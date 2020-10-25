مؤسسة حمد الطبية

تفتتح وحدة تصحيح النظر بالليزر

افتتاح‭ ‬وحدة‭ ‬تصحيح‭ ‬الابصار‭ ‬بالليزر‭ ‬التابعة‭ ‬لقسم‭ ‬أمراض‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون‭ ‬بمؤسسة‭ ‬حمد‭ ‬الطبية

افتتحت مؤسسة حمد الطبية في الرابع من أكتوبر وحدة تصحيح النظر بالليزر التابعة لقسم أمراض وجراحة العيون ، ويأتي افتتاح الوحدة الجديدة بمركز الرعاية الطبية اليومية في إطار تطوير خدمات تشخيص وعلاج العيون واستكمالاً لخطة إنشاء عدد من الوحدات العلاجية التخصصية التي تغطي كافة تخصصات طب العيون الدقيقة.

د‭. ‬فاطمة‭ ‬المنصوري

أكدت الدكتورة فاطمة المنصوري -استشارية أولى ورئيس قسم أمراض وجراحة العيون بمؤسسة حمد الطبية أنه تم تزويد الوحدة بأحدث أجهزة ليزر العيون بتقنية (فيمتو ليزك) و(فيمتو سمايل) والأخيرة تعد الأحدث عالمياً وتستخدم للمرة الأولى في مؤسسة حمد الطبية. وقالت د. فاطمة المنصوري: “تم افتتاح وحدة تصحيح النظر بالليزر لتلبية الحاجة المتزايدة إلى خدمات طب العيون في مجال تصحيح عيوب الإبصار مثل طول أو قصر النظر والإستجماتيزم، وسوف يستفيد من هذه الخدمات عدد كبير من المرضى الذين يستخدمون النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة حيث يتم تحويل المرضى إلى الوحدة من خلال أطباء وحدة علاج القرنية حيث يتم تحديد مدى ملاءمة كل حالة مرضية للعلاج باستخدام الليزر”.

وتضم الوحدة التي تستقبل المرضى مرة واحدة كل أسبوعين بشكل مبدئي؛ أطباء استشاريون واختصاصيون في علاج القرنية إضافة إلى الكوادر الطبية المساندة وطاقم التمريض، وتقدم علاجات تصحيح الإبصار بالليزر للمرضى في عمر 20 عاماً فأكثر بصورة أساسية، كما يتم التعامل مع مرضى تقل أعمارهم عن ذلك في بعض الحالات النادرة التي تستدعي ذلك.

وتشير الدكتورة المنصوري إلى أن خدمات طب العيون يتم توفيرها حالياً تحت سقف واحد في مركز الرعاية الطبية اليومية تيسيراً على المرضى حيث تشمل وحدات: الجلوكوما، القرنية، أعصاب العين، التهاب العيون، الشبكية، محجر العين والتجميل، وحدة الأطفال والحول، بالإضافة إلى وحدة تشخيصية تضم كافة الأجهزة المساعدة لتشخيص أمراض العيون .

وقد قام عدد من قادة مؤسسة حمد الطبية الذين حضروا افتتاح الوحدة بجولة تعريفية شملت كافة وحدات قسم أمراض وجراحة العيون، واستمع الحضور إلى شرح من الدكتورمحمد فاروق استشاري وحدة التشخيص حول دور الوحدة وأحدث الأجهزة المتوفرة بها واستخداماتها في تشخيص أمراض العيون. كما شهد د.الكعبي برفقة الحضور إجراء عملية لتصحيح النظر بالليزر لأحد المرضى وتعرف على إمكانيات أجهزة الليزر المتطورة بالوحدة.

من جانبه قال الدكتور فهد القحطاني استشاري أول أمراض العيون، أن الوحدة الجديدة تتيح آفاقاً شديدة التطور في عمليات تصحيح الإبصار بالليزر حيث تستخدم الأجهزة الأحدث عالمياً وتستغرق عمليات تصحيح الإبصار دقائق معدودة وتحقق نتائج ممتازة تسهم في تخلص المريض من النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة التي كان يستخدمها قبل العملية، ويتم استقبال المرضى المحولين إلى الوحدة من المراكز الصحية أو من أطباء قسم العيون بمركز الرعاية الطبية اليومية.

وفي نفس الإطار تحدث الدكتور عمر محمد القحطاني- نائب المدير الطبي ورئيس قسم العيون بمستشفى الوكرة قائلاً: “تجري الوحدة عمليات تصحيح النظر باستخدام ثلاثة تقنيات وهي :الليزر ،والليزك ، والفيمتو سمايل وتعد الأخيرة هي التقنية الأحدث عالمياً وتتوفر في مراكز طب العيون المتطورة حول العالم، وتتفادى هذه التقنية معظم المضاعفات المحتملة المتعلقة بعمليات تصحيح الإبصار وتقلل من مدة تعافي المريض بعد العملية مع امكانية استخدام هذه التقنية لتصحيح عيوب الإبصار بدرجات كبيرة”.

الجدير بالذكر أن العيادات الخارجية لطب العيون في مركز الرعاية اليومية تستقبل حوالي 80 ألف مريض سنوياً، كما تتوافر خدمات طب وجراحة العيون في مستشفى الخور ومستشفى الوكرة والمستشفى الكوبي.