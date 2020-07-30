الأخصائية‭ ‬في‭ ‬الغدد‭ ‬والسكري‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جونز‭ ‬هوبكنز‭ ‬انترناشيونال

الدكتورة‭ ‬دانا‭ ‬سليمان

“القدم السكري” أبرز مضاعفات تذبذب مستوى السكر في الدم

عدم‭ ‬ضبط‭ ‬معدل‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬ينتج‭ ‬عنه‭ ‬مضاعفات‭ ‬كثيرة‭ ‬حيث‭ ‬تتأثر‭ ‬معظم‭ ‬أعضاء‭ ‬الجسم‭ ‬بهذا‭ ‬التذبذب‭ ‬منها‭ ‬القلب‭ ‬والعيون‭ ‬والكلى‭ ‬وكذلك‭ ‬الأطراف‭. ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬الشائعة‭ ‬التي‭ ‬يراها‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬العيادات‭ ‬هي‭ ‬“القدم‭ ‬السكري”،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تحدثت‭ ‬به‭ ‬الدكتورة‭ ‬دانا‭ ‬سليمان‭ ‬الأخصائية‭ ‬في‭ ‬الغدد‭ ‬والسكري‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جونز‭ ‬هوبكنز‭ ‬انترناشيونال‭.‬

في‭ ‬حديث‭ ‬لمجلة‭ ‬“المستشفى‭ ‬العربي”،‭ ‬لفتت‭ ‬الدكتورة‭ ‬دانا‭ ‬سليمان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬تبدأ‭ ‬عادة‭ ‬بالأطراف‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬يصل‭ ‬الدم‭ ‬بالشكل‭ ‬الطبيعي‭ ‬نتيجة‭ ‬ضعف‭ ‬الأعصاب‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬عند‭ ‬تذبذب‭ ‬معدل‭ ‬السكري‭ ‬أي‭ ‬إنخفاضه‭ ‬أو‭ ‬إرتفاعه‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬ولفترات‭ ‬طويلة‭ (‬وإرتفاعه‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬إنخفاضه‭)‬؛‭ ‬النتيجة‭ ‬هي‭ ‬فقدان‭ ‬الإحساس‭ ‬بالأطراف‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬تقرح‭ ‬أو‭ ‬تشقق‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬به‭ ‬المريض‭ ‬فلا‭ ‬يتم‭ ‬إكتشافه‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬متقدمة‭ ‬وبالتالي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬عواقب‭ ‬ذلك‭ ‬وخيمة‭ ‬بحيث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬الغرغرينا‭ ‬وربما‭ ‬بتر‭ ‬الأصابع‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأمر‭.‬

ماذا‭ ‬عن‭ ‬أبرز‭ ‬المخاطر‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأطراف‭ ‬لدى‭ ‬مرضى‭ ‬السكري؟‭ ‬تجيب‭ ‬الدكتورة‭ ‬سليمان‭ ‬أن‭ ‬بداية‭ ‬الأمر‭ ‬تكون‭ ‬بالشعور‭ ‬بآلام‭ ‬خفيفة‭ ‬إلى‭ ‬متوسطة‭ ‬فلا‭ ‬يتمكن‭ ‬المريض‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بمهامه‭ ‬اليومية‭ ‬كالمعتاد،‭ ‬وقد‭ ‬يتطور‭ ‬الامر‭ ‬مع‭ ‬الوقت‭ ‬وتتحول‭ ‬الآلام‭ ‬إلى‭ ‬شديدة‭ ‬ومزعجة‭. ‬الخطر‭ ‬الحقيقي‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬فقدان‭ ‬الإحساس‭ ‬بالأطراف‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬نتيجة‭ ‬الإرتفاع‭ ‬والإنخفاض‭ ‬المتكرر‭ ‬لمستوى‭ ‬السكري‭ ‬وما‭ ‬يحمله‭ ‬من‭ ‬تأثيرات‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬الأعصاب‭ ‬الرفيعة‭ ‬في‭ ‬القدمين‭ ‬وكلما‭ ‬طالت‭ ‬المدة‭ ‬كلما‭ ‬تضررت‭ ‬تلك‭ ‬الأعصاب‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر،‭ ‬لتتحول‭ ‬آلام‭ ‬الأعصاب‭ ‬ومشاكلها‭ ‬إلى‭ ‬مزمنة‭. ‬بداية‭ ‬“القدم‭ ‬السكري”‭ ‬تكون‭ ‬بالشعور‭ ‬بتنميل‭ ‬وبرودة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اللازم‭ ‬ومع‭ ‬الوقت‭ ‬يفقد‭ ‬المريض‭ ‬الإحساس‭ ‬ويكون‭ ‬الدم‭ ‬عندها‭ ‬لا‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬الأطراف‭ ‬بالشكل‭ ‬الطبيعي‭.‬

عن‭ ‬إمكانية‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر،‭ ‬تقول‭ ‬الدكتورة‭ ‬دانا‭ ‬سليمان‭ ‬إن‭ ‬أولى‭ ‬خطوات‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬المتابعة‭ ‬الدورية‭ ‬لدى‭ ‬الطبيب‭ ‬المختص‭ ‬وإجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬السنوية‭ ‬اللازمة‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬مضاعفات‭ ‬قد‭ ‬يسببها‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬لأن‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬الحالة‭ ‬عبر‭ ‬إعطاء‭ ‬المريض‭ ‬العلاج‭ ‬المناسب؛‭ ‬كما‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬مريض‭ ‬السكري‭ ‬فحص‭ ‬قدميه‭ ‬يوميا‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬تشققات‭ ‬أو‭ ‬جرح‭ ‬ربما‭ ‬حدث‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬به‭.‬

لكن‭ ‬الوقاية‭ ‬هي‭ ‬دائما‭ ‬الأهم،‭ ‬تقول‭ ‬الدكتورة‭ ‬سليمان‭ ‬إن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬السكري‭ ‬وإبقائه‭ ‬ضمن‭ ‬حدوده‭ ‬الطبيعية‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة‭ ‬هي‭ ‬أولى‭ ‬خطوات‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المضاعفات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬لدى‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭. ‬على‭ ‬مريض‭ ‬السكري‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يترك‭ ‬قدميه‭ ‬تجفان‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬التشقق‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬تجفيف‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الأصابع،‭ ‬وعليه‭ ‬أن‭ ‬يحتفظ‭ ‬بالكريمات‭ ‬المرطبة‭ ‬لدهنهما‭ ‬بشكل‭ ‬روتيني؛‭ ‬نظافة‭ ‬القدمين‭ ‬وقص‭ ‬الاظافر‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬عميق‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬أيضا‭ ‬تجنبا‭ ‬لحدوث‭ ‬الإلتهاب‭ ‬أو‭ ‬الفطريات‭ ‬خصوصا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الأصابع‭. ‬