الأردن ينضم الى الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF) من خلال جمعية المستشفيات الخاصة

إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة من الإنجازات عاما تلو الآخر

مرة‭ ‬جديدة‭ ‬أثبت‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬كفاءة‭ ‬عالية‭ ‬وسمعة‭ ‬دولية‭ ‬وإقليمية‭ ‬مرموقة‭ ‬فأصبح‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬البلدان‭ ‬تطورا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬لاسيما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجهوزية‭ ‬العالية‭ ‬للمستشفيات‭ ‬التي‭ ‬برزت‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬إثر‭ ‬تعاطي‭ ‬القيمين‭ ‬مع‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬احتوائه؛‭ ‬فكان‭ ‬الأردن‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬هذ‭ ‬الوباء‭. ‬

اليوم‭ ‬أضاف‭ ‬الأردن‭ ‬إنجازا‭ ‬جديدا‭ ‬حققته‭ ‬جمعية‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬بانضمامها‭ ‬إلى‭ ‬عضوية‭ ‬الإتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬الراهنة‭ ‬لتعزز‭ ‬بذلك‭ ‬مكانة‭ ‬الأردن‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬ليُسجل‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬الجمعية‭ ‬عاما‭ ‬تلو‭ ‬الآخر‭. ‬

‭ ‬فقد‭ ‬اصبح‭ ‬الأردن‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للمستشفيات‭ (‬IHF‭) ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العضوية‭ ‬الكاملة‭ ‬لجمعية‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬اعتماد‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ (‬HCAC‭) ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الاردن‭ ‬وتشمل‭: ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة،‭ ‬الحكومية،‭ ‬العسكرية‭ ‬والجامعية‭.‬

رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬الدكتور‭ ‬فوزي‭ ‬الحموري‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬المجالس‭ ‬والهيئات‭ ‬والاتحادات‭ ‬الصحية‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الاردن‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭ ‬وعرض‭ ‬انجازاته‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬جعلته‭ ‬يتصدر‭ ‬دول‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬والاقليم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياحة‭ ‬العلاجية،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الصحة‭ ‬لجميع‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النهوض‭ ‬بمؤسسات‭ ‬ومرافق‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المناسبة‭ ‬والمدارة‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬على‭ ‬ضم‭ ‬جمعية‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬عضويته‭ ‬جاء‭ ‬كذلك‭ ‬تقديرا‭ ‬لما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬لدعم‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والاقليم‭.‬

يساهم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬أداء‭ ‬مؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬لتحسين‭ ‬استجابتها‭ ‬وكفاءتها‭ ‬وفعاليته‭ ‬،‭ ‬ويوفر‭ ‬منصة‭ ‬دولية‭ ‬لأعضائه‭ ‬للتفاعل‭ ‬والتعاون‭ ‬والتبادل‭ ‬الحر‭ ‬للأفكار‭ ‬والخبرات‭ ‬والمعلومات‭ ‬بين‭ ‬منظمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ . ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬الاتحاد‭ ‬لأعضائه‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬فعالياته‭ ‬وانشطته‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬موارده‭ ‬،‭ ‬الفرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بشكل‭ ‬جماعي‭.‬

يضم‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬عضويته‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬وليس‭ ‬الحصر،‭ ‬اتحادات‭ ‬المستشفيات‭ ‬والهيئات‭ ‬التمثيلية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬

تساهم‭ ‬عضوية‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتحاد‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬وكذلك‭ ‬سيتم‭ ‬استعراض‭ ‬تجربة‭ ‬الأردن‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬احتواء‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬وابراز‭ ‬النجاحات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬الأردني‭ ‬بجميع‭ ‬مكوناته‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬ومختلف‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬الى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الأردن‭ ‬كمركز‭ ‬اقليمي‭ ‬متميز‭ ‬للعلاج‭.‬