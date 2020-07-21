السفير اللبناني في الإمارات فؤاد دندن

يزور مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي

زار السفير اللبناني في الإمارات السّيد فؤاد شهاب دندن مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي، حيث كان في إستقباله رئيس مجلس إدارة مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي عبدالرحمن خانصاحب والدكتور مؤنس قلعاوي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لكليمنصو ميديسين إنترناشيونال.

في لفتة كريمة، أبدى سعادة السفير دندن إعجابه بمستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي وبدوره عبّر الدكتور قلعاوي عن إمتنانه وشكره لهذه البادرة الكريمة.

خلال الجولة، أعرب سعادة السفير عن إعجابه بالخدمات الطبية العالمية المقدّمة للمرضى والرعاية الأمثل من خلال أحدث التقنيات والأجهزة الطبية؛ وما أثار إعجاب السفير هو وجود عدد كبير من الأطباء العالميين اللبنانيين الذين يحظون بسمعة طيّبة في مجال عملهم وهم من الرواد في حقول إختصاصهم وعلى إطلاع واسع بأحدث التطورات في المجال الطبي.

كما أشاد سعادة السفير بالكوادرالتمريضية ومقدمي الرعاية الصحية كافة والدور الذي يقومون به من خدمات طبية وفحوصات دقيقة في إستقبال المرضى في سائر أقسام المستشفى.

وأثنى سعادته على تلك الخدمات التي تأتي إستكمالا لإلتزام المستشفى بالمعايير العالمية ذاتها المقدّمة في مركز كليمنصو الطبي في بيروت، وربما أفضل.

تضمنت الجولة مركز أمراض القلب، ومركز العناية بالمرأة الأم الحامل والإخصاب المساعد وقسم الأطفال، وأجنحة المرضى، والقسم المخصص للتشخيص.

ثم قدّم سعادة السفير درعا تكريميا يمثل الأرزة اللبنانية لإدارة المستشفى والتي بدورها عبّرت عن شكرها وإمتنانها.

تلا الجولة حفل غداء على شرف سعادة السفير اللبناني والوفد المرافق.