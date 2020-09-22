اختبارات مجانية للكشف عن كوفيد-19 في المناطق اللبنانية البعيدة

أعلنت باير، الشركة الألمانية متعددة الجنسيات والمتخصصة في مجال الصناعات الدوائية وعلوم الحياة، عن عقد شراكة مع الجامعة اللبنانية الأمريكية لدعم حملتها الوطنية للعيادة المتنقلة الرامية إلى تقديم اختبارات تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) المجانية للكشف عن كوفيد-19 في القرى والبلدات النائية في لبنان.

وتعتزم باير، من خلال هذه المبادرة التي انطلقت بالتعاون بين المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق وكلية جيلبرت وروز ماري شاغوري للطب التابعة للجامعة، تقديم الدعم لجهود التوعية حول التدابير الاحترازية التي تسهم في الحد من انتشار الجائحة إلى جانب تقديم اختبارات مجانية للكشف عن المرض في المجتمعات المعرضة لخطر الإصابة به.

وفي هذا السياق، قال سامر الفقيه، المدير العام لشركة باير في منطقة بلاد الشام: “تعمل باير يداً بيد مع شركائها الرئيسيين لدعم المساعي الحكومية الرامية إلى وقف انتشار هذا الوباء، من خلال التوعية وتحديد الحالات المصابة في المجتمعات التي تفتقر إلى خدمات الرعاية الصحية. ونسعى من خلال مبادرتنا للعطاء المؤسسي إلى مواصلة حماية حياة الناس في أكثر من 60 دولة في مختلف أنحاء العالم عبر تقديم الدعم المالي ومنتجات الرعاية الصحية. وتأتي شراكتنا مع الجامعة اللبنانية الأمريكية تأكيداً على التزامنا المتواصل تجاه مساعدة المجتمعات التي نخدمها”.

ومن جانبها، أوضحت مارينا الضيف، مديرة شؤون منتجات أمراض القلب لدى شركة باير في لبنان والأردن وأسواق الوكلاء: “فرض استمرار انتشار جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم العديد من التحديات حتى على أكثر نظم الرعاية الصحية تطوراً. ونؤكد التزامنا بدعم المجتمعات المحلية، لا سيما تلك الواقعة في المناطق النائية أو غير القادرة على تحمل تكاليف الاختبارات. وخاصة مع الارتفاع الكبير في عدد الحالات التي أعقبت انفجار مرفأ بيروت. ومن خلال توفيرها لاختبارات كوفيد-19 المجانية، تتعاون باير مع السلطات عن كثب لضمان تحديد الحالات المصابة وإرشادها وثم نقلها إلى مراكز الحجر الملائمة”.

ومن جهة أخرى، قال الدكتور جوزيف جبرا، رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية: “تتمثل مهمتنا في الجامعة في دعم المجتمع اللبناني، لا سيما في أوقات الأزمات الاستثنائية، مثل جائحة كوفيد-19 الراهنة. وشكّلت العيادة المتنقلة أداتنا الأبرز لمكافحة انتشار الفيروس؛ إذ أتاحت لنا الوصول إلى المجتمعات التي تكون منعزلة عادةً وبعيدةً عن مراكز الرعاية الصحية والمرافق الاختبارية. ويُسعدني القول بأنّنا نجحنا منذ إطلاق حملة العيادة المتنقلة في شهر مارس الماضي في إنجاز أكثر من 42 مهمة من خلال زيارة ما يزيد عن 145وجهة وتوفير أكثر من 6,362 اختبار لتفاعل البولميراز المتسلسل للمجتمعات المحتاجة”.

وفي إطار جهودها الرامية إلى دعم المجتمع اللبناني، قامت شركة باير بالتبرع بـ 50 ألف كمامة من طراز FFP2 الى الصليب الأحمر الألماني ليتم توزيعها على العاملين في المجال الإنساني التابعين للصليب الأحمر اللبناني الموجودين على الأرض. إلى جانب توفير مساعدة نقدية طارئة بقيمة 10 آلاف يورو في إطار برنامج الاستجابة لجائحة كوفيد-19، لدعم تنظيم حملة توعوية وتوزيع منتجات النظافة الصحية على السكان. ليبلغ إجمالي تبرعات الشركة في هذا الصدد 125 ألف يورو تقريباً.

وفي ضوء مساعيها لدعم المجتمع الأوسع في منطقة الشرق الأوسط بالحد من انتشار جائحة كوفيد-19، كشفت باير مؤخراً عن توسيع شراكتها مع مؤسسة صنّاع الخير للتنمية ومبادرة حماية الخاصة بها لتقديم كافة أنواع الدعم في مجال النظافة الصحية للأسر في مصر. وكانت مؤسسة صناع الخير للتنمية قد أطلقت مبادرة حماية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى المدبولي وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي. وأمّا في الأردن، تهدف باير إلى توفير الدعم إلى العمال الذين يعملون بشكل يومي والذين يعتبرون من أكثر الفئات تضرراً من أزمة كوفيد-19. ويتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع منصة نوى للأثر الاجتماعي، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، والتي ترمي إلى تعزيز ثقافة العمل الخيري والتشارك المجتمعي في المملكة.