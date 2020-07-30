جراحة العظام بواسطة الروبوت
جراحة العظام بواسطة الروبوت
كفاءة عالية لعمليات العمود الفقري وتبديل المفاصل
جراحة الروبوت هي اليوم أحدث الإتجاهات في الطب الحديث بعد أن أثبتت جدارة عالية في غرف العمليات لاسيما في العمليات الدقيقة، لتشكل أحدث تقنيات الجراحة بواسطة التكنولوجيا الروبوتية عالية الدقة.
الجرّاح المتمرّس يقود الروبوت من خلال وحدة التحكم الجراحية عبر إستخدام كاميرات ثلاثية الأبعاد لتعطيه صورا عالية الدقة فيتحكّم بأذرع الروبوت الأربعة للوصول إلى المنطقة الجراحية التي يريد، حيث تتمتع هذه الأذرع بأقصى درجة من حركة بشكل أفضل من يد الإنسان. إن دخول الروبوت الى غرف العمليات أتاح الفرصة للجرّاح لإجراء أضخم العمليات الجراحية بمساعدة تقنية وحاسوبية إعتمادا على التطورات التكنولوجية بإستخدام أنظمة روبوتية متطورة. اليوم، يشكل الروبوت داعما أساسيا لعمل الجرّاح خلال إجرائه العمليات الجراحية الخطيرة، حيث يقوم بتوجيه الروبوت عبر وحدة تحكم كمبيوتر فيعطي أوامر تحريك أذرع الروبوت المبرمجة على خطوات العملية بدقة عالية. فبالإضافة إلى إمكانية إجراء الجراحة عن بعد، إن إستخدام الروبوت في العمليات الجراحية يقلل إحساس المريض بالألم ويحدّ من مضاعفات الشقوق الجراحية ومن نزيف الدم خلال الجراحة، وبالتالي يمكن الإستغناء عن نقل كميات كبيرة من الدم إلى المريض، وهو ما يؤدي إلى سرعة التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية.
الروبوت في العمليات الجراحية يتم بمساعدة تقنية آلية وحاسوبية، بحيث يتمكن الجرّاح من القيام بجميع العمليات الجراحية الممكن القيام بها عن طريق تنظير البطن في مختلف التخصصات الجراحية.
هذه الروبوتات تستدعي خبرات ومهارات عالية من أطباء وجرّاحين درسوا هذا المجال عن كثب وأجروا الكثير من العمليات الروبوتية لأن التقنية وحدها، ورغم أهميتها اليوم في الكثير من العمليات الجراحية الدقيقة، إلا أن لا فائدة لها ما لم يكن هناك طبيب يتقن فن التعامل مع الروبوت في غرفة العمليات، فهو من يحرك أذرع الروبوت في الإتجاه الذي يريده بعد رؤية مكان العملية أمامه على شاشة الكمبيوتر وبالأبعاد الثلاثية لتكون الصورة أكثر وضوحا.
جراحات العظام بواسطة الروبوت
تشهد جراحات العظام اليوم إنجازات غير مسبوقة بعد أن دخل الروبوت إلى هذا المجال من أوسع الأبواب، فقد عمدت الكثير من الشركات المتخصصة في الحقل الطبي على تطوير روبوتات جراحية تساعد في جراحات العظام خلال إجراء جراحات الركبة أو عظام الفخذ أو الكتف أو العمود الفقري والحصول على نتائج مرضية للمريض والطبيب على حد سواء. لقد باتت عمليات تبديل المفاصل بواسطة الروبوت من العمليات التقليدية التي تتم في شتى أنحاء العالم بشرط وجود طبيب جراح متمرس يتمتع بخبرة عريقة في مجال عمله.
كما أن جراحات العظام التي تعتمد على الروبوتات بدأت تثبت فعاليتها ودورها الكبير في تحسين كفاءة عمليات جراحة العمود الفقري التي تعتبر من أدق العمليات الطبية، وغيرها الكثير من الجراحات.
الروبوت الآلي يمكّن الجرّاح من إجراء عمليات دقيقة بسهولة خاصة عمليات العمود الفقري والمفاصل وغيرها من عمليات العظام، ما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وقصر فترة التعافي بعد العملية والحد من النزيف وغيرها من المزايا. جراحات تغيير المفاصل بإستخدام تكنولوجيا الروبوت في العمليات الجراحية الخاصة برأب وإصلاح المفاصل أسهم في تحقيق الكثير النتائج الإيجابية لمعالجة مرضى إستبدال مفصل الركبة.
تبديل مفصل الركبة
إستخدام الروبوت في عمليات تبديل مفصل الركبة يسهم إلى حدّ كبير في سرعة تعافي المريض، إذ وبالدرجة الأولى فإن حجم الجروح والندوب صغير جدا لا يتعدى الثقوب الصغيرة في الأنسجة المحيطة بالركبة، فضلا عن الدقة المتناهية في عملية نحت العظام المتصلة بها إلى جانب إختصار المدة الزمنية لعملية استبدال مفصل الركبة والحد من الآلام التي يعاني منها المريض بعد العملية الجراحية.
هذه المميزات شجعت الكثير من المرضى البحث عن جراحي عظام متمرسين في هذا المجال في شتى أنحاء العالم، ما أدى بالتالي إلى التوجه نحو تطوّر التكنولوجيا المتصلة بهذا الأسلوب الجراحي الحديث مع الإلتزام بأرقى المعايير العالمية في مجال الجراحة الروبوتية.
تبديل مفصل الورك
تبديل مفصل الورك من العمليات التي استفادت من التطور التكنولوجي الحاصل على مستوى الروبوت، فبات من الممكن إجراء هذه العملية بواسطة الروبوت بشكل أكثر سلاسة وأقل مضاعفات على المريض خصوصا أن غالبية المرضى الذين يحتاجون لمثل هذه العمليات هم من فئة كبار السن ما يعني أن معظمهم يعانون من أمراض مزمنة والتعرض لجراحة كبيرة قد يشكل تهديدا على حالتهم الصحية بشكل عام.
يتم قبل الجراحة بعدة أيام عمل أشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد للمفصل المراد تغييره، ومن ثم يتم تحميل بيانات هذه الأشعة على الكمبيوتر بهدف تحديد مقاس المفصل الإصطناعي الذي سيتم تركيبه وتحديد الوضع الأمثل لتركيبه والأجزاء التي سيتم إزالتها من سطح العظام لتركيب المفصل.
خلال الجراحة الروبوتية، يقوم الجراح بنفسه بتحريك ذراع الروبوت التي تحتوي على أداة لحفر العظام، فيقوم بتشكيل سطح العظم بحيث تناسب شكل المفصل الإصطناعي وحجمه. ذراع الروبوت لا تتحرك ذاتيا بل الجراح هو الذي يحركها ويتحكم بحركتها ولكن يقوم الروبوت فقط بالحفر في الأماكن التي يتم تحديدها بواسطة الكمبيوتر ولا يسمح للذراع بالتحرك أو الحفر في الأماكن الأخرى.
العمود الفقري
الروبوت الآلي لإجراء العمليات الدقيقة في العمود الفقري يساعد الأطباء على إجراء العملية المعقدة بدقة عالية وأكثر أماناً. يمكن إستخدام هذا الروبوت للتخطيط للعملية بالتفصيل مسبقاً، كما يتم الحصول على صور ثلاثية الأبعاد أثناء الجراحة مع تحريك ذراع الروبوت بكل سهولة. يساعد هذا النوع من الروبوت الجراحي الطبيب في عملية التشخيص الدقيق وإجراء الجراحات المطلوبة وفق أعلى درجات الدقة والأمان، إلى جانب توظيفها لجهاز الأشعة ثلاثي الأبعاد، وهو الأحدث من نوعه عالمياً والأكثر دقة في جراحات العمود الفقري.
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