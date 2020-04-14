المستشفى الأمريكي في دبي يطلق خدمة الرعاية الصحية المرئية عن بُعد للاستمرار في خدمة المجتمع في ظل تفشي كوفيد-19

المستشفى الأمريكي في دبي

يطلق خدمة الرعاية الصحيةالمرئية عن بُعد للاستمرار في خدمة المجتمع في ظل تفشي كوفيد-19

دبي،أطلق المستشفى الأمريكي في دبي، التابع لمجموعة محمد وعبيد الملا وأحد أهم مزودي خدمات الرعاية الصحية الخاصة في الشرق الأوسط، الجيل الجديد من خدمات الرعاية الصحيّة المرئية عن بُعد لتقديم الاستشارات الطبية والعلاج للمجتمع على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع تعليمات الحكومة الإماراتية بالحفاظ على قوانين التباعد الاجتماعي وتقييد الحركة في أنحاء الدولة، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي مرض كوفيد-19.

وتتيح خدمة الرعاية الصحية عن بُعد للمرضى طلب الاستشارات الطبية بصورة آنية باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية للحصول على الاستشارة عبر مكالمات الفيديو/ المكالمات الصوتية. وللتسجيل في الخدمة وطلب الاستشارة، يجب على المريض أولاً حجز موعد من خلال التواصل مع مركز الاتصالات أو زيارة الموقع الإلكتروني، مع إمكانية طلب أطباء معينين. وستشمل الخدمة جميع التخصصات.

وبهذه المناسبة، قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا: “يتميز المستشفى الأمريكي في دبي بتطبيقه لأعلى المعايير في مجال الرعاية الصحية، إذ يسعى دائماً لدعم المجتمع بأفضل خدمات الرعاية الصحية التي تركز على المريض بالدرجة الأولى. ومع إطلاق خدمة الرعاية الصحية المرئية عن بُعد، نحن نضخ المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية في مجال التطور التكنولوجي لضمان التواصل الدائم بين المرضى وخبراء الرعاية الصحية لدينا، ولا سيما في ظل تفشي وباء كوفيد-19 الذي تسبب بتقييد الحركة والسفر”.

وتتوفر خدمات الرعاية الصحية المرئية عن بُعد على مدار الساعة للمرضى والمغطاة بالتأمين بدون موافقات مسبقة. وسيتمكن الأطباء أيضاً من خلال خدمة الصيدلة عن بُعد، من وصف الأدوية للمرضى، والتي سيتم إيصالها من صيدلية المستشفى الأمريكي إلى منازل المرضى.