الدكتورة دانا سليمان
الأخصائية في الغدد والسكري في مركز كليمنصو الطبي بالتعاون مع جونز هوبكنز انترناشيونال
الدكتورة دانا سليمان
“القدم السكري” أبرز مضاعفات تذبذب مستوى السكر في الدم
عدم ضبط معدل السكر في الدم ينتج عنه مضاعفات كثيرة حيث تتأثر معظم أعضاء الجسم بهذا التذبذب منها القلب والعيون والكلى وكذلك الأطراف. من المشاكل الشائعة التي يراها الأطباء في العيادات هي “القدم السكري”، وفق ما تحدثت به الدكتورة دانا سليمان الأخصائية في الغدد والسكري في مركز كليمنصو الطبي بالتعاون مع جونز هوبكنز انترناشيونال.
في حديث لمجلة “المستشفى العربي”، لفتت الدكتورة دانا سليمان إلى أن المشكلة تبدأ عادة بالأطراف عندما لا يصل الدم بالشكل الطبيعي نتيجة ضعف الأعصاب الذي يحدث عند تذبذب معدل السكري أي إنخفاضه أو إرتفاعه بشكل مستمر ولفترات طويلة (وإرتفاعه يؤثر سلبا بشكل أكبر من إنخفاضه)؛ النتيجة هي فقدان الإحساس بالأطراف ما يعني أن أي تقرح أو تشقق قد لا يشعر به المريض فلا يتم إكتشافه إلا في مراحل متقدمة وبالتالي قد تكون عواقب ذلك وخيمة بحيث يمكن أن يصل الأمر إلى الغرغرينا وربما بتر الأصابع ما لم يتم السيطرة على الأمر.
ماذا عن أبرز المخاطر المتعلقة بالأطراف لدى مرضى السكري؟ تجيب الدكتورة سليمان أن بداية الأمر تكون بالشعور بآلام خفيفة إلى متوسطة فلا يتمكن المريض من النوم أو من القيام بمهامه اليومية كالمعتاد، وقد يتطور الامر مع الوقت وتتحول الآلام إلى شديدة ومزعجة. الخطر الحقيقي يكمن في فقدان الإحساس بالأطراف مع مرور الوقت نتيجة الإرتفاع والإنخفاض المتكرر لمستوى السكري وما يحمله من تأثيرات سلبية على الأعصاب الرفيعة في القدمين وكلما طالت المدة كلما تضررت تلك الأعصاب أكثر فأكثر، لتتحول آلام الأعصاب ومشاكلها إلى مزمنة. بداية “القدم السكري” تكون بالشعور بتنميل وبرودة أكثر من اللازم ومع الوقت يفقد المريض الإحساس ويكون الدم عندها لا يصل إلى الأطراف بالشكل الطبيعي.
عن إمكانية الكشف المبكر، تقول الدكتورة دانا سليمان إن أولى خطوات الكشف المبكر تكمن في المتابعة الدورية لدى الطبيب المختص وإجراء الفحوصات السنوية اللازمة للكشف عن أي مضاعفات قد يسببها مرض السكري لأن الكشف المبكر يسهم في الحد من تطور الحالة عبر إعطاء المريض العلاج المناسب؛ كما ينبغي على مريض السكري فحص قدميه يوميا للتأكد من عدم وجود أي تشققات أو جرح ربما حدث من دون أن يشعر به.
لكن الوقاية هي دائما الأهم، تقول الدكتورة سليمان إن الحفاظ على مستوى السكري وإبقائه ضمن حدوده الطبيعية لفترات طويلة هي أولى خطوات السيطرة على المضاعفات التي يمكن أن تحدث لدى مرضى السكري. على مريض السكري أن لا يترك قدميه تجفان لأن ذلك يؤدي الى التشقق مع ضرورة تجفيف ما بين الأصابع، وعليه أن يحتفظ بالكريمات المرطبة لدهنهما بشكل روتيني؛ نظافة القدمين وقص الاظافر بشكل غير عميق مهم جدا أيضا تجنبا لحدوث الإلتهاب أو الفطريات خصوصا ما بين الأصابع.
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