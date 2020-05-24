رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى نيشن وايد تشيلدرن

د. جيفري ر. ليونارد

“هدفنا الرئيسي هو أن نكون قادرين على تثقيف الناس وتدريب الجيل القادم من الجراحين، بغض النظر من أين يأتون”

مستشفى نيشن وايد تشيلدرن هو أحد أكبر مستشفيات الأطفال ومعاهد البحث في الولايات المتحدة. في السنوات الأخيرة، تم تصنيفها باستمرار بين أفضل 10 مستشفيات للأطفال في الولايات المتحدة من قبل أخبار الولايات المتحدة والتقرير العالمي، وهي السلطة المعترف بها في تصنيف المستشفيات في الولايات المتحدة. يحتل المستشفى الخاص بأمراض الأعصاب وجراحتها، المرتبة السابعة في البلاد. أتيحت لمجلة “المستشفى العربي” الفرصة لإجراء مقابلة مع الدكتور جيفري ر. ليونارد، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى نيشن وايد تشيلدرن، للتحدّث عن تفاني برنامجه في تعليم الجيل القادم من جراحي الأعصاب للأطفال.

هل يمكنك أن تعطينا ملخصًا عن حياتك المهنية؟

انضممت إلى مستشفى نيشن وايد تشيلدرن في عام 2014 كرئيس لجراحة المخ والأعصاب، كما انضممت إلى كلية الطب بجامعة ولاية أوهايو كأستاذ في جراحة الأعصاب. كما أنّني باحث رئيسي في مركز سرطان الأطفال وأمراض الدم، وهو جزء من معهد أبيجيل ويكسنر للأبحاث في مستشفى نيشن وايد للأطفال. قبل الانضمام إلى مستشفى نيشن وايد للأطفال، كنت المدير المشارك لقسم الرعاية العصبية والأورام العصبية لدى الأطفال في مستشفى مدينة سانت لويس للأطفال، وأستاذ مشارك في جراحة الأعصاب وطب الأطفال في كلية الطب بجامعة واشنطن.

هل يمكنك أن تخبرنا المزيد عن زمالة جراحة المخ والأعصاب للأطفال في مستشفى نيشن وايد للأطفال؟

يقدّم مستشفى نيشن وايد للأطفال زمالة جراحة المخ والأعصاب لمدة عام معتمدة من قبل مجلس الاعتماد لزمالات جراحة المخ والأعصاب للأطفال. ومن أجل أن يصبح جرّاح أعصاب الأطفال مُجازًا من المجلس في الولايات المتحدة، من الضروري للأطباء القيام ببرنامج زمالة الأطفال مثل برنامجنا، بعد إكمال سبع سنوات من برنامج تدريب جراحة المخ والأعصاب. يشارك زملاؤنا في 250 عملية على الأقل أثناء تدريبهم.

ما الذي يميّز برنامج الزمالة الخاص بكم؟

البرنامج الذي أنشأناه متوازن بشكل جيد في جميع جوانب جراحة المخ والأعصاب. فهو يوفّر للزملاء تدريبًا متقدمًا على رعاية الأوعية الدموية، والصرع، وأورام الدماغ العميقة، وتعظم الدروز الباكر، والتشنّجات، وأكثر من ذلك من خلال التعاون مع بعض الخبراء الرائدين في المجال. كما يشارك زملاؤنا في البحث، ويقودون فريقًا من الأطباء المقيمين والممرضات الممارسات، ويرون المرضى في كل من العيادات الخارجية ومركز الصدمات من المستوى الأول، ويتعلّمون التدخلات الجراحية العصبية المبتكرة.

كما نقدّم تجارب أكاديمية وتخصّصية موسّعة من خلال مؤتمراتنا ومحاضراتنا متعددة التخصّصات وكذلك من خلال الجولات الكبرى لجراحة الأعصاب والمخ في مركز ويكسنر الطبي في جامعة ولاية أوهايو. وفي نهاية تدريبهم، يكون زملاؤنا قادرين على التعامل مع أي حالة قد تصل إليهم.

كيف يتقدّم المشاركون إلى البرنامج؟ هل تقبلون المتقدمين الدوليين؟

أنا مدير الزمالة، لذلك يمكن للمرشحين التواصل معي مباشرة أو زيارة موقع برنامجنا. يمكن لأي متقدم من خارج الولايات المتحدة التقديم بالتأكيد، بشرط أن يكونوا قد خضعوا لتدريب على جراحة المخ والأعصاب يعادل ما هو مطلوب في الولايات المتحدة من قبل المجلس الأمريكي لجراحة المخ والأعصاب للأطفال.

ما الفرق بين جراحة المخ والأعصاب العادية وللأطفال؟

بالإضافة إلى تدريب الزمالة المطلوب الخاص بالأطفال، غالبًا ما تختلف مشاكل جراحة المخ والأعصاب التي يراها جراحو المخ والأعصاب عند الأطفال عن تلك التي تظهر عادةً عند البالغين.

عادةً ما تحدث الأمراض العصبية لدى البالغين مع مرور الوقت، كما هو الحال مع داء القرص التنكسي الرقبي وكسور العمود الفقري وغيرها من الحالات. وعند الأطفال، يزيد احتمال وجود المشاكل منذ الولادة، كما هو الحال عند الأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية. فإنّ العديد من مرضانا صغار السن، لذلك يجب على جراحي المخ والأعصاب للأطفال التكيّف مع العمل على الأجسام الصغيرة، وغالبًا ما يستخدمون تقنيات مختلفة ومعدات خاصة بالأطفال.

كيف تحدّد مهمة قسمك؟

هدفنا الرئيسي هو أن نكون قادرين على تثقيف الناس وتدريب الجيل القادم من جراحي المخ والأعصاب، بغض النظر من أين يأتون. نريد مساعدتهم على التعلّم والنجاح حتى يستفيد الأطفال، الآن وفي المستقبل، هنا وفي كل مكان، من جراحي المخ والأعصاب المدرّبين تدريباً جيداً ويتمتّعون بخبرة عالية. ونسعى أيضًا إلى أن نكون شفافين جدًا في جميع نتائجنا؛ فنحن لدينا أدنى معدلات الإصابة في الولايات المتحدة، وأعلى مستوى من النجاح في جراحة الصرع. كما أنّنا نعمل بلا كلل لتحسين جودة الرعاية لدينا. مهمتنا الدائمة هي توفير نتائج رائعة، واتخاذ قرارات أفضل – للجرّاحين والعائلات – بالإضافة إلى تقديم أفضل العلاجات.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول مستشفى نيشن وايد تشيلدرن وزمالة جراحة المخ والأعصاب للأطفال،

يرجى زيارة NationwideChildrens.org/Fellowship-Programs