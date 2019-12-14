أكثر من 15,000 مستخدم الآن على نظام “ملفّي”

أول منصة لتبادل المعلومات الصحية في المنطقة

أعلنت منصة “ملفّي”، النظام الأول من نوعه في المنطقة لتبادل المعلومات الصحية، وهو ثمرة الشراكة بين دائرة الصحة أبوظبي وشركة إنجازات لنظم البيانات، عن دمج النظام بشكل كامل مع أنظمة شركة أبوظبي للخدمات الصحية – صحة، ومستشفى ميديكلينيك النور، وبذلك يرتفع إجمالي عدد مستخدمي المنصة حالياً إلى أكثر من 15,000 مستخدم. وحتى الآن، وصلت المنصة إلى 346 منشأة طبية، تمثل 60٪ من أسرة المستشفيات في أبوظبي، وتتضمن المنصة الآن نحو 35 مليون سجل للمرضى بشكل آمن.

بالمناسبة، قال سعادة محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي: “نلتزم التزاماً راسخاً بتقديم أفضل الحلول والتقنيات في مجال الرعاية الصحية لجميع سكان أبوظبي، ويشكل ربط المنشآت الصحية العامة والخاصة في الإمارة حدثًا هامًا للغاية وفريدًا من نوعه لأنه هدف تطمح إلى تحقيقه العديد من منصات تبادل المعلومات الصحية على المستوى العالمي، متطلعين إلى فتح المجال نحو المزيد من الخطوات البارزة في الأشهر المقبلة التي ستسهم في إنشاء نظام رعاية صحية أكثر ارتباطاً للوصول إلى هدفنا الأسمى المتمثل بتوفير رعاية صحية ذات جودة عالية في الإمارة”.

وسيسهم التحديث الأخير من “ملفّي” في توفير نتائج المختبر كجزء من سجل “ملفّي”، انطلاقاً من أهميته حيث تعتمد نحو 70٪ من القرارات السريرية على النتائج المختبرية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين كبير في القيمة التي يوفرها “ملفّي”، من خلال تحسين كفاءة ودقة التشخيص وتقليل الازدواجية غير الضرورية للاختبارات.

ومن جانبه، قال عاطف البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي لخدمات البيانات الصحية، المشغلة لنظام “ملفي”: “حددنا الحاجة إلى المشاركة الفعالة والآمنة للمعلومات الصحية للمرضى بين مختلف مقدمي الرعاية الصحية بهدف تعزيز جودة الرعاية الصحية، والذي يعتبر هدفًا مشتركًا داخل شبكة الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، حيث ينضم إلينا الآن كبار مقدمي الخدمات الصحية مثل “صحة” ومستشفى ميديكلينيك النور بشكل كامل. نقترب تدريجياً نحو التنفيذ الناجح لنظام “ملفّي”، ونحث بقوة مقدمي الخدمات الصحية للمشاركة في كتابة هذا الفصل الجديد لمشهد الرعاية الصحية المتطور في إمارة أبوظبي”.

ومن جانب آخر، قال الدكتور جاريث جوديير الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي للخدمات الصحية “صحة”: “اضطلعت “صحة” بدور بارز في دعم تكنولوجيا المعلومات والابتكار، ويسعدنا الآن أن نكون ضمن أوائل من تبنوا نظام “ملفّي”، وباعتبارنا أكبر شبكة عامة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية في أبوظبي ودولة الإمارات، نفخر بدعم رؤية دائرة الصحة أبوظبي لربط مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة في الإمارة من خلال “ملفّي”. ومن المتوقع أن تحقق هذه المبادرة فوائد جمّة للمرضى في الإمارة. واستناداً إلى التطور الذي تشهده منصة “ملفّي” عبر استقطاب المزيد من مقدمي الخدمات الصحية وتضمين المزيد من المعلومات السريرية، فإننا نتوقع زيادة كفاءة قطاع الرعاية الصحية على مدار السنوات المقبلة”.

وقال ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط: “نثمن جهود دائرة الصحة أبوظبي مع مبادرة “ملفّي”، ونؤكد دعم ميدكلينيك الكامل للمبادرة. ويعتبر مستشفى ميدكلينيك النور هو الأول من شبكتنا الذي ينضم إلى النظام، ونتطلع إلى الوصول قريباً إلى منشآتنا الأخرى في أبوظبي، حتى يتمكن المستخدمون والمرضى من جني فوائد هذا النظام”.