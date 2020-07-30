الأخصائي في أمراض القلب في مركز كليمنصو الطبي بالتعاون مع جونز هوبكنز إنترناشيونال

الدكتور‭ ‬وائل‭ ‬جارودي‭ ‬

“إمرأة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬تسع‭ ‬نساء‭ ‬معرضة‭ ‬لحدوث‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬عمر‭ ‬الـ45‭ ‬والـ64”

تحتل‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬مراتب‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الخطورة‭ ‬تماما‭ ‬كسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬والرئة‭ ‬لاسيما‭ ‬عندما‭ ‬تصل‭ ‬المرأة‭ ‬إلى‭ ‬سن‭ ‬اليأس‭ ‬حيث‭ ‬تتساوى‭ ‬مع‭ ‬الرجل‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬نظرا‭ ‬لغياب‭ ‬هرمون‭ ‬الاستروجين‭. ‬مجلة‭ ‬“المستشفى‭ ‬العربي”‭ ‬التقت‭ ‬الدكتور‭ ‬وائل‭ ‬جارودي،‭ ‬الأخصائي‭ ‬في‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جونز‭ ‬هوبكنز‭ ‬إنترناشيونال،‭ ‬للإضاءة‭ ‬على‭ ‬امراض‭ ‬القلب‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬وكيفية‭ ‬الوقاية‭. ‬في‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬نص‭ ‬الحوار‭. ‬

نود‭ ‬بداية‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الإختلافات‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬بين‭ ‬قلب‭ ‬المرأة‭ ‬وقلب‭ ‬الرجل؟‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬تلك‭ ‬الإختلافات‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجم‭ ‬الشرايين‭ ‬وغيرها؟

هناك‭ ‬بعض‭ ‬الإختلافات‭ ‬البنيوية‭ ‬بين‭ ‬قلب‭ ‬المرأة‭ ‬وقلب‭ ‬الرجل؛‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬عند‭ ‬المرأة‭ ‬تعتبر‭ ‬أصغر‭ ‬نسبيا‭ ‬من‭ ‬عضلة‭ ‬قلب‭ ‬الرجل‭ ‬وسماكتها‭ ‬أقل،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الشرايين‭ ‬لدى‭ ‬المرأة‭ ‬تعتبر‭ ‬رفيعة‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬شرايين‭ ‬الرجل‭. ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬تشخيص‭ ‬الحالة‭ ‬المرضية‭ ‬لدى‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬فهي‭ ‬تكون‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الرجل‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

ما هي أبرز أمراض القلب التي تصيب المرأة؟ هل من إختلاف بينها وبين تلك التي تصيب الرجل؟

إن‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬التي‭ ‬تصيب‭ ‬المرأة‭ ‬هي‭ ‬ذاتها‭ ‬التي‭ ‬تصيب‭ ‬الرجل،‭ ‬فهي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬تصلب‭ ‬وتضيق‭ ‬في‭ ‬الشرايين‭ ‬وآلام‭ ‬في‭ ‬الصدر؛‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬المتقدمة،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصاب‭ ‬المرأة‭ ‬بذبحة‭ ‬صدرية‭ ‬أو‭ ‬نوبة‭ ‬قلبية،‭ ‬وقد‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬في‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬قصور‭ ‬في‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬وأحيانا‭ ‬قد‭ ‬يصل‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬فجائية‭ ‬نتيجة‭ ‬أزمة‭ ‬قلبية‭ ‬حادة‭.‬

الأمراض‭ ‬هي‭ ‬ذاتها،‭ ‬ولكن‭ ‬الإختلاف‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬مشاكل‭ ‬القلب‭ ‬لدى‭ ‬المرأة‭ ‬تتأخر‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬لحوالى‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬عن‭ ‬الرجل‭ ‬أي‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬عمر‭ ‬الخمسين‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الحالات؛‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬يختلط‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬الطبيب‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬العوارض‭ ‬التي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تتشابه‭ ‬مع‭ ‬عوارض‭ ‬إنقطاع‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية‭ ‬والتغيرات‭ ‬الهرمونية‭ ‬التي‭ ‬ترافق‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬أهمية‭ ‬هرمون‭ ‬الإستروجين‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب؟‭ ‬كيف‭ ‬يسهم‭ ‬بذلك؟

هرمون‭ ‬الإستروجين‭ ‬أو‭ ‬كما‭ ‬يعرف‭ ‬بـ”هرمون‭ ‬الأنوثة”‭ ‬يوفر‭ ‬الحماية‭ ‬اللازمة‭ ‬للمرأة‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬ويؤخر‭ ‬ظهورها‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬إنقطاع‭ ‬الدورة‭ ‬الشهرية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يبرر‭ ‬إرتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬الإصابة‭ ‬في‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬العمر‭ ‬لتتساوى‭ ‬مع‭ ‬الرجل‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المخاطر‭.‬

في‭ ‬الواقع،‭ ‬تصل‭ ‬نسبة‭ ‬الوفيات‭ ‬جراء‭ ‬الإصابة‭ ‬باأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬و25‭ ‬بالمائة‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬تتصدر‭ ‬أسباب‭ ‬الوفيات‭ ‬بين‭ ‬النساء‭.‬

الإحصاءات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬عمر‭ ‬الـ45‭ ‬والـ64،‭ ‬إمرأة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬تسع‭ ‬نساء‭ ‬معرضة‭ ‬لحدوث‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬القلب،‭ ‬وما‭ ‬فوق‭ ‬عمر‭ ‬الـ65،‭ ‬إمرأة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثلاث‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬ثلث‭ ‬النساء‭ ‬لديهن‭ ‬عوارض‭ ‬ومشاكل‭ ‬في‭ ‬شرايين‭ ‬القلب‭.‬

بعد‭ ‬سن‭ ‬اليأس‭ ‬وغياب‭ ‬هذا‭ ‬الهرمون،‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬نسبة‭ ‬الخطر‭ ‬لاسيما‭ ‬إن‭ ‬ترافقت‭ ‬مع‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬غير‭ ‬صحي؟

المرأة‭ ‬معرضة‭ ‬لمشاكل‭ ‬القلب‭ ‬مثلها‭ ‬مثل‭ ‬الرجل‭ ‬وقد‭ ‬تتأخر‭ ‬العوارض‭ ‬قليلا‭ ‬لعشر‭ ‬سنوات‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الرجل،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬سن‭ ‬اليأس‭ ‬وغياب‭ ‬هرمون‭ ‬الإستروجين‭ ‬فإن‭ ‬نسبة‭ ‬الخطر‭ ‬والإستعداد‭ ‬للإصابة‭ ‬يصبح‭ ‬كبيرا‭ ‬لاسيما‭ ‬مع‭ ‬اتباع‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬غير‭ ‬صحي‭. ‬

لذلك،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬الوقاية‭ ‬قبل‭ ‬وصول‭ ‬المرأة‭ ‬إلى‭ ‬سن‭ ‬اليأس‭ ‬لكي‭ ‬تؤسس‭ ‬لمرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬حياة‭ ‬مليئة‭ ‬بالصحة؛‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحرص‭ ‬المرأة‭ ‬خلال‭ ‬مراحل‭ ‬حياتها‭ ‬المختلفة‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭ ‬وممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضة‭ ‬خصوصا‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬مزمنة‭ ‬كارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬أو‭ ‬السكري‭ ‬أو‭ ‬ارتفاع‭ ‬الكوليسرول‭ ‬لاسيما‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬العامل‭ ‬الوراثي‭. ‬والأخطر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬نشهده‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬إرتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬التدخين‭ ‬وتدخين‭ ‬النرجيلة‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬العلامات‭ ‬والأعراض‭ ‬التي‭ ‬تنذر‭ ‬بقرب‭ ‬حدوث‭ ‬نوبة‭ ‬قلبية‭ ‬لدى‭ ‬المرأة؟‭ ‬كيف‭ ‬تختلف‭ ‬هذه‭ ‬العلامات‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الرجل‭ ‬والمرأة؟‭ ‬والأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬كيف‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬عوارض‭ ‬سن‭ ‬اليأس؟

تتشابه‭ ‬الأعراض‭ ‬والعلامات‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬فالمرأة‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬آلام‭ ‬في‭ ‬الصدر‭ ‬وضيق‭ ‬في‭ ‬التنفس‭ ‬وقد‭ ‬يصل‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬“اللهتة”‭ ‬لاسيما‭ ‬خلال‭ ‬النوم‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستيقظ‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬وهو‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬قصور‭ ‬في‭ ‬عضلة‭ ‬القلب؛‭ ‬كما‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬ضيق‭ ‬في‭ ‬الصدر‭ ‬عند‭ ‬قيامها‭ ‬بأي‭ ‬مجهود‭ ‬مع‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬الصدر‭ ‬يشبهّه‭ ‬بعض‭ ‬المرضى‭ ‬وكأنه‭ ‬“بلاطة‭ ‬على‭ ‬الصدر”‭.‬

للأسف‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬العوارض‭ ‬شديدة‭ ‬وقد‭ ‬تحدث‭ ‬فجأة‭ ‬فتؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الوفاة‭ ‬الفجائية‭ ‬سواء‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬أو‭ ‬الرجال‭. ‬

بالنسبة‭ ‬للفرق‭ ‬بين‭ ‬العوارض‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬نجد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفوارق؛‭ ‬لكن‭ ‬الفارق‭ ‬الوحيد‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬العوارض‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الراحة‭ ‬أو‭ ‬خلال‭ ‬النوم‭ ‬أو‭ ‬خلال‭ ‬تعرضها‭ ‬لضغط‭ ‬نفسي‭ ‬كبير‭ ‬وحزن‭ ‬شديد،‭ ‬بينما‭ ‬الرجل‭ ‬تظهر‭ ‬العوارض‭ ‬خلال‭ ‬قيامه‭ ‬بنشاط‭ ‬بدني‭ ‬ما‭.‬

الفارق‭ ‬الثاني‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬عندما‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬الطوارئ‭ ‬يستبعد‭ ‬الطبيب‭ ‬إحتمال‭ ‬تعرضها‭ ‬لأزمة‭ ‬قلبية‭ ‬ويعزو‭ ‬سبب‭ ‬ما‭ ‬تشعر‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬التغيرات‭ ‬الهرمونية‭ ‬التي‭ ‬ترافق‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬حياتها‭ ‬فلا‭ ‬يهتم‭ ‬للأمر‭ ‬بينما‭ ‬تكون‭ ‬الحالة‭ ‬هي‭ ‬بداية‭ ‬لأزمة‭ ‬قلبية،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬خاطئ‭ ‬تماما‭ ‬لأن‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمر‭ ‬معرضة‭ ‬مثلها‭ ‬مثل‭ ‬الرجل‭ ‬لأمراض‭ ‬القلب‭. ‬والأخطر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬وجود‭ ‬بعض‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يعانين‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬ربما‭ ‬قبل‭ ‬سن‭ ‬اليأس‭ ‬لأسباب‭ ‬وراثية‭ ‬وعوامل‭ ‬تتعلق‭ ‬بنمط‭ ‬الحياة‭ ‬غير‭ ‬الصحي‭. ‬على‭ ‬الطبيب‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬الفحوصات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقلب‭ ‬من‭ ‬تخطيط‭ ‬وتصوير‭ ‬وغيرها‭ ‬لكي‭ ‬يستثني‭ ‬وجود‭ ‬أمراض‭ ‬أو‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬القلب،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬بعلاجه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬المشاكل‭ ‬الهرمونية‭ ‬والتغيرات‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬بسبب‭ ‬دخول‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬اليأس‭.‬‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬إهمال‭ ‬العوارض‭.‬

متلازمة‭ ‬القلب‭ ‬المكسور‭ ‬والحزن‭ ‬الشديد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬قلب‭ ‬المرأة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭. ‬كيف‭ ‬يتأثر‭ ‬قلب‭ ‬المرأة؟

تسمى‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬“Takatsubo Syndrome”‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬المرأة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الرجل‭ ‬خصوصا‭ ‬بعد‭ ‬سن‭ ‬اليأس‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬عندما‭ ‬تتعرض‭ ‬لحزن‭ ‬شديد‭ ‬أو‭ ‬تسمع‭ ‬خبر‭ ‬وفاة‭ ‬أحد‭ ‬الأقرباء‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬تعرضها‭ ‬لضغط‭ ‬نفسي‭ ‬كبير‭. ‬السبب‭ ‬المباشر‭ ‬غير‭ ‬معروف‭ ‬تماما،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬نعرفه‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬عند‭ ‬التعرض‭ ‬لهذا‭ ‬الحزن‭ ‬الشديد‭ ‬فإن‭ ‬الجسم‭ ‬يفرز‭ ‬هرمونات‭ ‬معينة‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ضعفها‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬وتتضيق‭ ‬الشرايين‭ ‬الرفيعة‭ ‬فلا‭ ‬يمر‭ ‬الدم‭ ‬بالشكل‭ ‬اللازم‭ ‬إلى‭ ‬باقي‭ ‬أجزاء‭ ‬القلب‭. ‬تشعر‭ ‬المرأة‭ ‬عندها‭ ‬بعوارض‭ ‬أزمة‭ ‬قلبية‭ ‬والتخطيط‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تضيق‭ ‬في‭ ‬الشريان‭ ‬وصورة‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬تظهر‭ ‬ضعف‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬لكن‭ ‬القسطرة‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬الشرايين‭ ‬غير‭ ‬متضيقة‭.‬

“المرأة‭ ‬معرضة‭ ‬لمشاكل‭ ‬القلب‭ ‬مثلها‭ ‬مثل‭ ‬الرجل‭ ‬وقد‭ ‬تتأخر‭ ‬العوارض‭ ‬قليلا‭ ‬لعشر‭ ‬سنوات‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الرجل،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬سن‭ ‬اليأس‭ ‬وغياب‭ ‬هرمون‭ ‬الإستروجين‭ ‬فإن‭ ‬نسبة‭ ‬الخطر‭ ‬والإستعداد‭ ‬للإصابة‭ ‬يصبح‭ ‬كبيرا‭ ‬لاسيما‭ ‬مع‭ ‬اتباع‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬غير‭ ‬صحي‭.‬”‭ ‬

في‭ ‬معظم‭ ‬الأحيان‭ ‬تعود‭ ‬وتتحسن‭ ‬حالة‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬طبيعتها‭ ‬وتتحسن‭ ‬تلقائيا‭ ‬مع‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬والمعنوي‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬نادرة‭ ‬قد‭ ‬ينتج‭ ‬عنها‭ ‬مضاعفات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬قلبية‭ ‬حادة‭ ‬تحتاج‭ ‬للدخول‭ ‬إلى‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬لبضعة‭ ‬أيام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تتحسن‭ ‬الحالة‭ ‬وبعض‭ ‬الحالات‭ ‬قد‭ ‬يصل‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬الوفاة‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬أهم‭ ‬النصائح‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬للمرأة‭ ‬بعد‭ ‬سن‭ ‬اليأس‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب؟

أولى‭ ‬النصائح‭ ‬التي‭ ‬نقدمها‭ ‬للمرأة‭ ‬هي‭ ‬عدم‭ ‬إنتظار‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬سن‭ ‬اليأس‭ ‬لكي‭ ‬تفكر‭ ‬بخطر‭ ‬التعرض‭ ‬لأمراض‭ ‬ومشاكل‭ ‬القلب‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬عامل‭ ‬وراثي‭ ‬في‭ ‬العائلة‭ ‬ما‭ ‬يحتم‭ ‬عليها‭ ‬البدء‭ ‬بإجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬الدورية‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬مبكر،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬بداية‭ ‬تصلب‭ ‬الشرايين‭ ‬وتضيقها‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬صغير‭.‬ولا‭ ‬يختلف‭ ‬إثنان‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬اتباع‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭ ‬من‭ ‬غذاء‭ ‬ورياضة‭ ‬والإمتناع‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬لما‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬أمراض‭ ‬مزمنة‭ ‬كالسكري‭ ‬أو‭ ‬الضغط‭ ‬أو‭ ‬الكوليسترول‭ ‬يحتّم‭ ‬على‭ ‬المرأة‭ ‬ضرورة‭ ‬المتابعة‭ ‬الدورية‭ ‬مع‭ ‬الطبيب‭ ‬المعالج‭ ‬وإتباع‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭ ‬يحميها‭ ‬من‭ ‬مضاعفات‭ ‬ومخاطر‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬حياتها‭. ‬