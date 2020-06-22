فعالية أومنيا هيلث لايف

تبني جسور التواصل الافتراضي في القطاع الصحي حول العالم

يعلن ملفّي بكل فخر عن رعايته لفعالية “أومنيا هيلث لايف” التي ستعقد بين 22 و26 يونيو 2020 لتجمع أفراد مجتمع الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم ضمن مستوى غير مسبوق وتجربة جديدة تتم عبر الإنترنت. وتأتي رعاية ملفّي لهذه الفعالية في ظل ظروف عالمية تتجلى فيها بوضوح الرسالة التي يؤمن بها كل من ملفّي وأومنيا هيلث لايف والمتمثلة في أهمية الربط بين جميع الأطراف المعنية بقطاع الرعاية الصحية العالمي في سبيل تحقيق نتائج صحية أفضل وأكثر أمانًا.

ساهمت جائحة كوفيد- 19 بتسريع التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية في سبل متعددة، كما برهنت على القوة الحقيقية التي تتمتع بها قطاعات الرعاية الصحية المتصلة مقارنةً بالتي تعمل في معزل عن بعضها إلى جانب الأهمية الهائلة لبيانات الرعاية الصحية لحماية مجتمعاتنا.

ستقدم أومنيا هيلث لايف فرصًا لم يسبق لها مثيل للعاملين في القطاع الصحي مثل تجار وموزعي المعدات الطبية والمُصنعين والأطباء السريريين ومسؤولي المشتريات والمزودين لتوطيد العلاقات والوصول إلى المعرفة المتعمقة أينما كانوا وذلك من أجل ضمان استمرار أعمالهم خلال أزمة كوفيد- 19.

ستجمع الفعالية أيضًا الجهات المؤثرة على وضع السياسات وقادة الفكر والخبراء السريريين وصناع القرار لتجاوز الحدود التي تفرضها التحديات الملحة في القطاع الصحي عبر التعاون وتقديم الدعم اللازم.

سيشارك الرئيس التنفيذي لملفّي عاطف البريكي في حلقة نقاش طال انتظارها تحت عنوان “البيانات المجزأة: نقاط الضعف والدروس المستفادة خلال أزمة كوفيد- 19”، وسيلقي الضوء على أهمية التثقيف والتعاون في أوقات الطوارئ والأزمات.

وستركز الجلسة على النظر في تأثير البيانات المجزأة على المؤسسات الصحية ومدى أهمية الاستجابة السريعة في أوقات الطوارئ والمواقف الحرجة عند رعاية المرضى. وستتناول حلقة النقاش الدروس المستفادة التي يمكن تعلّمها للمستقبل لا سيما دور كوفيد- 19 في تسريع تكامل البيانات في نظام الرعاية الصحية.

ستستضيف أومنيا هيلث لايف نخبة من المتحدثين الرئيسيين منهم قادة ملهمون يحفزون على إعمال الفكر ضمن قطاع الرعاية الصحية والتركيز على أجزاء الصورة الأشمل التي تؤثر على قطاع الرعاية الصحية. وتتضمن الفعالية جلسة يديرها توم لاوري، المدير الوطني للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة والعلوم الحياتية في شركة مايكروسوفت.

وسيتصدر توم الجلسة للحديث عن أبرز التقنيات والآليات والأشخاص والمسائل الأخلاقية التي يجب إدارك جميع جوانبها والتعامل معها للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي في المشاريع الصحية.

كما تتطرق الجلسات الأخرى لمسألة التحول في قطاع الرعاية الصحية ما بعد أزمة كوفيد- 19، بمشاركة إيريك إسكي أوغلو نائب الرئيس التنفيذي والرئيس الطبي التنفيذي في “نوفانت هيلث”. بينما سيتناول الدكتور جيم ميرلين رئيس التحول السريري في كليفلاند كلينك أوهايو، الولايات المتحدة مسألة التحول في تجربة المرضى.

للمزيد من المعلومات والتعرف على كيفية الانضمام للفعالية، يرجى زيارة الرابط

www.live.omnia-health.com