دائرة الصحة: أبوظبي

تدعم جهود التصدي لوباء “كوفيد- 19” عبر منصة “ملفّي”





في إطار جهود الدعم والمساهمة في التصدي لفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” وعملاً بتوجيهات دائرة الصحة أبوظبي، أعلنت “ملفّي”، أول منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية على مستوى المنطقة، عن إطلاقها لمبادرتين جديدتين لإتاحة النفاذ بصورة عاجلة إلى منصة “ملفّي” وتوفير قاعدة بيانات مركزية لجميع نتائج اختبارات “كوفيد- 19” يمكن الاطلاع عليها في الزمن الفعلي. وتساهم هذه الخطوات في دعم القطاع الصحي في أبوظبي ومزودي الرعاية الصحية ومساعدتهم على اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة وأماناً خلال فترة مواجهة انتشار الوباء.

ستوفر‭ ‬منصة‭ ‬“ملفّي”‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬العاجل‭ ‬إلى‭ ‬السجلات‭ ‬الطبية‭ ‬لمزودي‭ ‬الرعاية‭ ‬غير‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬“ملفّي”‭ ‬والذين‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬التصدي‭ ‬لوباء‭ ‬كورونا‭ ‬المُستجد‭ ‬“كوفيد‭- ‬19”،‭ ‬مما‭ ‬سيتيح‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية‭ ‬إمكانية‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الاختبارات‭ ‬في‭ ‬الزمن‭ ‬الفعلي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬الطبية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمريض‭ ‬بالاستناد‭ ‬إلى‭ ‬سجله‭ ‬الطبي‭ ‬على‭ ‬المنصة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيساعد‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬مستوى‭ ‬الخطر‭ ‬لدى‭ ‬هؤلاء‭ ‬المرضى‭ ‬واتخاذ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬والتدابير‭ ‬المناسبة‭ ‬لرعايتهم‭. ‬وبالتالي‭ ‬يمكن‭ ‬للأطباء‭ ‬والممرضين‭ ‬وأخصائيي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬الاستجابة‭ ‬الأولى‭ ‬اللازمة‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬وأكثر‭ ‬فعالية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عزل‭ ‬المريض‭ ‬أو‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭.‬

وتجمع‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬“ملفّي”‭ ‬نتائج‭ ‬اختبارات‭ ‬“كوفيد‭- ‬19”‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬مراكز‭ ‬الفحص‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬وتتيحها‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬في‭ ‬الزمن‭ ‬الفعلي‭ ‬فور‭ ‬تسجيلها،‭ ‬مما‭ ‬يدعم‭ ‬جهود‭ ‬دائرة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬انتشار‭ ‬وباء‭ ‬“كوفيد‭- ‬19”‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحديد‭ ‬ومتابعة‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تشخيصها‭ ‬حديثاً‭. ‬كما‭ ‬تسهل‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬المركزية‭ ‬الجديدة‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬طبية‭ ‬مدروسة‭ ‬حول‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬وتدعم‭ ‬مطوري‭ ‬السياسات‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬الموارد‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬لتعزيز‭ ‬استخدام‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والتخطيط‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬وتنسيق‭ ‬جهود‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الإمارة‭.‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬المبادرة‭ ‬الجديدة،‭ ‬قال‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬جمال‭ ‬محمد‭ ‬الكعبي،‭ ‬وكيل‭ ‬دائرة‭ ‬الصحة‭ ‬بالإنابة‭: ‬“بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تكرسها‭ ‬لضمان‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬فحوصات‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬باعتبارها‭ ‬الركيزة‭ ‬الأهم‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬الفيروس‭ ‬واحتوائه،‭ ‬تلتزم‭ ‬دائرة‭ ‬الصحة‭ ‬بدعم‭ ‬الحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمتكاملة‭ ‬والتي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬كافة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬الإمارة‭. ‬وبالاعتماد‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬المعلومات‭ ‬المركزية‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬“ملفّي”،‭ ‬يمكننا‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬حول‭ ‬انتشار‭ ‬الفيروس‭ ‬وتوفير‭ ‬المعلومات‭ ‬الطبية‭ ‬اللازمة‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي‭ ‬الذين‭ ‬يقفون‭ ‬في‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬أكثر‭ ‬أماناً‭ ‬وكفاءة‭.‬”

وأضاف‭ ‬سعادته‭: ‬“ستتوفر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬ملفّي‭ ‬جميع‭ ‬نتائج‭ ‬فحوصات‭ ‬“كوفيد‭- ‬19”‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬مراكز‭ ‬الفحص‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيمكننا‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الصحة‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مؤشرات‭ ‬رئيسية‭ ‬دقيقة‭ ‬عن‭ ‬الوباء‭ ‬في‭ ‬الزمن‭ ‬الفعلي‭. ‬وتبرز‭ ‬أهمية‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التقييم،‭ ‬والتخطيط‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬لتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الفحوصات‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬اتخاذ‭ ‬أفضل‭ ‬السبل‭ ‬لتوزيع‭ ‬موارد‭ ‬الاستجابة‭ ‬في‭ ‬الإمارة‭.‬”‭ ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬عاطف‭ ‬البريكي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬أبوظبي‭ ‬لخدمات‭ ‬البيانات‭ ‬الصحية‭: ‬“خلال‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬ندرك‭ ‬أهمية‭ ‬ربط‭ ‬البيانات‭ ‬وجميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭. ‬ومع‭ ‬تزايد‭ ‬جهود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬وسعيها‭ ‬لدمج‭ ‬البيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأوبئة،‭ ‬وبفضل‭ ‬رؤية‭ ‬قيادة‭ ‬أبوظبي‭ ‬الحكيمة‭ ‬تمكنّا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬مصادر‭ ‬المعلومات‭ ‬الطبية‭ ‬وتعزيز‭ ‬مركزية‭ ‬المعلومات‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬ملفّي،‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬قاعدة‭ ‬قوية‭ ‬لدعم‭ ‬الاستجابة‭ ‬الفعّالة‭ ‬لقطاع‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬بالاستناد‭ ‬إلى‭ ‬البيانات‭.‬”

متحدثاً‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬منصة‭ ‬“ملفّي”‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬فرز‭ ‬مرضى‭ ‬“كوفيد‭- ‬19”‭ ‬في‭ ‬“المتحدة الشرقية‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية”،‭ ‬قال‭ ‬مجد‭ ‬أبو‭ ‬زنط،‭ ‬رئيس‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬الشرقية‭ ‬المتحدة‭ ‬للخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشبكة‭ ‬مراكز‭ ‬هيلث‭ ‬بلاس‭ ‬التخصصية‭: ‬“تشكل‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬فحوصات‭ ‬“كوفيد‭- ‬19”‭ ‬والسجل‭ ‬الطبي‭ ‬للمرضى‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬ملفّي‭ ‬ميزة‭ ‬رائعة‭ ‬لجميع‭ ‬مزودي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المتصلين‭ ‬بالمنصة‭. ‬وقد‭ ‬أصبح‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬الفحوصات‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬جزءًا‭ ‬أساسياً‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬استبيان‭ ‬الفحص‭ ‬الروتيني‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬المتحدة‭ ‬الشرقية‭ ‬للخدمات‭ ‬الطبية‭. ‬فامتلاك‭ ‬سجل‭ ‬بنتائج‭ ‬اختبار‭ ‬المريض،‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬لعدة‭ ‬اختبارات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان،‭ ‬سيساعدنا‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬تطور‭ ‬هذا‭ ‬الوباء‭ ‬واتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬أخرى‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬ملفّي،‭ ‬نحن‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬الاختبار‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬التقارير‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬الهيئات‭ ‬التنظيمية‭ ‬والحكومية‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نتائج الفحص‭ ‬متاحة‭ ‬بسهولة‭ ‬وبشكل‭ ‬فوري‭ ‬لمقدمي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الآخرين‭ ‬“‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬منصة‭ ‬“ملفّي”‭ ‬تأسست‭ ‬بموجب‭ ‬شراكة‭ ‬بين‭ ‬دائرة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬وشركة‭ ‬“إنجازات”‭ ‬لنظم‭ ‬البيانات‭ ‬وأُطلقت‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬وتضم‭ ‬حالياً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬450‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحية‭ ‬ومركز‭ ‬للخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬وتتاح‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬20‭,‬000‭ ‬مستخدم‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭. ‬وتحتوي‭ ‬المنصة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬53‭ ‬مليون‭ ‬سجل‭ ‬طبي‭ ‬فريد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬مريض،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬جميع‭ ‬مقدمي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الإمارة‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬صحية‭ ‬حكومية‭ ‬وخاصة‭ ‬والتي‭ ‬يبلغ‭ ‬عددها‭ ‬2000‭ ‬مؤسسة‭.‬