مجموعة العلاجات التصالحية، نائب الرئيس في شركة ميدترونيك في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

نورغول فاتانسيفير

“ شغفنا مساعدة المتخصّصين في مجال الرعاية الصحية من خلال توفير حلول مبتكرة”

تستخدم شركة ميدترونيك حاليًا الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيقات مختلفة في جميع أعمالها، بما في ذلك مرض السكري، والأمراض الوعائية العصبية، وأمراض الجهاز الهضمي والعلاجات طفيفة التوغل، لأنها تفتح لنا إمكانيات جديدة ومثيرة للمساعدة على تخفيف الألم واستعادة الصحة وإطالة العمر. التقت مجلة “المستشفى العربي” مع نورغول فاتانسيفير، نائب الرئيس في شركة ميدترونيك في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفيما يلي المقابلة الكاملة:

هل يمكنك إخبارنا عن خلفيتك ومتى انضممت إلى شركة ميدترونيك؟

لقد عملت في قطاع الرعاية الصحية في الأسواق الناشئة لأكثر من خمسة وعشرين عامًا. إنّ مجال خبرتي هو في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، حيث حصلت على شهادتين من جامعة الشرق الأوسط التقنية، بالإضافة إلى ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي وشهادة بكالوريوس.

انضممت إلى شركة ميدترونيك في أكتوبر 2019 لقيادة مجموعة العلاجات التصالحية في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقبل الانضمام إلى شركة ميدترونيك، عملت مع شركة جونسون آند جونسون لمدة تسع سنوات. خلال هذه الفترة، شغلت ثلاثة مناصب قيادية رئيسية، كان آخرها منصب المدير العام لإثيكون الشرق الأوسط، وكذلك المدير العام لروسيا ورابطة الدول المستقلة وتركيا.

قبل جونسون آند جونسون، كنت المدير العام لشركة هيتاشي الطبية في تركيا ورابطة الدول المستقلة، ورئيس المنطقة في شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية في تركيا. لدينا فريق متخصص ومتحد هنا في ميدترونيك، وهو أمر رئيسي في مهمتنا التي تتمثّل في خلق العلاجات التي تساعد على تخفيف الألم واستعادة الصحة وإطالة عمر أكبر عدد ممكن من المرضى. والآن أكثر من أي وقت مضى، سيكون تعاوننا حاسماً لتحقيق ذلك.

والجزء الأفضل في عملي هو رؤية التأثير الإيجابي لحلولنا على حياة المرضى. ولطالما كان من طبعي مساعدة الناس.

ميدترونيك هي شركة عالمية رائدة في مجال خدمات وحلول التكنولوجيا الطبية. ما هي رسالتكم كشركة؟

تعمل جهودنا على تغيير حياة الملايين من الناس كل عام، وذلك بفضل التزامنا الثابت بمهمتنا للمساعدة في تخفيف الألم واستعادة الصحة وإطالة العمر.

نطبّق مهمّتنا كل يوم، سواء في أوقات العمل كالمعتاد أو في الأوقات غير المسبوقة مثل الآن مع كوفيد- 19.

فعلى سبيل المثال، قمنا بتوسيع دعمنا من خلال مشاركة الملفات المفتوحة لتصميمات أجهزة التنفس الصناعي الخاصة بنا لتمكين الصناعة العالمية من تقييم خيارات التصنيع السريع لأجهزة التنفس الصناعي من أجل مساعدة الأطباء والمرضى في مكافحة كوفيد- 19.

تعمل شركة ميدترونيك في المنطقة منذ أكثر من 30 عامًا. كيف تجدون تطوّر قطاع الرعاية الصحية في هذه المنطقة؟

في ظلّ الشيخوخة السكانية والإنتشار المتزايد للأمراض، تظل الرعاية الصحية أولوية قصوى مع ارتفاع الطلب والحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في المنطقة. ونتيجة لذلك، فإنّ نظام الرعاية الصحية وديناميات السوق تتطور بشكل دائم وأصبحت سريعة جدًا.

وهذا يتطلّب منا أن نفكّر بطريقة مختلفة وأن نحسّن بشكل أساسي الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا، وكذلك الطريقة التي نعمل بها.

على سبيل المثال، تبحث المستشفيات عن طرق لتحسين النتائج السريرية ورضا المرضى، بالإضافة إلى تحقيق الكفاءة وخفض التكاليف، وزيادة إمكانية الوصول حتى يتمكنوا من الحفاظ على جودة الرعاية. لذلك، من المهم أن نتشارك معهم في هذا التحدي. فنحن نقوم بذلك بالفعل من خلال وظائف مثل حلولنا الصحية المتكاملة وإدخال نماذج جديدة لتمكين التحوّلات من تلبية احتياجاتهم المتطوّرة. كجزء من مهمتنا للمساعدة في تخفيف الألم واستعادة الصحة وإطالة العمر، نحن متحمسون لمسؤوليتنا لمواصلة مساعدة المتخصصين في الرعاية الصحية ومقدمي الرعاية الصحية والمرضى من خلال توفير حلول مبتكرة لتلبية احتياجات المنطقة للرعاية الطبية المتقدمة وتحقيق نتائج مغيّرة للحياة لمرضانا. نحن ملتزمون أيضًا بتعزيز أنماط الحياة الأفضل للمرضى وإحداث تأثير إيجابي في حياتهم وأفراد أسرهم.

ما هي أحدث التقنيات التي أطلقتموها خلال عام 2019 وما بعده؟

تركّز العديد من عمليات الإطلاق الجديدة لدينا على الذكاء الاصطناعي، وفي عام 2019، أطلقنا أوّل نظام ذكاء اصطناعي لتنظير القولون خلال أسبوع الجهاز الهضمي الأوروبي المتحد. ويهدف هذا النظام الذي يعد دليل على مهمتنا للمساعدة في تخفيف الألم واستعادة الصحة وإطالة العمر، إلى تحويل اكتشاف سرطان القولون والمستقيم كما أنّه يفيد المرضى وأطباء الجهاز الهضمي.

لقد دخلنا أيضًا في شراكة مع iSchemaView لتوزيع برنامج RAPID، وهو منتج آخر للذكاء الاصطناعي، وهو عبارة عن برنامج تصوير مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسمح للأطباء والمستجيبين الأوائل بتحديد أحداث الدماغ بسرعة، والأهم من ذلك، تسريع علاج المرضى المشتبه في إصابتهم بالسكتة الدماغية الاسكيمية. بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا بشكل خاص Mazor X Stealth وهو نظام تحويلي لتوجيه الروبوتات لجراحة العمود الفقري والذي يوفّر حلًا إجرائيًا متكاملًا تمامًا للتخطيط الجراحي، وسير العمل، والتنفيذ والتأكيد.

أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا كبيرًا من الرعاية الصحية. ما هو دور الذكاء الاصطناعي في ميدترونيك؟

في ميدترونيك، نستخدم حاليًا الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيقات مختلفة في جميع أعمالنا، بما في ذلك مرض السكري، والأمراض الوعائية العصبية، وأمراض الجهاز الهضمي والعلاجات طفيفة التوغل، لأنها تفتح لنا إمكانيات جديدة ومثيرة للمساعدة على تخفيف الألم واستعادة الصحة وإطالة العمر. مثال رئيسي هو تقنية تم تطويرها بشكل مشترك بين شركة ميدترونيك وشركة Mazor Robotics المكتسبة مؤخرًا، وتحديدًا نسخة Mazor X Stealth.

إنها تقنية ثورية جديدة تستخدم برامج متطورة لتخطيط العملية الجراحية، ثم تستخدم ذراعًا آليًا لتوجيه الغرسات والأدوات خلال خطوات العملية الجراحية بدقة فائقة، بينما تستخدم في الوقت نفسه ملاحظات التصوير في الوقت الفعلي من أجل ضمان تنفيذ الخطة على النحو المرغوب.

كما أنّنا نسعى أيضًا إلى الإستفادة من الذكاء الاصطناعي في رعاية السكتة الدماغية عبر برنامج RAPID من خلال دعم المستشفيات لتنفيذ البرنامج وتحسين إجراءات الإحالة لضمان تشخيص أكثر دقة للمرضى الذين قد يستفيدون من علاج السكتة الدماغية داخل الأوعية الدموية.

في محاولة لتحسين نتائج وحياة أكبر عدد ممكن من المرضى، نقوم أيضًا بتقديم خدمات استشارية لتعزيز مسارات مرضى السكتة الدماغية عبر مراحل ما قبل / بين / في المستشفى.

أخبرينا عن استراتيجياتكم المستقبلية في المنطقة، وكيف تتعاملون مع التغييرات الجارية على مستوى الرعاية الصحية؟

في ميدترونيك، نبحث دائمًا عن كيفية تقديم العلاجات والإجراءات المفيدة بشكل متزايد بهدف معالجة التحديات في الوصول إلى الرعاية الصحية، سواء محليًا أو إقليميًا أو عالميًا. في الوقت نفسه، نسعى جاهدين لقيادة إنشاء حلول الرعاية الصحية القائمة على القيمة. ونقوم بالإبتكار من أجل احتياجات الصناعة الحالية والمتوقعة كما أنّنا في تناغم دائم معها، ممّا سمح لنا بأن نصبح الشريك المختار المفضّل في المنطقة. نحن نبذل قصارى جهدنا لتسريع الشراكات مع القطاعين العام والخاص لمساعدتهم على معالجة أمراض نمط الحياة المتزايدة والتحكم في الوقت نفسه في ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

باستخدام تقنيتنا وخبرتنا، يمكننا مساعدة الأطباء على توفير رعاية أكثر كفاءة للمرضى، ومساعدة المستشفيات على تحسين كفاءاتهم التشغيلية لتحقيق نتائج سريرية واقتصادية أفضل. على سبيل المثال، لقد دخلنا في شراكة مع العديد من العيادات لمرضى السكري، حيث يتم استخدام تقنيتنا لإدارة المرض بشكل أفضل من أجل تحسين حياة هؤلاء المرضى.

وقد أدّى ذلك أيضًا إلى تحقيق وفورات كبيرة من تقليل المضاعفات والاستشفاء، والتي يمكن إعادة توجيهها إلى الموارد والبنى التحتية الأخرى المطلوبة. في ميدترونيك، نحن نؤمن حقًا بتسخير قوة التكنولوجيا الطبية لتغيير الحياة وجعل مستقبل نظام الرعاية الصحية أفضل.

كيف تقوم شركة ميدترونيك بتنفيذ رؤية الإمارات 2020 ودعمها؟

نشارك العديد من أولويات رؤية الإمارات 2020 في ميدترونيك أيضًا، لذا فإن تنفيذها ودعمها هو أساس نجاحنا المستمر وقدرتنا على تنفيذ مهمتنا للمساعدة في تخفيف الألم واستعادة الصحة وإطالة العمر، وكذلك التزاماتنا الأخلاقية تجاه المجتمعات التي نخدمها كشركة. على سبيل المثال، يعدّ الإقتصاد التنافسي المعرفي أحد الأهداف الأساسية للرؤية. ونحن نركّز كشركة بشكل كبير على الابتكار والبحث والتطوير.

وتشمل إحدى الطرق لتوسيع نطاق ذلك العمل مع الشركاء المحليين، مثل المؤتمرات، والمؤسسات التعليمية. كما يقوم الأطباء المحليون في إرساء شراكة معنا للتعلم والمشاركة وتمرير أفضل الممارسات المكتسبة في المؤتمرات الدولية.

من خلال هذه الشراكات، نعتقد أننا نلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل تبادل المعرفة وتعزيزه في القطاع الطبي محليًا. والرعاية الصحية ذات المستوى العالمي هي أولوية أخرى محددة في الرؤية. وكوننا رائدين عالميًا في مجال التكنولوجيا الطبية، فإنّ تطوير الحلول التي تدعم الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي وتمكّنها هو أمر أساسي لتحقيق هدفنا. وهكذا، نحن في طليعة البحث والتطوير، نسعى دائمًا إلى إيجاد طرق جديدة للتغلب على تحديات الرعاية الصحية اليوم.

تسخيرنا للذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، هو مجرد مثال واحد. ومثال آخر على كيفية تكييفنا باستمرار للتكنولوجيا المتقدمة لتلبية الاحتياجات المحلية هو إدخال جهاز “ميكرا” الأوّل، وهو الأصغر في تنظيم ضربات القلب في العالم للمرضى الذين يعانون من بطء القلب، في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كان هذا الأول من نوعه في الشرق الأوسط. كما تقوم الرؤية بتسليط الضوء على أهمية البيئة الشاملة. تلتزم شركة ميدترونيك بشغف بضمان قوة عاملة متنوعة عرقياً وثقافياً تحترم التقاليد المحلية. ونحن نشيطون للغاية في مبادراتنا لدفع ذلك.

على سبيل المثال، نحن نؤيد تمكين المرأة وقيادتها في مجال الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. هدفنا في عام 2022 هو أن تشغل المرأة 40 في المائة من المناصب القيادية. نحن فخورون بالقول أننا تجاوزنا ذلك بالفعل.

كيف تقوم شركة ميدترونيك بدعم تحسين مسار السكتة الدماغية وإنقاذ المزيد من المرضى في المنطقة؟

لقد كان الذكاء الاصطناعي عاملًا مساعدًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بإنقاذ مرضى السكتة الدماغية وتحسين حياتهم وإطالتها. ونقوم بذلك بطريقة متعددة الأوجه، على سبيل المثال من خلال برنامج RAPID، وهو برنامج تصوير مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد على تسريع علاج المرضى المشتبه في إصابتهم بالسكتة الدماغية الاسكيمية.

مع هذه الهوامش الدقيقة، يصنع الوقت فرقًا كبيرًا بين نتيجة طبية جيدة أو سيئة للمريض الذي يعاني من السكتة الدماغية مع انسداد في الأوعية الكبيرة. للمساعدة في حل ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف الإنسداد في الأوعية الكبيرة وتحديد موقعه وإبلاغ الأطباء في حال حدوثه.

كما نعمل بجد مع الجهات المعنية الرئيسية لتحسين العمليات والموارد خلال المراحل الأربع المختلفة لمسارات المرضى. على سبيل المثال، من خلال دعم المبادرات لتوسيع استخدام مقاييس فحص السكتة الدماغية المتخصصة لضمان حصول المزيد من المرضى على أفضل رعاية ممكنة وفي أسرع وقت ممكن.

وتشمل الطرق الأخرى التي نساعد من خلالها في رفع مسارات السكتة الدماغية القيام بشراكة مع الجمعيات والسلطات المهنية الخاصة بالرعاية الصحية لتنظيم برامج التدريب، والعمل مع الصناعة والسلطات لخلق أدلة اقتصادية لتقييم التكنولوجيا الصحية، بالإضافة إلى تقديم التعويضات وتخصيص الموارد. وتعد المساعدة على تقليل معدلات التكرار والمشاكل الصحية الدائمة مجالًا حيويًا آخر، ولهذا السبب تقوم شركة ميدترونيك أيضًا برعاية السجلات السريرية من أجل تحسين العلاج بعد السكتة الدماغية.