كيفية‭ ‬إدارة‭ ‬مرض‭ ‬السكري

تتسارع‭ ‬وتيرة‭ ‬معدل‭ ‬إنتشار‭ ‬السكري‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬التي‭ ‬تستدعي‭ ‬إتباع‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬معدلاته‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬المضاعفات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصيب‭ ‬أعضاء‭ ‬الجسم‭ ‬كافة‭. ‬المبادرات‭ ‬والفعاليات‭ ‬التوعوية‭ ‬تسير‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬وساق‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نشر‭ ‬التوعية‭ ‬وتثقيف‭ ‬العامة‭ ‬حول‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬وكيفية‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬مضاعفاته‭ ‬لاسيما‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭.‬

يتّسم‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬بحدوث‭ ‬إرتفاع‭ ‬غير‭ ‬طبيعي‭ ‬بمستوى‭ ‬الجلوكوز‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬يسببه‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬هرمون‭ ‬الأنسولين‭ ‬الذي‭ ‬تفرزه‭ ‬غدة‭ ‬البنكرياس،‭ ‬وهو‭ ‬الهرمون‭ ‬الأساسي‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬سكر‭ ‬الدم‭.‬

السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الأول‭ ‬يتّسم‭ ‬بنقص‭ ‬إنتاج‭ ‬الانسولين،‭ ‬ويتطلب‭ ‬العلاج‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حقن‭ ‬الانسولين‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭. ‬لا‭ ‬يُعرف‭ ‬سبب‭ ‬حدوث‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬الوقاية‭ ‬منه‭. ‬تشمل‭ ‬الأعراض‭ ‬فرط‭ ‬التبوّل،‭ ‬والعطش،‭ ‬والجوع‭ ‬المستمر،‭ ‬وفقدان‭ ‬الوزن،‭ ‬والتغيرات‭ ‬في‭ ‬البصر،‭ ‬والإحساس‭ ‬بالتعب‭. ‬وقد‭ ‬تظهر‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬فجأة‭. ‬أما‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬فهو‭ ‬يحدث‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬فعالية‭ ‬إستخدام‭ ‬الجسم‭ ‬للانسولين،‭ ‬وتحدث‭ ‬في‭ ‬معظمها‭ ‬نتيجة‭ ‬لفرط‭ ‬الوزن‭ ‬والخمول‭ ‬البدني‭. ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أعراض‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬مماثلة‭ ‬لأعراض‭ ‬النوع‭ ‬الاول،‭ ‬ولكن‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أقل‭ ‬وضوحاً‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭. ‬لذا‭ ‬فقد‭ ‬يُشخّص‭ ‬الداء‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عدة‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬الأعراض،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬حدوث‭ ‬المضاعفات‭. ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يُصادف‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬البالغين‭ ‬حتى‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭ ‬ولكنه‭ ‬يحدث‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الأطفال‭ ‬أيضاً1‭.‬

سكري‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭… ‬علاقة‭ ‬وثيقة‭ ‬لكن‭ ‬الوقاية‭ ‬ممكنة

يواجه‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬خطرا‭ ‬مضاعفا‭ ‬من‭ ‬إحتمال‭ ‬التعرض‭ ‬لأمراض‭ ‬القلب‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬حياتهم‭ ‬مقارنة‭ ‬بأشخاص‭ ‬لا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬المزمن؛‭ ‬كلما‭ ‬طالت‭ ‬فترة‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬كلما‭ ‬زاد‭ ‬إحتمال‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب2‭. ‬

وجود‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الجسم‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬إستخدام‭ ‬الأنسولين‭ ‬بكفاءة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجلوكوز‭ ‬ضمن‭ ‬معدلاته‭ ‬الطبيعية‭ ‬والصحية؛‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يعاني‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الوزن‭ ‬أو‭ ‬السمنة‭ ‬وإرتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬وإرتفاع‭ ‬الكوليسترول‭ ‬الضار،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭. ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬معرضون‭ ‬للإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬أكثر‭ ‬بحوالى‭ ‬مرتين‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬غيرهم‭ ‬من‭ ‬الأصحاء؛‭ ‬ولأن‭ ‬هذا‭ ‬الخطر‭ ‬مرتفع‭ ‬للغاية،‭ ‬فإن‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬تبقى‭ ‬هي‭ ‬السبب‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعاً‭ ‬للوفاة‭ ‬بين‭ ‬المصابين‭ ‬بمرض‭ ‬السكري3‭. ‬السبب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مرضى‭ ‬السكري،‭ ‬وتحديدا‭ ‬النوع‭ ‬الثاني،‭ ‬قد‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬التالية‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬التعرض‭ ‬لأمراض‭ ‬القلب‭:‬

إرتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬العوامل‭ ‬خطورة‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬للإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية؛‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬إرتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬ومقاومة‭ ‬الأنسولين‭. ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬يصبح‭ ‬مضاعفا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬وإرتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬معا‭. ‬

يعاني‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬معدلات‭ ‬مرتفعة‭ ‬من‭ ‬الكوليسترول‭ ‬الضار‭ ‬والدهون‭ ‬الثلاثية،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬التعرض‭ ‬لأمراض‭ ‬القلب‭ ‬التاجية‭. ‬ثم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإضطراب‭ ‬في‭ ‬الدهون‭ ‬يرتبط‭ ‬كذلك‭ ‬بمقاومة‭ ‬الأنسولين‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬منه‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭.‬

السمنة‭ ‬تشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬كبيرا‭ ‬وتزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب،‭ ‬وقد‭ ‬ارتبطت‭ ‬كذلك‭ ‬مع‭ ‬مقاومة‭ ‬الأنسولين‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬خطرا‭ ‬مضاعفا‭ ‬لمرضى‭ ‬السكري‭.‬

قلة‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬وعدم‭ ‬ممارسة‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الرياضات‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬بسيطة‭ ‬يدخل‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والسكري‭. ‬ممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬وخسارة‭ ‬الوزن‭ ‬يسهمان‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬ويخفضان‭ ‬معدل‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬ما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الأصابة‭ ‬بالأزمة‭ ‬القلبية‭ ‬والسكتة‭ ‬الدماغية‭.‬

التدخين‭ ‬سواء‭ ‬أكنت‭ ‬مريض‭ ‬سكري‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬فإن‭ ‬التدخين‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬التعرض‭ ‬لامراض‭ ‬القلب‭ ‬والسكتة‭ ‬الدماغية4‭.‬

كيفية‭ ‬إدارة‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬قلب‭ ‬سليم

إن‭ ‬إدارة‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬السكر‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب؛‭ ‬فكلما‭ ‬كانت‭ ‬حياة‭ ‬مريض‭ ‬السكري‭ ‬صحية‭ ‬كلما‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬قلب‭ ‬سليم‭ ‬نظرا‭ ‬للعلاقة‭ ‬الوثيقة‭ ‬بينهما5‭. ‬إتباع‭ ‬الخطوات‭ ‬التالية‭ ‬يسهم‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬إلى‭ ‬قلب‭ ‬صحي‭:‬

ممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬إذ‭ ‬وبحسب‭ ‬الجمعية‭ ‬الأميركية‭ ‬للسكري‭ ‬فان‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬حساسية‭ ‬خلايا‭ ‬الجسم‭ ‬للأنسولين‭ ‬فيساعدها‭ ‬في‭ ‬الإستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الهرمون‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يكفيها‭ ‬من‭ ‬الجلوكوز 6 ‭.‬

‭.‬ إتباع‭ ‬نمط‭ ‬غذائي‭ ‬مناسب‭ ‬لقلب‭ ‬صحي‭ ‬حيث‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬هي‭ ‬السبيل‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬تجنب‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب 7 ‭.‬

‭.‬ خسارة‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭ ‬والسمنة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬العوامل‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬قلب‭ ‬سليم‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬ومضاعفاته؛‭ ‬والمقصود‭ ‬هنا‭ ‬ليس‭ ‬خسارة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوزن‭ ‬بل‭ ‬يكفي‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬حوالى‭ ‬5‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬بالمئة‭ ‬فقط‭. ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تسهل‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬السكري‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬وبالتالي‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب 8 ‭.‬

‭.‬ الإمتناع‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬المدخنين‭ ‬هم‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بالسكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المدخنين‭ ‬بنسبة‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬الى‭ ‬40‭%‬9‭. ‬

السمنة‭ ‬والسكري‭… ‬خطر‭ ‬مضاعف

تشكل‭ ‬السمنة‭ ‬خطرا‭ ‬مضاعفا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ترافقت‭ ‬مع‭ ‬السكري‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬احد‭ ‬مسببات‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني؛‭ ‬يجمع‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬علاقة‭ ‬وثيقة‭ ‬بين‭ ‬داء‭ ‬السكري‭ ‬والسمنة10‭. ‬والأبحاث‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬أفضت‭ ‬الى‭ ‬نتيجة‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬معدلات‭ ‬السكري‭ ‬وربما‭ ‬الشفاء‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬بدايته‭. ‬الدراسات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭ ‬سوف‭ ‬يتطور‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬في‭ ‬حياتهم،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تشخيصها‭ ‬بالداء‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬يتم‭ ‬تشخيصها‭ ‬عند‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬السمنة‭ ‬المفرطة‭ ‬وزيادة‭ ‬الوزن‭. ‬فالبدانة‭ ‬تقوي‭ ‬مقاومة‭ ‬الانسولين‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الجسم‭. ‬تعرف‭ ‬السمنة،‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬بأنها‭ ‬تراكم‭ ‬الدهون‭ ‬بشكل‭ ‬مفرط‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬أمراض‭ ‬اخرى‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت؛‭ ‬ويتم‭ ‬قياسها‭ ‬بحسب‭ ‬مؤشر‭ ‬كتلة‭ ‬الجسم‭ (‬Body Mass Index‭- ‬BMI‭) ‬وهي‭ ‬أداة‭ ‬لتقييم‭ ‬الوزن‭ ‬الطبيعي‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬طول‭ ‬الجسم‭ ‬ووزنه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬قسمة‭ ‬الوزن‭ ‬بالكيلوجرامات‭ ‬على‭ ‬مربع‭ ‬الطول‭ (‬kg/m2‭).‬

داء‭ ‬السكري‭… ‬

أجيال‭ ‬حديثة‭ ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬الفموية‭ ‬وحقن‭ ‬الأنسولين

تطول‭ ‬لائحة‭ ‬العلاجات‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬وتحد‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬المضاعفات‭ ‬التي‭ ‬يسببها‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬المزمن،‭ ‬والتطور‭ ‬هنا‭ ‬يطال‭ ‬السكري‭ ‬بنوعيه‭ ‬حيث‭ ‬يتوافر‭ ‬اليوم‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أدوية‭ ‬الميتفورم‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تطورا‭ ‬ملحوظا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العلاجات‭ ‬الفموية،‭ ‬وحقن‭ ‬الأنسولين‭ ‬والدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬السكري‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الإرتفاع‭ ‬المفاجئ‭ ‬أو‭ ‬الإنخفاض‭ ‬المفاجئ‭ ‬للسكري‭ ‬وكذلك‭ ‬وجود‭ ‬الأنسولين‭ ‬سريع‭ ‬المفعول‭ ‬وآخر‭ ‬ذي‭ ‬المفعول‭ ‬الطويل‭. ‬ولا‭ ‬نزال‭ ‬نشهد‭ ‬أجيال‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬أقلام‭ ‬الأنسولين‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬الجلوكوز‭ ‬عند‭ ‬مرضى‭ ‬السكر‭.‬

يثني‭ ‬الأطباء‭ ‬والباحثون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬العلاجات‭ ‬الحديثة‭ ‬وما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬إنتظام‭ ‬معدل‭ ‬السكري‭ ‬واستقراره

‭ ‬وبالتالي‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬هانئة‭ ‬لمرضى‭ ‬السكري‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬المضاعفات‭ ‬والمخاطر‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تواجه‭ ‬المرضى،‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬دوما‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إتباع‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭. ‬

مريض‭ ‬السكري‭ ‬يمكنه‭ ‬القيام‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬مثل‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬الصحي‭ ‬والتمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬وهي‭ ‬خطوات‭ ‬اساسية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬السكري‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭ ‬والتحكم‭ ‬بمعدل‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬والنتيجة‭ ‬هي‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬قلب‭ ‬سليم،‭ ‬لاسيما‭ ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬ترافقت‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬مع‭ ‬العلاج‭ ‬الدوائي‭ ‬المناسب‭.‬

مبادارات‭ ‬مجتمعية‭ ‬للتوعية

لقد‭ ‬أدركت‭ ‬المنظمات‭ ‬والمراكز‭ ‬الصحية‭ ‬والشركات‭ ‬الناشطة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأدوية‭ ‬أهمية‭ ‬توعية‭ ‬المجتمع‭ ‬إنطلاقا‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتقها،‭ ‬فكانت‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬حافلة‭ ‬بالفعاليات‭ ‬والمبادرات‭ ‬التوعوية‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬والتي‭ ‬أثمرت‭ ‬الوعي‭ ‬الكافي‭ ‬لدى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬وتبني‭ ‬نمط‭ ‬غذائي‭ ‬صحي‭ ‬وترك‭ ‬العادات‭ ‬السيئة‭ ‬المضرة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬واجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬الروتينية‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬تاريخ‭ ‬وراثي‭.‬

إن‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬دورا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬المعرفة‭ ‬حول‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬سواء‭ ‬بين‭ ‬المرضى‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬عائلاتهم‭ ‬نظرا‭ ‬لدورهم‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المريض‭ ‬وحثه‭ ‬على‭ ‬الإلتزام‭ ‬بالعلاج‭ ‬والحياة‭ ‬الصحية‭. ‬بحسب‭ ‬مركز‭ ‬مكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها،‭ ‬فإن‭ ‬البرامج‭ ‬المتبعة‭ ‬لتغيير‭ ‬أسلوب‭ ‬الحياة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬58‭ ‬بالمئة11‭.‬

لكن‭ ‬الفوائد‭ ‬المرجوة‭ ‬من‭ ‬توعية‭ ‬المجتمع‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬الحد،‭ ‬بل‭ ‬إنها‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الفئات‭ ‬المجتمعية‭ ‬كافة‭ ‬للكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عبر‭ ‬القيام‭ ‬بالفحوصات‭ ‬الدورية‭ ‬كإجراء‭ ‬روتيني‭ ‬للإطمئنان‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭ ‬كما‭ ‬يحثهم‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحي‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬تطور‭ ‬المرض‭. ‬

حملات‭ ‬التوعية‭ ‬المجتمعية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬نشاطات‭ ‬متنوعة‭ ‬مثل‭ ‬المسابقات‭ ‬الرياضية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬وحلقات‭ ‬توعية‭ ‬والألعاب‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬النشاطات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التوعية‭ ‬وتقديم‭ ‬النصائح‭ ‬حول‭ ‬أنماط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحية،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬مساعدة‭ ‬المصابين‭ ‬والراغبين‭ ‬في‭ ‬تجنب‭ ‬الإصابة‭ ‬بالمرض،‭ ‬وتركز‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬خطط‭ ‬لمساعدة‭ ‬الاشخاص‭ ‬المعرضين‭ ‬لخطر‭ ‬الإصابة‭ ‬على‭ ‬تجنبها،‭ ‬ومساعدة‭ ‬المصابين‭ ‬في‭ ‬عيش‭ ‬حياة‭ ‬أفضل‭.‬

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