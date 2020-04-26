الأردن ينضم الى الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF) من خلال جمعية المستشفيات الخاصة
الأردن ينضم الى الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF) من خلال جمعية المستشفيات الخاصة
إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة من الإنجازات عاما تلو الآخر
مرة جديدة أثبت القطاع الصحي في الأردن كفاءة عالية وسمعة دولية وإقليمية مرموقة فأصبح اليوم من أكثر البلدان تطورا في هذا المجال لاسيما على مستوى الجهوزية العالية للمستشفيات التي برزت في الآونة الأخيرة إثر تعاطي القيمين مع فيروس كورونا والقدرة على احتوائه؛ فكان الأردن من الدول التي تمكنت من السيطرة على هذ الوباء.
اليوم أضاف الأردن إنجازا جديدا حققته جمعية المستشفيات الخاصة بانضمامها إلى عضوية الإتحاد الدولي للمستشفيات على الرغم من الظروف الراهنة لتعزز بذلك مكانة الأردن على المستوى الدولي، ليُسجل هذا الإنجاز ضمن سلسلة الإنجازات التي تحققها الجمعية عاما تلو الآخر.
فقد اصبح الأردن عضوا في الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF) من خلال العضوية الكاملة لجمعية المستشفيات الخاصة وبالتعاون مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC) وبالتنسيق مع كافة القطاعات الصحية في الاردن وتشمل: المستشفيات الخاصة، الحكومية، العسكرية والجامعية.
رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري قال ان هذه الخطوة تأتي انطلاقا من حرص الجمعية على ان تكون ممثلة في المجالس والهيئات والاتحادات الصحية المحلية والدولية وتعزيز مكانة الاردن على المستوى الدولي في المجال الصحي وعرض انجازاته الطبية التي جعلته يتصدر دول الشرق الاوسط والاقليم في مجال السياحة العلاجية، الى جانب المساهمة في تحسين الصحة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم من خلال النهوض بمؤسسات ومرافق الرعاية الصحية المناسبة والمدارة بشكل صحيح.
واضاف ان حرص الاتحاد الدولي للمستشفيات على ضم جمعية المستشفيات الخاصة في عضويته جاء كذلك تقديرا لما تقوم به الجمعية من جهود لدعم القطاع الصحي في المملكة والاقليم.
يساهم الاتحاد الدولي للمستشفيات في تحسين أداء مؤسسات الرعاية الصحية في العالم من خلال دعم المبادرات لتحسين استجابتها وكفاءتها وفعاليته ، ويوفر منصة دولية لأعضائه للتفاعل والتعاون والتبادل الحر للأفكار والخبرات والمعلومات بين منظمات الرعاية الصحية والمساهمة في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في العالم . كما يوفر الاتحاد لأعضائه ، ومن خلال المشاركة في فعالياته وانشطته والاستفادة من موارده ، الفرصة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية بشكل جماعي.
يضم الاتحاد في عضويته على وجه الخصوص وليس الحصر، اتحادات المستشفيات والهيئات التمثيلية وغيرها من المنظمات ذات الصلة بالرعاية الصحية في مختلف دول العالم.
تساهم عضوية الأردن في هذا الاتحاد للاستفادة من تجارب مختلف دول العالم في التعامل مع جائحة كورونا المستجد، وكذلك سيتم استعراض تجربة الأردن المتميزة في احتواء فيروس كورونا وابراز النجاحات الكبيرة التي حققها القطاع الصحي الأردني بجميع مكوناته بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومختلف الجهات ذات العلاقة، ونتطلع الى الاستفادة من هذا النجاح في تعزيز مكانة الأردن كمركز اقليمي متميز للعلاج.
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