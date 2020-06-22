عميد‭ ‬كلية‭ ‬جيلبير‭ ‬وروز‭ ‬ماري‭ ‬شاغوري‭ ‬للطب‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬اللبنانية‭ ‬الأميركية

البروفيسور‭ ‬ميشال‭ ‬معوض

“عيادة LAU النقالة تضم فريقا متكاملا من المتخصصين”

عيادة‭ ‬LAU‭ ‬النقالة‭ ‬فكرة‭ ‬مبدعة‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬إنتشار‭ ‬وباء‭ ‬كورونا‭ ‬Covid-19‭. ‬نود‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬بالحديث‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة؟‭ ‬

تم‭ ‬تجهيز‭ ‬عيادة‭ ‬LAU‭ ‬النقالة‭ ‬بفضل‭ ‬بعض‭ ‬المتبرعين‭ ‬الذين‭ ‬ارتأوا‭ ‬أهمية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬النائية‭ ‬والأرياف‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يتوافر‭ ‬لسكانها‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬لأسباب‭ ‬مادية‭ ‬أو‭ ‬غيرها؛‭ ‬فكانت‭ ‬الفكرة‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬نحن‭ ‬إليهم‭ ‬ضمن‭ ‬حملات‭ ‬تتناول‭ ‬مواضيع‭ ‬طبية‭ ‬مختلفة‭ ‬مثل‭ ‬السكري‭ ‬والسمنة‭ ‬وإرتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬وسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وسرطان‭ ‬القولون‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭.‬

ما‭ ‬إن‭ ‬تم‭ ‬الإنتهاء‭ ‬من‭ ‬تجهيز‭ ‬عيادة‭ ‬LAU‭ ‬النقالة‭ ‬حتى‭ ‬ظهر‭ ‬وباء‭ ‬كورونا‭ ‬Covid-19،‭ ‬فكانت‭ ‬الفكرة‭ ‬هي‭ ‬الإستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العيادة‭ ‬للتجوال‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬النائية‭ ‬والقرى‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المحافظات‭ ‬والأقضية‭ ‬اللبنانية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬الـPCR‭ ‬ مجانا‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬الإمكانية‭ ‬لذلك؛‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬منا‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أخذنا‭ ‬العيادة‭ ‬بكل‭ ‬مستلزماتها‭ ‬وفريقها‭ ‬الطبي‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬وحرصنا‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الأكثر‭ ‬حاجة‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬الطبية،‭ ‬مع‭ ‬إدخال‭ ‬بعض‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬هذه‭ ‬الجائحة‭ ‬لإجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬الـPCR‭.‬ مع‭ ‬بداية‭ ‬الفيروس،‭ ‬أدركنا‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬القيام‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الفحوصات‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭ ‬لإجراء‭ ‬مسح‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إحتواء‭ ‬الفيروس‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬إنتشاره‭.‬

ماذا‭ ‬عن‭ ‬مواصفات‭ ‬هذه‭ ‬العيادة؟ وماذا‭ ‬تحتوي؟

الخطة‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬معدّة‭ ‬لعيادة‭ ‬LAU‭ ‬النقالة‭ ‬كانت‭ ‬تحتم‭ ‬وجود‭ ‬طبيب‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬العائلي‭ ‬وممرض‭ ‬أو‭ ‬ممرضة‭ ‬للقيام‭ ‬بفحص‭ ‬العلامات‭ ‬الحيوية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أطباء‭ ‬متمرنين‭ ‬وطلاب‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬ومتخصص‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬المخبري‭ ‬لإجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬الدم‭ ‬اللازمة‭ ‬وتخطيط‭ ‬القلب‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬الضرورية‭. ‬مع‭ ‬إنطلاق‭ ‬عمل‭ ‬عيادة‭ ‬LAU‭ ‬النقالة‭ ‬للتجوال‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬وإجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬الـPCR،‭ ‬ تم‭ ‬تحديث‭ ‬الخطة‭ ‬واضافة‭ ‬فريق‭ ‬متخصص‭ ‬لإجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬الـPCR‭ ‬ليتم‭ ‬أخذ‭ ‬العيّنات‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬وحفظها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬المختبر‭ ‬لتحليلها‭ ‬ومعرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬سلبية‭ ‬أو‭ ‬إيجابية،‭ ‬والهدف‭ ‬هو‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬المصابين‭ ‬المحتملين‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا​‭ ‬المستجد‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬إنتشاره‭.‬

وأود‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والأطباء‭ ‬المتمرنين‭ ‬الذين‭ ‬أبدوا‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬ضمن‭ ‬عيادة‭ ‬LAU‭ ‬النقالة‭ ‬بشكل‭ ‬تطوعي‭ ‬حيث‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجولات‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكسبهم‭ ‬خبرة‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الميداني‭. ‬

لقد‭ ‬أبدى‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬حماس‭ ‬ورغبة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬ضمن‭ ‬عيادة‭ ‬LAU‭ ‬النقالة‭ ‬التي‭ ‬ضمّت‭ ‬فريقا‭ ‬متكاملا‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬سواء‭ ‬فني‭ ‬المختبرات‭ ‬أو‭ ‬الممرض‭ ‬والطبيب‭ ‬المتمرن‭. ‬وفي‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الجولات،‭ ‬شارك‭ ‬البروفيسور‭ ‬جورج‭ ‬غانم‭ ‬المدير‭ ‬الطبي‭ ‬للمركز‭ ‬الطبي‭ ‬للجامعة‭ ‬اللبنانية‭ ‬الأميركية‭ ‬–‭ ‬مستشفى‭ ‬رزق‭ ‬–‭ ‬وكذلك‭ ‬البروفيسور‭ ‬جاك‭ ‬مخباط‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الأمراض‭ ‬الجرثومية‭ ‬والعدوى‭ ‬ومساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬للمشاريع‭ ‬الخاصة‭ ‬ومنسق‭ ‬حملة‭ ‬عيادة‭ ‬LAU‭ ‬النقالة‭ ‬والفريق‭ ‬الطبي‭ ‬السيد‭ ‬سعد‭ ‬الزين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬حيث‭ ‬قاموا‭ ‬بجهود‭ ‬جبارة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬المناطق‭.‬

برأيك،‭ ‬أين‭ ‬تكمن‭ ‬أهمية‭ ‬التواجد‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا؟

العمل‭ ‬في‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬هو‭ ‬عمل‭ ‬إنساني‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬المنطقي‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬الطبيب‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬أو‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬وينتظر‭ ‬المرضى‭ ‬ليأتوا‭ ‬إليه؛‭ ‬إن‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬يحتم‭ ‬عليه‭ ‬التواجد‭ ‬بين‭ ‬الناس‭ ‬ومعرفة‭ ‬إحتياجاتهم‭ ‬الصحية‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬حيث‭ ‬يوجد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القرى‭ ‬النائية‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬الإمكانية‭ ‬للنزول‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬وإجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬ربما‭ ‬لسبب‭ ‬مادي‭ ‬أو‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬إلتقاط‭ ‬العدوى‭ ‬خلال‭ ‬تطبيقهم‭ ‬الحجر‭ ‬المنزلي‭. ‬ التواجد‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬لاسيما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأطباء‭ ‬المتمرنين‭ ‬وطلاب‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬سيكسبهم‭ ‬خبرة‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬