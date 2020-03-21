وزارة الصحة في دولة قطر

شعارنا: ربعًا تعاونوا ما ذلوا



تقوم دولة قطر بجهود حثيثة من أجل السّيطرة على وضع انتشار فيروس كورونا كوفيد -19 عبر اتخاذ وزارة الصحة سلسلة من الاجراءات الاحترازية الحازمة، وقد اتخذت الوزارة “ربعا تعاونوا ما ذلوا” في لفتة منها على التعاون من قبل المواطنين للبقاء في المنزل بهدف الحد من انتشار الفيروس وذلك في إطار الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من تفشي الفيروس في قطر.

وكانت الدولة قد اتخذت حزمة من القرارات تضمنت تعطيل المدارس ووقف العمل في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية، وإغلاق العديد من المحلات التجارية.

وزارة الصحة العامة في قطر تنشر نصائح عبر موقعها الإلكتروني بهدف الحد من معدل الخطر للإصابة بالعدوى، حيث نصحت الوزارة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض معينة كارتفاع الحرارة والسعال وضيق التنفس أو صعوبة التنفس وكان قد سبق لهم السفر إلى الدول التي ينتشر بها فيروس كورونا (كوفيد -19) أو مخالطة أشخاص مصابين بالمرض خلال الـ 14 يوماً الماضية إلى المسارعة في الاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة العامة.

وزارة الصحة، وعبر موقعها الإلكتروني، تنشر معلومات حول الحجر المنزلي وكيفية تطبيقه:

كيف تقوم بعزل نفسك؟

اختر غرفة منفصلة عن باقي أفراد الأسرة، ويفضل أن تكون مع حمام داخلي منفصل، وقم بتهويتها بانتظام وبالطرق المناسبة.

لا تختلط مع بقية أفراد الأسرة في المنزل.

امتنع عن استقبال الزوار في المنزل.

استخدم هاتفك إذا كنت بحاجة إلى التواصل مع أي شخص آخر في المنزل.

اطلب من الآخرين – أفراد الأسرة أو الأصدقاء – القيام بالمهام نيابة عنك مثل شراء الطعام أو الدواء.

يجب ألا تغادر منزلك، وفي حال وجود أي طارئ طبي اتصل بالرقم 999.

يجب السماح لفرد واحد فقط من أفراد الأسرة برعايتك وخدمتك، ويتوجب على الشخص الذي يقوم بالاعتناء بك ارتداء قناعاً للوجه وقفازات بلاستيكية كلما دخل إلى غرفتك، ومن ثم التخلص منها بعد الاستخدام وغسل يديه على الفور بعد مغادرة غرفتك، ويجب المحافظة على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبين مقدم الرعاية في جميع الأوقات.​

كيف تحمي نفسك والآخرين من العدوى؟

​ تأكد من غسل يديك بالماء والصابون بشكل متكرر باستخدام التقنية الصحيحة ولمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدام معقم لليدين يحتوي على نسبة 60٪ على الأقل من ا​لكحول في حالة عدم توفر الماء والصابون.

تأكد من غسل يديك بالماء والصابون بشكل متكرر باستخدام التقنية الصحيحة ولمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدام معقم لليدين يحتوي على نسبة 60٪ على الأقل من ا​لكحول في حالة عدم توفر الماء والصابون. ​​من المهم أن تغسل يديك بشكل جيد دائمًا: بعد السعال أو العطس. قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام. قبل الأكل. ​​​بعد الذهاب إلى الحمام.

يجب على جميع أفراد المنزل غسل أيديهم بانتظام وتجنب لمس الوجه أو الفم أو الأنف.

غطي فمك بمنديل ورقي أثناء السعال أو العطس وتخلص منه على الفور ورميه في سلة مهملات مغطاة بكيس بلاستيكي، وثم اغسل يديك فورًا، وإذا لم تكن تملك منديلاً في متناول يديك، قم بالسعال أو العطس في كوعك المثني.

تجنب مشاركة الأدوات المنزلية مثل الأطباق أو أكواب الشرب أو أواني الأكل أو فراشي الأسنان أو الملابس أو الوسائد أو مفارش السرير أو المناشف مع أشخاص آخرين في منزلك، وقم بغسل هذه الأدوات جيدًا بالماء الدافئ والصابون بعد الاستخدام.

قم بتنظيف وتطهير الأسطح والأغراض المستخدمة مرة واحدة على الأقل في اليوم، بما في ذلك مقابض الأبواب والمراحيض والطاولات وأجهزة التحكم عن بعد والهواتف المحمولة وجميع الأسطح والأغراض الأخرى كثيرة الاستخدام، ويجب استعمال القفازات ذات الاستخدام الواحد عند التنظيف، وبمجرد الانتهاء من التنظيف تخلص من القفازات واغسل يديك جيدًا.

تأكد من غسل ملابسك بشكل منفصل عن ملابس الآخرين في المنزل.​

استخدام المرحاض والحمام​

لا تتشارك المناشف مع أشخاص آخرين في المنزل واستخدم مناشف خاصة بك، سواء كنت تستخدمها للتجفيف بعد الاستحمام أو لتجفيف وجهك ويديك.

إذا لم يتوفر لك حماماً منفصلاً وكنت تستخدم حماماً مشتركاً مع الآخرين فتأكد من تنظيفه بعد كل استخدام.​

تناول الطعام في المنزل​

تجنب الطهي أو إعداد الطعام للآخرين، ودع شخصًا آخر في المنزل يقوم بطهي طعامك لتجنب دخول المطبخ.

تناول طعامك في غرفتك وتجنب الأكل أو الشرب مع بقية أفراد المنزل.

قم بغسل أطباقك بشكل منفصل عن الأطباق الأخرى في المنزل.

تأكد من تناول طعام صحي يقوي جهاز المناعة لديك.

تأكد من شرب كمية كافية من الماء (8-12 كوب يوميًا).​

معلومات إضافية مفيدة

​إذا كنت تعاني من مرض مزمن وتحتاج إلى دواء منتظم فتأكد من توفر الإمدادات الكافية في المنزل.

استخدم طرق بسيطة لشرح الوضع للأطفال وتجنب أي اتصال مباشر معهم.

تأكد من وجود سلة المهملات محكمة الغلق في غرفتك، وضع كيسًا بلاستيكيًا فيها وتأكد من غلق الكيس بإحكام قبل رميه.

تأكد من الحصول على قسط كاف من النوم والراحة.

تجنب الاتصال بأي حيوان أليف في المنزل، خاصة إذا كان هناك أشخاص آخرون على اتصال به أيضًا.​

الأغراض التي يجب أن تكون متوفرة

أقنعة الوجه. لا تستخدم القناع أكثر من مرة، وقم برمي القناع في سلة المهملات واغسل يديك جيدًا بعد استخدامه.

قفازات بلاستيكية. لا تستخدم القفازات أكثر من مرة، وارم القفازات في سلة المهملات واغسل يديك جيدًا بعد استخدامها.

ميزان حرارة.

مسحات كحولية.

أدوية خافضة للحرارة مثل بانادول.

صابون لليد.

معقم لليدين ويجب أن يحتوي على نسبة 60٪ من الكحول على الأقل.

مواد التنظيف المنزلية بما في ذلك أدوية تنظيف المرحاض والمطبخ.

مناديل ورقية.

مناديل كحولية.

صناديق قمامة مغلقة​.

ملاحظة هامة​

إذا كنت تعاني من أعراض مرضية تشبه الإنفلونزا، مثل (الحمى أو السعال أو ضيق النفس)، فيرجى الاتصال بالرقم 16000.​​

