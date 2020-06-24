الأخصائي في طب الأشعة والأشعة التداخلية في مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي

الدكتور أحمد الثلب

“لدينا أحدث أجهزة للتصوير الطبي لتشخيص عالي الدقة”

يتميز قسم الأشعة والتصوير الطبي في مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي بتوفير أحدث الأجهزة الرقمية بمواصفات عالمية، حيث تم تجهيز القسم بالمعدات الطبية والأجهزة الأكثر تطوراً ليحظى المريض بتشخيص عالي الدقة. الدكتور أحمد الثلب، الأخصائي في طب الأشعة والأشعة التداخلية في مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي، تحدث إلى مجلة “المستشفى العربي” عن مميزات القسم وأبرز الأجهزة الرقمية المتوفرة فيه.

نود الإضاءة بداية على قسم الأشعة في مركز كليمنصو الطبي في دبي من حيث التقنيات والأجهزة الرقمية الحديثة المتوافرة؟

منذ اللحظة الأولى لإفتتاح مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي، حرص القيّمون على تجهيز قسم الأشعة بأحدث معدات التصوير الطبي لتشمل:

أحدث جهاز للتصوير بالرنين المغناطيسي MRI 3 Tesla وهي آلة تتمتع بدقة عالية وجودة صور فائقة الوضوح وهي مزودة كذلك بأحدث البرامج.

التصوير المقطعي بدقة 128 شريحة مع حزم برامج وأجهزة متطورة تتيح المجال لأخصائي الأشعة القيام بإجراءات التدخل الموجهة بالأشعة المقطعية والأشعة المقطعية القلبية وتنظير القولون الإفتراضي وغيرها الكثير من الأمور والتداخلات العلاجية.

ثلاث غرف للموجات فوق الصوتية مجهزة بثلاث آلات عالية الجودة للمسح الروتيني، والتصوير الأوعية الدموية، وتصوير النساء، والإجراءات التدخلية بالموجات فوق الصوتية الموجهة (الخزعات).

التصوير الشعاعي للثدي بمسح ثلاثي الأبعاد لصور عالية الدقة وتشخيص دقيق.

غرفة الأشعة السينية الرقمية وأجهزة الأشعة السينية الرقمية المحمولة.

جهاز قياس كثافة العظام يستخدم لقياس كثافة الهيكل العظمي البشري وهي آلة متقدمة للتنبؤ بنقص الكالسيوم وإحتمال حدوث كسور في المستقبل.

التصوير في غرف العمليات أثناء العمليات باستخدام الأشعة السينية الرقمية.

ما الذي يميز قسم الأشعة لديكم في المستشفى عن غيره؟

في مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي، نفخر بما نوفره من تكنولوجيا هي الأكثر تقدما؛ إضافة الى وجود طاقم عمل من أخصائيي الأشعة والمتخصصين من ذوي الخبرة العالية وعلى دراية كافية في إستخدام المعدات وقراءة التقارير لإعطاء تشخيص دقيق.

هذه الآلات الحديثة لها العديد من الفوائد والمميزات بما في ذلك:

صور عالية الجودة لتشخيص أكثر دقة وأكثر سهولة ووضوح.

مستوى أقل من الأشعة التي يتعرض لها المريض أثناء التصوير.

فترة زمنية أقصر خلال التصوير.

المرضى أكثر راحة أثناء خضوعهم للتصوير الطبي.

إنطلاقا من خبرتكم، كيف تقيّمون دور التصوير الطبي المتطور في الحصول على التشخيص الدقيق؟

يعتبر التصوير الطبي اليوم أولى خطوات التشخيص الدقيق وهو مهم للغاية لتحديد آلية العلاج، حيث أن معظم المرضى الذين يقصدون المستشفى لابد من إخضاعهم لأي نوع من أنواع التصوير الطبي لما لذلك من دور فاعل في حصول الطبيب على تشخيص دقيق للحالة المرضية والتي على أساسها يحدد مسار العلاج مع إمكانية إعادة التصوير بمراقبة مدى فعالية العلاج لاسيما في حالات مرضى السرطان. نحن في مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي نضمن إجراء الدراسة الصحيحة واستخدام إمكانات الأجهزة المتطورة المتوافرة لدينا للوصول إلى التشخيص الصحيح.

ما هو دور أخصائي الأشعة وخبرته إلى جانب الآلة الحديثة وأهميتها في توفير الصورة الدقيقة؟

دور أخصائي الأشعة أمر بالغ الأهمية للمستشفى. بالنسبة لنا، فإن أخصائي الأشعة هو إستشاري معتمد من سلطة مدينة دبي الطبية للتشخيص والتشخيص التداخلي ومعتمد كذلك من المجلس الألماني.

أخصائي الأشعة هو من يقوم بقراءة نتائج الصور وإعداد التقارير لإرسالها الى الطبيب المعالج وعلى أساسها يحدد العلاج، بما في ذلك الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية وتنظير الفلور والتصوير الشعاعي للثدي والعديد من الفحوصات الإشعاعية الأخرى.