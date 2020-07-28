حمدان الطبية تستأنف فعاليات سلسلة الندوات عن بُعد لمناقشة كوفيد-19

تستأنف جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية فعاليات سلسلة الندوات العلمية –عبر الانترنت من خلال ندوتها الثانية والتي ستعقد يوم الاربعاء الموافق 29 يوليو 2020 في تمام الساعة السادسة مساء، وسيكون عنوان الندوة ” تشخيص وعلاج كوفيد-19″ وسيتحدث خلال الندوة كل من: الأستاذ الدكتور جان لويس فينسنت، أستاذ العناية الحرجة بجامعة بروكسيل، الرئيس السابق للإتحاد العالمي لجمعيات طب العناية الحرجة، وكذلك الأستاذ الدكتور ماثيو باسيتي أستاذ الأمراض المعدية بجامعة جنوة، رئيس الجمعية الايطالية للعلاج المضاد للعدوى.

وكانت الجائزة قد بدأت سلسلة الندوات عبر الانترنت في مطلع يوليو الجاري بندوة علمية عبر الانترنت، بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد آل مكتوم للطب والعلوم الصحيه، ومن خلال الأنظمة الالكترونية الخاصة بالجامعة وقد كان لهذا التعاون دوراً كبيراً في نجاح الندوة.

ناقشت الندوة موضوع اللقاحات من خلال عرضين علميين الأول بعنوان: ” لقاحات للأهداف الصعبة” قدمه البروفيسور ستانلي بلوتكين الأستاذ المساعد بجامعة جونز هوبكنز والثاني بعنوان: “آفاق للقاح كوفيد-2 سارس” قدمته الدكتورة هارييت روبنسون أستاذة علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب بجامعة إيموري.

شارك في الندوة المنعقدة عبر الانترنت حوالي 400 مشارك من الإمارات وجميع انحاء العالم وباستخدام احدث التقنيات لضمان تحقيق افضل معايير التواصل ، وأعلى استفادة ، وبما يتماشي مع استراتيجية الدولة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 .

أعرب سعادة عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة عن تقديره بنتائج الندوة الأولى، ضمن سلسلة الندوات والتي تهدف في الاساس الى زيادة الوعي حول موضوع كوفيد-19 لما يمثله من أهميه في الوقت الحالي، ولمواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصحي ومواكبة كل ماهو جديد في هذا المجال، كما أشاد بالاستراتيجية المتبعة داخل الهيئات الصحية داخل الدولة وبالدور الكبير الذي قامت به الفرق والكوادر الطبية كافة وكل العاملين في القطاع الصحي بالدولة.

وثمن سعادته الجهود التي بذلها فريق العمل داخل الجائزة بداية من التواصل مع كوكبة من افضل العلماء المتخصصين من جميع انحاء العالم في هذا المجال، وتوفيرمادة علمية غنية ، وصولاً الى بناء المنصة الالكترونية الخاصة بالفعالية، ومواكبة كل ماهو جديد واستخدام احدث التقنيات لتسهيل المشاركة على الجميع.