كلمة الشريك الداعم للمبادرة الذهبية الدكتور فوزي الحموري

كلمة الشريك الداعم للمبادرة الذهبية

جمعية المستشفيات الخاصة – الأردن

الدكتور فوزي الحموري، رئيس جمعية المستشفيات الخاصة – الأردن

انه لمن دواعي سروري ان أرحب بكم في “المبادرة الذهبية” التي أطلقها اتحاد المستشفيات العربية والتي تهدف لبناء الثقة في القطاع الصحي ولتقدير جهود وإجراءات استجابة المؤسسات الصحية في الوطن العربي لجائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 ونحن فخورون بأن تكون جمعية المستشفيات الخاصة – الأردن الشريك الداعم لهذه المبادرة.

ستتيح هذه المبادرة فرصة لمشاركة المعرفة وتبادل الخبرات التي اكتسبتها الدول العربية خلال مواجهة جائحة كورونا. وسيقوم اتحاد المستشفيات العربية بتقدير المؤسسات الصحية التي تميزت خلال هذه التجربة من خلال الترشح للمبادرة….

اسمحوا لي ان أشارك معكم تجربة الأردن في احتواء وباء كورونا حيث اننا سجلنا حوالي 600 حالة محلية من اجمالي الحالات 1576 منذ بداية الازمة وعدد الوفيات فقط 11 وفاة. فقد اعتمدت الحكومة الأردنية سياسة صارمة لاحتواء الوباء وتقليل عدد الإصابات الى اقل درجة ممكنة بغض النظر عن التكلفة الاقتصادية او الاجتماعية، فقد تم اخذ إجراءات احترازية مبكرة وتفعيل قانون الدفاع والاستعانة بالقوات المسلحة للإشراف على تطبيق القرارات الحكومية وأصدرت الحكومة قرارات حددت العقوبات لكل من يخالف والتي تشمل عقوبات مالية والحبس في حال تكرار المخالفة. وتم تخصيص ثلاث من المستشفيات الحكومية لمعالجة مرضى الكورونا وهذا ساهم في المحافظة على جميع المستشفيات الخاصة وغالبية المستشفيات الحكومية خالية من الكورونا.

يعد الوضع الوبائي الآن في الاردن معتدل الخطورة الى مخفض، ومن اهم الإجراءات المتخذة انه قررت لجنة الأوبئة ادخال جميع المصابين بفيروس COVID-19 الى المستشفيات المعتمدة حتى من ليس لديهم اية أعراض مرضية.

اود ان أكد على أهمية التنسيق والتشاركية بين مختلف القطاعات الصحية وتشكيل اللجان المختصة الذي كان من أهم أسباب نجاح الأردن في احتواء الوباء، حيث تم التعامل مع جميع مكونات القطاع الصحي كمنظومة واحدة، والتعاون مع الجهات الأمنية كان تجربة غير مسبوقة كنموذج يحتذى لتحقيق الأمن الصحي الوبائي.

تحية الى كل العاملين في القطاع الصحي من أطباء، تمريض، صيادلة، فنيين، اداريين … في القطاع الصحي والذين يعدون خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد. نشكرهم على جهودهم وعطائهم المستمر خلال هذه الفترة الحرجة.

كل الشكر والتقدير لاتحاد المستشفيات العربية على جهودهم الحثيثة لدعم وتعزيز المؤسسات الصحة في العالم العربي مع تمنياتي لهم في التوفيق والازدهار.

د. فوزي الحموري

رئيس جمعية المستشفيات الخاصة – الأردن