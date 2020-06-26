مؤكدا على أهمية الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية

عبدالله أل حامد: بكم ومعكم نتطلع أن نحقق أفضل النتائج المرجوة في السيطرة على انتشار كوفيد-19

أكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي حرص القيادة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة مشيدا بمتابعة سموه المتواصلة لضمان جاهزية القطاع الصحي وتعزيز قدراتهم في مواجهة كافة التحديات خلال الفترة الراهنة لتحقيق هدف واحد وهو ضمان صحة وسلامة كل فرد يقيم على هذه الأرض الطيبة.

وأوضح معاليه بأن حرص القيادة الرشيدة هو السر الحقيقي وراء ما وصلنا إليه في مسيرتنا نحو التصدي لجائحة كوفيد-19 والتي نمضي خلف رايتها بكل تصميم وعزيمة لمواصلة جهودنا التي لن تتوقف لضمان صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع في الإمارة، لافتا إلى دعم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي واطلاعه المستمر على كافة المستجدات والمبادرات المقدمة.

وأضاف معاليه : “أن ما وصلنا إليه اليوم من تحقيق أعلى معدلات للشفاء وتكثيف الفحوصات وعدد من المنشآت الطبية الخالية من حالات كوفيد 19، ما هي إلى بداية خطواتنا في مواجهة الفيروس وهي ما كانت لتتحقق إلا بفضل إلتزام أفراد المجتمع ووعيهم بالمسؤولية تجاه الجميع للحد من انتشار الوباء، داعيا أفراد المجتمع إلى مواصلة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية خلال الفترة المقبلة، ومع انتهاء برنامج التعقيم الوطني، بكم ومعكم نتطلع أن نحقق أفضل النتائج المرجوة في السيطرة على انتشار كوفيد-19 والتصدي له عما قريب في ظل قيادة لا تكف عن مواصلة إبهار العالم في ما تقدمه من نموذج يحتذى به على كل المستويات، ووصولا إلى الهدف الذي يسعى العالم لإجله وهو الوصول إلى الحالة صفر” .

وفي ختام كلمته تقدم معاليه بالشكر إلى لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي ، والجهود الكبيرة التي قدمتها جميع الفرق القائمة على برنامج التعقيم الوطني خلال الفترة الماضية والدور الرائد الذي سطره خط الدفاع الأول في التصدي ومواجهة انتشار فيروس كوفيد 19، محققين أعلى نسب التشافي بين المصابين، مشيرا إلى التعاون والمسؤولية التي أظهرها أفراد المجتمع تجاه الوطن من خلال اتباع كافة الإرشادات والإجراءات الوقائية التي أصدرتها الجهات المعنية.