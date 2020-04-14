إتحاد المستشفيات العربية: القطاع الاستشفائي في لبنان مهدد بالإفلاس

الأستاذ فادي علامة

رأى إتحاد المستشفيات العربية أنه في اليومين الأخيرين برز انفجار ازمة القطاع الاستشفائي في لبنان المهدد بالإقفال والإفلاس بسبب عدم سداد الدولة مستحقاتها للمستشفيات الخاصة والتي وصلت الى 2000 مليار ليرة لم تدفع لها، وذلك في أكثر المراحل دقة وخطورة وأشدّها حاجة للطاقة القصوى للمستشفيات الخاصة إلى جانب الحكومية لمواجهة أزمة كورونا.

إن اتحاد المستشفيات العربية بكافة عناصره ومكوناته وفي مقدمتهم رئيسه الأستاذ فادي علامة وامينه العام البروفسور توفيق خوجه ومجلس ادارته ومجلسه التنفيذي يدين الوضع الذي وصل اليه قطاع هام مثل هذا القطاع والذي هو من رحمه ونسيجه، ويتمنى على الدولة ان تتحرك بسرعة لمدّ القطاع ببعض السيولة، والشروع في سداد مستحقات مالية متراكمة على مدى سنوات لأن هذا القطاع اثبت تميزه في الدول العربية وكان دوماً مقصداً ومستشفى للشرق الأوسط، ويشدّ على ايادي اصحاب المستشفيات اللبنانية الأعضاء التي تكافح من اجل ديمومتها ويقف الى جانبها لتخطي هذه الأزمة لتبقى بإدارتها وطواقمها الطبية والتمريضية مرجعاً صحياً في العالم العربي.