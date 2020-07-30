جراحة‭ ‬العظام‭ ‬بواسطة‭ ‬الروبوت

كفاءة‭ ‬عالية‭ ‬لعمليات‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬وتبديل‭ ‬المفاصل

جراحة‭ ‬الروبوت‭ ‬هي‭ ‬اليوم‭ ‬أحدث‭ ‬الإتجاهات‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬الحديث‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أثبتت‭ ‬جدارة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬غرف‭ ‬العمليات‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الدقيقة،‭ ‬لتشكل‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬الجراحة‭ ‬بواسطة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الروبوتية‭ ‬عالية‭ ‬الدقة‭. ‬

الجرّاح‭ ‬المتمرّس‭ ‬يقود‭ ‬الروبوت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وحدة‭ ‬التحكم‭ ‬الجراحية‭ ‬عبر‭ ‬إستخدام‭ ‬كاميرات‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬لتعطيه‭ ‬صورا‭ ‬عالية‭ ‬الدقة‭ ‬فيتحكّم‭ ‬بأذرع‭ ‬الروبوت‭ ‬الأربعة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬الجراحية‭ ‬التي‭ ‬يريد،‭ ‬حيث‭ ‬تتمتع‭ ‬هذه‭ ‬الأذرع‭ ‬بأقصى‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬يد‭ ‬الإنسان‭. ‬إن‭ ‬دخول‭ ‬الروبوت‭ ‬الى‭ ‬غرف‭ ‬العمليات‭ ‬أتاح‭ ‬الفرصة‭ ‬للجرّاح‭ ‬لإجراء‭ ‬أضخم‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬بمساعدة‭ ‬تقنية‭ ‬وحاسوبية‭ ‬إعتمادا‭ ‬على‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬بإستخدام‭ ‬أنظمة‭ ‬روبوتية‭ ‬متطورة‭. ‬اليوم،‭ ‬يشكل‭ ‬الروبوت‭ ‬داعما‭ ‬أساسيا‭ ‬لعمل‭ ‬الجرّاح‭ ‬خلال‭ ‬إجرائه‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬الخطيرة،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬بتوجيه‭ ‬الروبوت‭ ‬عبر‭ ‬وحدة‭ ‬تحكم‭ ‬كمبيوتر‭ ‬فيعطي‭ ‬أوامر‭ ‬تحريك‭ ‬أذرع‭ ‬الروبوت‭ ‬المبرمجة‭ ‬على‭ ‬خطوات‭ ‬العملية‭ ‬بدقة‭ ‬عالية‭. ‬فبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬إجراء‭ ‬الجراحة‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬إن‭ ‬إستخدام‭ ‬الروبوت‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬يقلل‭ ‬إحساس‭ ‬المريض‭ ‬بالألم‭ ‬ويحدّ‭ ‬من‭ ‬مضاعفات‭ ‬الشقوق‭ ‬الجراحية‭ ‬ومن‭ ‬نزيف‭ ‬الدم‭ ‬خلال‭ ‬الجراحة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يمكن‭ ‬الإستغناء‭ ‬عن‭ ‬نقل‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬المريض،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬سرعة‭ ‬التعافي‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬الحياة‭ ‬الطبيعية‭.‬

الروبوت‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬يتم‭ ‬بمساعدة‭ ‬تقنية‭ ‬آلية‭ ‬وحاسوبية،‭ ‬بحيث‭ ‬يتمكن‭ ‬الجرّاح‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بجميع‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬الممكن‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تنظير‭ ‬البطن‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬الجراحية‭.‬

هذه‭ ‬الروبوتات‭ ‬تستدعي‭ ‬خبرات‭ ‬ومهارات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬أطباء‭ ‬وجرّاحين‭ ‬درسوا‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬وأجروا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬الروبوتية‭ ‬لأن‭ ‬التقنية‭ ‬وحدها،‭ ‬ورغم‭ ‬أهميتها‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬الدقيقة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬فائدة‭ ‬لها‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬طبيب‭ ‬يتقن‭ ‬فن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الروبوت‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات،‭ ‬فهو‭ ‬من‭ ‬يحرك‭ ‬أذرع‭ ‬الروبوت‭ ‬في‭ ‬الإتجاه‭ ‬الذي‭ ‬يريده‭ ‬بعد‭ ‬رؤية‭ ‬مكان‭ ‬العملية‭ ‬أمامه‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬وبالأبعاد‭ ‬الثلاثية‭ ‬لتكون‭ ‬الصورة‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحا‭.‬

جراحات‭ ‬العظام‭ ‬بواسطة‭ ‬الروبوت

تشهد‭ ‬جراحات‭ ‬العظام‭ ‬اليوم‭ ‬إنجازات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬دخل‭ ‬الروبوت‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬من‭ ‬أوسع‭ ‬الأبواب،‭ ‬فقد‭ ‬عمدت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الحقل‭ ‬الطبي‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬روبوتات‭ ‬جراحية‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬جراحات‭ ‬العظام‭ ‬خلال‭ ‬إجراء‭ ‬جراحات‭ ‬الركبة‭ ‬أو‭ ‬عظام‭ ‬الفخذ‭ ‬أو‭ ‬الكتف‭ ‬أو‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬مرضية‭ ‬للمريض‭ ‬والطبيب‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬لقد‭ ‬باتت‭ ‬عمليات‭ ‬تبديل‭ ‬المفاصل‭ ‬بواسطة‭ ‬الروبوت‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بشرط‭ ‬وجود‭ ‬طبيب‭ ‬جراح‭ ‬متمرس‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬عريقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عمله‭. ‬

كما‭ ‬أن‭ ‬جراحات‭ ‬العظام‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الروبوتات‭ ‬بدأت‭ ‬تثبت‭ ‬فعاليتها‭ ‬ودورها‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬عمليات‭ ‬جراحة‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أدق‭ ‬العمليات‭ ‬الطبية،‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجراحات‭.‬

الروبوت‭ ‬الآلي‭ ‬يمكّن‭ ‬الجرّاح‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬دقيقة‭ ‬بسهولة‭ ‬خاصة‭ ‬عمليات‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬والمفاصل‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬العظام،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬معاناة‭ ‬المرضى‭ ‬وقصر‭ ‬فترة‭ ‬التعافي‭ ‬بعد‭ ‬العملية‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬النزيف‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المزايا‭. ‬جراحات‭ ‬تغيير‭ ‬المفاصل‭ ‬بإستخدام‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الروبوت‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬الخاصة‭ ‬برأب‭ ‬وإصلاح‭ ‬المفاصل‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الكثير‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬لمعالجة‭ ‬مرضى‭ ‬إستبدال‭ ‬مفصل‭ ‬الركبة‭. ‬

تبديل‭ ‬مفصل‭ ‬الركبة

إستخدام‭ ‬الروبوت‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬تبديل‭ ‬مفصل‭ ‬الركبة‭ ‬يسهم‭ ‬إلى‭ ‬حدّ‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬تعافي‭ ‬المريض،‭ ‬إذ‭ ‬وبالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬فإن‭ ‬حجم‭ ‬الجروح‭ ‬والندوب‭ ‬صغير‭ ‬جدا‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬الثقوب‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬الأنسجة‭ ‬المحيطة‭ ‬بالركبة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الدقة‭ ‬المتناهية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬نحت‭ ‬العظام‭ ‬المتصلة‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إختصار‭ ‬المدة‭ ‬الزمنية‭ ‬لعملية‭ ‬استبدال‭ ‬مفصل‭ ‬الركبة‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الآلام‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬المريض‭ ‬بعد‭ ‬العملية‭ ‬الجراحية‭.‬

هذه‭ ‬المميزات‭ ‬شجعت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬جراحي‭ ‬عظام‭ ‬متمرسين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬بالتالي‭ ‬إلى‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬تطوّر‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتصلة‭ ‬بهذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬الجراحي‭ ‬الحديث‭ ‬مع‭ ‬الإلتزام‭ ‬بأرقى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الجراحة‭ ‬الروبوتية‭.‬

تبديل‭ ‬مفصل‭ ‬الورك

تبديل‭ ‬مفصل‭ ‬الورك‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬استفادت‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الروبوت،‭ ‬فبات‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬إجراء‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬بواسطة‭ ‬الروبوت‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬سلاسة‭ ‬وأقل‭ ‬مضاعفات‭ ‬على‭ ‬المريض‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬معظمهم‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬مزمنة‭ ‬والتعرض‭ ‬لجراحة‭ ‬كبيرة‭ ‬قد‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬على‭ ‬حالتهم‭ ‬الصحية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

يتم‭ ‬قبل‭ ‬الجراحة‭ ‬بعدة‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭ ‬أشعة‭ ‬مقطعية‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬للمفصل‭ ‬المراد‭ ‬تغييره،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬تحميل‭ ‬بيانات‭ ‬هذه‭ ‬الأشعة‭ ‬على‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬بهدف‭ ‬تحديد‭ ‬مقاس‭ ‬المفصل‭ ‬الإصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬تركيبه‭ ‬وتحديد‭ ‬الوضع‭ ‬الأمثل‭ ‬لتركيبه‭ ‬والأجزاء‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬إزالتها‭ ‬من‭ ‬سطح‭ ‬العظام‭ ‬لتركيب‭ ‬المفصل‭.‬

خلال‭ ‬الجراحة‭ ‬الروبوتية،‭ ‬يقوم‭ ‬الجراح‭ ‬بنفسه‭ ‬بتحريك‭ ‬ذراع‭ ‬الروبوت‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أداة‭ ‬لحفر‭ ‬العظام،‭ ‬فيقوم‭ ‬بتشكيل‭ ‬سطح‭ ‬العظم‭ ‬بحيث‭ ‬تناسب‭ ‬شكل‭ ‬المفصل‭ ‬الإصطناعي‭ ‬وحجمه‭. ‬ذراع‭ ‬الروبوت‭ ‬لا‭ ‬تتحرك‭ ‬ذاتيا‭ ‬بل‭ ‬الجراح‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يحركها‭ ‬ويتحكم‭ ‬بحركتها‭ ‬ولكن‭ ‬يقوم‭ ‬الروبوت‭ ‬فقط‭ ‬بالحفر‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تحديدها‭ ‬بواسطة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬ولا‭ ‬يسمح‭ ‬للذراع‭ ‬بالتحرك‭ ‬أو‭ ‬الحفر‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬الأخرى‭.‬

العمود‭ ‬الفقري‭ ‬

الروبوت‭ ‬الآلي‭ ‬لإجراء‭ ‬العمليات‭ ‬الدقيقة‭ ‬في‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬يساعد‭ ‬الأطباء‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬العملية‭ ‬المعقدة‭ ‬بدقة‭ ‬عالية‭ ‬وأكثر‭ ‬أماناً‭. ‬يمكن‭ ‬إستخدام‭ ‬هذا‭ ‬الروبوت‭ ‬للتخطيط‭ ‬للعملية‭ ‬بالتفصيل‭ ‬مسبقاً،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬أثناء‭ ‬الجراحة‭ ‬مع‭ ‬تحريك‭ ‬ذراع‭ ‬الروبوت‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭. ‬يساعد‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الروبوت‭ ‬الجراحي‭ ‬الطبيب‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التشخيص‭ ‬الدقيق‭ ‬وإجراء‭ ‬الجراحات‭ ‬المطلوبة‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الدقة‭ ‬والأمان،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توظيفها‭ ‬لجهاز‭ ‬الأشعة‭ ‬ثلاثي‭ ‬الأبعاد،‭ ‬وهو‭ ‬الأحدث‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬عالمياً‭ ‬والأكثر‭ ‬دقة‭ ‬في‭ ‬جراحات‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭.‬