلد‭ ‬في‭ ‬القدم‭ ‬وبطء‭ ‬إلتئام‭ ‬الجروح؛‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتطور‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬قرحة‭ ‬القدم‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المضاعفات‭ ‬المعروفة‭ ‬للقدم‭ ‬السكرية‭ ‬وهي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المضاعفات‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ضعف‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬نسب‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭. ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬المريض‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬إلتهاب‭ ‬الأعصاب‭ ‬الطرفية‭ ‬يبدأ‭ ‬المريض‭ ‬بفقدان‭ ‬الإحساس‭ ‬بقدميه‭ ‬شيئا‭ ‬فشيئا‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬لا‭ ‬يتنبّه‭ ‬عند‭ ‬حدوث‭ ‬جرح‭ ‬أو‭ ‬إصابة‭ ‬ما‭ ‬فتتطور‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يشعر؛‭ ‬مريض‭ ‬السكري‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬عناية‭ ‬طبية‭ ‬خاصة‭ ‬للحؤول‭ ‬دون‭ ‬تطور‭ ‬الجروح‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬يصعب‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكري‭.‬

القسطرة‭ ‬التداخلية

تستخدم‭ ‬القسطرة‭ ‬التداخلية‭ ‬لإعادة‭ ‬التروية‭ ‬الدموية‭ ‬للأطراف‭ ‬عند‭ ‬حدوث‭ ‬إنسداد‭ ‬الشرايين‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬القدم‭ ‬السكري‭. ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬إنتظام‭ ‬السكر‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬إلى‭ ‬تلف‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬آليتين،‭ ‬الأولى‭ ‬نتيجة‭ ‬تلف‭ ‬الأعصاب‭ ‬الحسية‭ ‬في‭ ‬القدم‭ ‬فيفقد‭ ‬المريض‭ ‬الإحساس‭ ‬بها‭ ‬وعند‭ ‬تعرضها‭ ‬للجروح‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تلتهب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬المريض‭.‬

أما‭ ‬الآلية‭ ‬الثانية‭ ‬فهي‭ ‬أن‭ ‬تصلب‭ ‬الشرايين‭ ‬المبكر‭ ‬وانسدادها‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بالغرغرينا،‭ ‬ودور‭ ‬القسطرة‭ ‬هو‭ ‬إعادة‭ ‬التروية‭ ‬الدموية‭ ‬للقدم‭ ‬حيث‭ ‬يحمل‭ ‬الدم‭ ‬الأوكسجين‭ ‬والبروتينات‭ ‬وكرات‭ ‬الدم‭ ‬البيضاء‭ ‬وهي‭ ‬ضرورية‭ ‬لإلتئام‭ ‬جروح‭ ‬القدم‭. ‬على‭ ‬مريض‭ ‬السكري‭ ‬مراجعة‭ ‬طبيب‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬عند‭ ‬ملاحظة‭ ‬أي‭ ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬القدمين‭ ‬من‭ ‬جرح‭ ‬أو‭ ‬تشقق‭ ‬أو‭ ‬غيرها،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬أولا‭ ‬بمعاينة‭ ‬حجم‭ ‬الضرر‭ ‬على‭ ‬الأنسجة‭ ‬وتقييم‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية‭ ‬للقدم‭ ‬وفحص‭ ‬الأعصاب‭ ‬الحسية‭ ‬للقدم،‭ ‬وبعدها‭ ‬يتم‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬العلاج‭.‬

الأعراض

كثيرة‭ ‬هي‭ ‬الأعراض‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬بها‭ ‬مريض‭ ‬السكري‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إصابته‭ ‬بالقدم‭ ‬السكري‭. ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭:‬

صعوبة‭ ‬في‭ ‬التئام‭ ‬الجروح

من‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬يعاني‭ ‬منه‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وأكثرها‭ ‬خطرا؛‭ ‬فبعد‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬غير‭ ‬منضبطا،‭ ‬ينخفض‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬الأطراف‭ ‬وتصاب‭ ‬الشرايين‭ ‬الطرفية‭ ‬بالتضيق‭ ‬فيصعب‭ ‬إلتئام‭ ‬الجروح‭. ‬هذا‭ ‬العارض‭ ‬يعتبر‭ ‬الأكثر‭ ‬خطورة‭ ‬لما‭ ‬قد‭ ‬ينتج‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬مضاعفات‭ ‬لأن‭ ‬غياب‭ ‬الاحساس‭ ‬يجعل‭ ‬المريض‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬بالجرح‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفاقمه‭ ‬وقد‭ ‬يصل‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬بتر‭ ‬القدم‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتنبّه‭ ‬المريض‭ ‬لذلك‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭.‬

ألم‭ ‬في‭ ‬القدمين‭ ‬

تلف‭ ‬الأعصاب‭ ‬الذي‭ ‬يصيب‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬آلام‭ ‬يصفها‭ ‬المريض‭ ‬بأنها‭ ‬حارقة،‭ ‬ويصبح‭ ‬الجلد‭ ‬شديد‭ ‬الحساسية‭ ‬فلا‭ ‬يتحمل‭ ‬إرتداء‭ ‬الحذاء‭ ‬أو‭ ‬الجوارب‭. ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬الألم‭ ‬عدم‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬القدم‭ ‬بالشكل‭ ‬الطبيعي‭ ‬حيث‭ ‬تصاب‭ ‬الشعيرات‭ ‬الدموية‭ ‬الصغيرة‭ ‬بالإنسداد‭ ‬وبالكاد‭ ‬يصل‭ ‬الأوكسجين‭ ‬إلى‭ ‬الأنسجة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬القدم‭.‬

برودة‭ ‬في‭ ‬القدمين

برودة‭ ‬القدمين‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬إنخفاض‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية‭ ‬وهي‭ ‬حالة‭ ‬تكثر‭ ‬لدى‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬تدهور‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬القلب‭ ‬لديهم‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬حركتهم‭ ‬تصبح‭ ‬بطيئة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إنخفاض‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية‭. ‬كما‭ ‬يعاني‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬إضطرابات‭ ‬عصبية‭ ‬في‭ ‬القدمين،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تغير‭ ‬في‭ ‬إحساس‭ ‬القدمين‭.‬

تورم‭ ‬وإحمرار‭ ‬القدمين

يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬قدمي‭ ‬مريض‭ ‬السكري‭ ‬متورمة‭ ‬وحمراء،‭ ‬وقد‭ ‬يشعر‭ ‬كذلك‭ ‬بالتنميل‭ ‬ربما‭ ‬بسبب‭ ‬الإلتهاب‭ ‬أو‭ ‬العدوى

عدم‭ ‬الشعور‭ ‬بالقدمين

الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حدوث‭ ‬إضطراب‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬العصبي‭ ‬للقدم‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬أعصاب‭ ‬القدمين‭ ‬ويؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الإحساس‭ ‬ليتطور‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يفقد‭ ‬المريض‭ ‬الإحساس‭ ‬في‭ ‬قدميه‭ ‬وهي‭ ‬ظاهرة‭ ‬لدى‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬تسمى‭ ‬“الإعتلال‭ ‬العصبي”‭.‬

آلية‭ ‬العلاج

الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الطبيب‭ ‬هي‭ ‬معاينة‭ ‬الجرح‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ملتهبا‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬حدوث‭ ‬الجرح‭ ‬لمعالجته‭ ‬بهدف‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الحالة‭. ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬غير‭ ‬المتقدمة‭ ‬يكتفي‭ ‬الطبيب‭ ‬عادة‭ ‬بإزالة‭ ‬الجلد‭ ‬الميت‭ ‬والسوائل‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬تنظيف‭ ‬الجرح‭ ‬بمحلول‭ ‬الماء‭ ‬المالح‭ ‬وتغطيته‭ ‬بضمادة‭ ‬معقمة،‭ ‬ثم‭ ‬تتم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬معالجة‭ ‬الجرح‭ ‬ويصبح‭ ‬معقما‭ ‬وجافا‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬مخاطر‭ ‬العدوى‭ ‬منخفضة‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭. ‬بما‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬التروية‭ ‬يقوم‭ ‬الطبيب‭ ‬بفحص‭ ‬إمدادات‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬القدمين‭ ‬للتأكد‭ ‬ممّا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المريض‭ ‬يشعر‭ ‬بقدميه‭ ‬لأن‭ ‬إمدادات‭ ‬الدم‭ ‬السليمة‭ ‬في‭ ‬الشرايين‭ ‬تتميز‭ ‬بكونها‭ ‬محسوسة‭. ‬

وكإجراء‭ ‬إضافي،‭ ‬قياس‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭ ‬ومقارنته‭ ‬مع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬بالذراع‭. ‬وأخيرا،‭ ‬يمكن‭ ‬إجراء‭ ‬فحص‭ ‬الموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬والتصوير‭ ‬المقطعي‭ ‬والتصوير‭ ‬بالرنين‭ ‬المغناطيسي‭.‬

تصوير‭ ‬الأوعية‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأحيان،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬عمل‭ ‬أخصائي‭ ‬الأشعة‭. ‬ويتم‭ ‬وضع‭ ‬قسطرة‭ ‬في‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬من‭ ‬الفخذ‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬جلبها‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬المقصود‭. ‬تخفيض‭ ‬الضغط‭ ‬في‭ ‬القدم‭ ‬السكري‭ ‬يدخل‭ ‬ضمن‭ ‬آليات‭ ‬العلاج‭ ‬لأن‭ ‬مشاكل‭ ‬القدم‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنشأ‭ ‬بسبب‭ ‬زيادة‭ ‬الضغط‭. ‬ينتج‭ ‬هذا‭ ‬الضغط‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لبس‭ ‬الأحذية‭ ‬الضيقة‭ ‬والتي‭ ‬تتسبب‭ ‬مع‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬تكوّن‭ ‬مسمار‭ ‬القدم‭ ‬أي‭ ‬الجلد‭ ‬الميت‭ ‬فيزداد‭ ‬الضغط‭. ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬يقوم‭ ‬الطبيب‭ ‬بإزالته‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬نوعية‭ ‬الأحذية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إرتداؤها‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬الجرح‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬متقدمة‭ ‬يصعب‭ ‬الشفاء‭ ‬منه،‭ ‬يتجه‭ ‬الأطباء‭ ‬نحو‭ ‬خيار‭ ‬البتر،‭ ‬فيقوم‭ ‬أولا‭ ‬بالفحص‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الإجراء‭ ‬الجراحي‭ ‬البسيط‭ ‬كافيا‭ ‬ويكون‭ ‬ممكنا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الضغط‭ ‬المتكرر‭ ‬على‭ ‬طرف‭ ‬إصبع‭ ‬القدم‭. ‬

نصائح‭ ‬وإرشادات

مريض‭ ‬السكري‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يهتم‭ ‬بقدميه‭ ‬إهتماما‭ ‬بالغا‭ ‬تجنبا‭ ‬لأي‭ ‬مضاعفات‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬عواقبها‭ ‬وخيمة؛‭ ‬وأولى‭ ‬الخطوات‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬قدميه‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬تشقق‭ ‬أو‭ ‬جرح‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬الإعتناء‭ ‬بنظافتهما‭ ‬وإرتداء‭ ‬الأحذية‭ ‬الواسعة‭ ‬وغير‭ ‬الضاغطة‭ ‬على‭ ‬القدمين‭. ‬تدليك‭ ‬القدمين‭ ‬يوميا‭ ‬وغسلهما‭ ‬بالماء‭ ‬الدافئ‭ ‬وقص‭ ‬الأظافر‭ ‬بإنتظام‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬الروتينية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬للعناية‭ ‬بالقدمين‭. ‬إختيار‭ ‬الحذاء‭ ‬المناسب‭ ‬ضروري‭ ‬لأنه‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الحالة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تعزيز‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬القدمين‭. ‬فالحذاء‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أعمق‭ ‬من‭ ‬الأحذية‭ ‬العادية‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬المريض‭ ‬بعدم‭ ‬الإرتياح،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬واسعا‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لحركة‭ ‬الأصابع‭ ‬وبالتالي‭ ‬تقليل‭ ‬الإحتكاك؛‭ ‬على‭ ‬مريض‭ ‬السكري‭ ‬أن‭ ‬يتجنب‭ ‬الكعب‭ ‬العالي‭ ‬أو‭ ‬المفتوح‭ ‬من‭ ‬الأمام‭.‬

للوقاية‭ ‬من‭ ‬قدم‭ ‬السكري‭ ‬يجب‭:‬

ضبط‭ ‬مستوى‭ ‬السكر‭ ‬وإبقائه‭ ‬ضمن‭ ‬المعدلات‭ ‬الطبيعية‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭. ‬إن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬سكر‭ ‬مستقر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الأفضل‭ ‬لتجنب‭ ‬سائر‭ ‬أنواع‭ ‬المضاعفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭ ‬المزمن‭. ‬

العناية‭ ‬بنظافة‭ ‬القدم‭ ‬وتجنب‭ ‬الرطوبة‭ ‬لأنها‭ ‬تشجع‭ ‬نمو‭ ‬الفطريات،‭ ‬وعلى‭ ‬المريض‭ ‬تجفيف‭ ‬قدميه‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭.‬

الجوارب‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬خياطة‭ ‬بارزة‭ ‬لأنها‭ ‬قد‭ ‬تحتك‭ ‬بأصابع‭ ‬القدم‭ ‬وتسبب‭ ‬التقرحات‭.‬

‭ ‬الحذاء‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مريحا‭ ‬وواسعا‭ ‬وعدم‭ ‬لبس‭ ‬الأحذية‭ ‬الضيقة‭ ‬إطلاقا،‭ ‬مع‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬أحذية‭ ‬خاصة‭ ‬للقدم‭ ‬السكري‭.‬