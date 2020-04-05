Medtronic تسقط حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأجهزة التنفس الصناعي التي تملكها

رئيس شركة Medtronic في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

السيد ماجد قدومي

“الأزمة العالمية تحتاج إلى إستجابة عالمية”

في مبادرة كريمة وفريدة من نوعها، قامت شركة “Medtronic” أشهر مصنع لأجهزة التنفس الصناعي، بإسقاط حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأجهزة التنفس الصناعي للمشاركة علانية مواصفات التصميم من أجل تمكين المشاركين عبر الصناعات لتقييم خيارات التصنيع السريع لأجهزة التنفس الصناعي لمساعدة الأطباء والمرضى الذين يتعاملون مع فيروس كورونا.

نود الإضاءة على المبادرة الكريمة والفريدة من نوعها التي قدمتها “Medtronic ” لجهة إسقاط حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأجهزة التنفس الصناعي التي تملكها؟

تدرك شركة ميدترونيك الحاجة الماسة لأجهزة التنفس الصناعي كأجهزة منقذة للحياة في إدارة وعلاج عدوى COVID-19. نحن نعلم أن هذه الأزمة العالمية تحتاج إلى إستجابة عالمية. على مدى الأسابيع القليلة الماضية، قمنا بزيادة إنتاج أجهزة التهوية Puritan Bennett ™ 980. لكننا نعلم أيضا أنه يمكننا فعل المزيد، ونحن قمنا بذلك.

لذا قررت ميدترونيك أن تشارك علانية مواصفات التصميم

لـPuritan BennettTM 560 (PB560) لتمكين المشاركين عبر الصناعات من تقييم خيارات التصنيع السريع لأجهزة التنفس، لمساعدة الأطباء والمرضى الذين يتعاملون مع COVID-19. يتوافق هذا القرار مع إرشادات إدارة الغذاء والدواء (FDA) ووفقًا لاستجابة الصحة العامة والاستجابة الطبية للوكالات الحكومية حول العالم.

ميدترونيك لا تطالب بأي عائد مادي لتقاسم مواصفات أجهزة لأجهزة التنفس. يمكن للمصنعين والمبتكرين الرجوع إلى هذه الملفات كجزء من الجهد الأكبر لمواجهة والتغلب على COVID19. هدفنا هو مساعدة الآخرين بينما يطورون أجهزة التنفس الصناعي لمكافحة هذا الوباء.

كيف ستسهم مشاركة التصميمات مع الدول للبدء في تصنيع المزيد من اجهزة التنفس كخطوة لمواجهة “كوفيد 19″؟

يمكن لجميع الأفراد والمنظمات المهتمين بالمساعدة الحصول على وثائق المتطلبات ووثائق التصنيع، والمخططات لـ PB560 على Medtronic.com/openventilator بعد التوقيع على إقرار بشروط الاستخدام وشروطه. كما ستوفر شركة ميدترونيك ملفات برمجية لـ PB560 في إصدار ثانٍ من الوثائق على نفس الموقع في الأيام القادمة. يمكن للمصنعين والمبتكرين الرجوع إلى هذه الملفات كجزء من الجهد الأكبر لمواجهة والتغلب على COVID19. هدفنا هو مساعدة الآخرين بينما يطورون أجهزة التنفس الصناعي لمكافحة هذا الوباء.

هلا حدثتنا عن مواصفات هذا الجهاز؟ وأهميته لمرضى الحالات الحادة في مواجهة عدوى COVID-19؟

PB 560 عبارة عن جهاز تهوية صغير الحجم وخفيف الوزن ومحمول يوفر دعما لجهاز التنفس لكل من البالغين والأطفال. يمكن استخدامه في الإعدادات السريرية وفي المنزل.

تلعب أجهزة التنفس الصناعي دورا حاسما في إدارة المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الحادة، مثل COVID-19، الذين يحتاجون إلى المساعدة لأنهم لا يستطيعون التنفس بشكل فعال. من خلال وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي، يُسمح لرئتي المريض بالراحة والتعافي بينما يقوم جهاز التنفس الصناعي بوظائف إمداد الأكسجين ومحاكاة عمليات التنفس. بدون هذا الدعم ، قد لا يعيش بعض المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الحادة.

قمتم كذلك على مدى الأسابيع القليلة الماضية بزيادة إنتاج أجهزة التنفس Puritan Bennett ™ 980″. ما هي أهمية هذه الخطوة لمساندة العالم في حربه ضد هذا الفيروس؟

زادت ميدترونيك إنتاج أجهزة التنفس الصناعي بأكثر من 40 في المائة حتى الآن، ونحن في طريقنا إلى مضاعفة قدرتنا على تصنيع وتوريد أجهزة التنفس الصناعي استجابة للاحتياجات العاجلة للمرضى وأنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم التي تواجه COVID-19. تدرك ميدترونيك الحاجة الماسة لأجهزة التهوية كأجهزة منقذة للحياة في إدارة عدوى COVID-19.

لن تكون شركة واحدة قادرة على تلبية الطلبات الحالية لأنظمة الرعاية الصحية العالمية. لكن، مع زيادة جميع الشركات المصنعة لإنتاجها ومن خلال الشراكات مع الحكومات والمستشفيات والمنظمات الصحية العالمية، تلتزم شركة ميدترونيك بإدخال المزيد من أجهزة التهوية إلى السوق والمواقع المناسبة في العالم لمساعدة الأطباء والمرضى الذين يتعاملون مع COVID-19.