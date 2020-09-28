مبادرة مؤسسة قطر “ويش” تعلن أسماء الفائزين في مسابقة المبتكرين في مجال الرعاية الصحية

قبل انطلاق فعاليات قمته القادمة لعام 2020، أعلن مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية “ويش”، مبادرة الصحة العالمية لمؤسسة قطر، عن أسماء 30 فائزًا من 11 دولة مختلفة في مسابقتي جائزة الابتكار، “ومضة الابتكار” (للمشاريع الناشئة أو مشاريع الابتكارات التي لا تزال في مراحلها الأولى) و”تسريع الابتكارات” (للمشاريع التي طورت حلولًا ومنتجات مبتكرة وتتطلع إلى مزيد التوسع والانتشار)، الداعمة للحلول المبتكرة العالمية التي يمكنها تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وفعاليتها من حيث التكلفة.

أربعة فائزين في “ومضة الابتكار”:

في الأعلى (من اليسار إلى اليمين) نور مجبور عن QABY من قطر ونونسو أوبوروم عن SOSO CARE.

في الأسفل (من اليسار إلى اليمين) تامارين هانكينسون عن ZEDOC من نيوزيلاندا وتستريم رينشن من Biliblanket من بوتان.

من بين الفائزين في مسابقة “ومضة الابتكار”، شركة “SOSO CARE” من نيجيريا، وهي مؤسسة اجتماعية منخفضة التكلفة تعتمد على تدوير النفايات كمورد مالي لإتاحة الوصول إلى التأمين الصحي الجزئي؛ شركة “QABY” من قطر، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية تركز على مرض باركنسون وتوفر Biliblanket من بوتان العلاج الضوئي ضد اليرقان عند الأطفال حديثي الولادة؛ ومنصة رعاية المرضى الرقمية “ZEDOC” من نيوزيلندا.

تشمل قائمة الفائزين في المسابقة الثانية “Robin”، وهو جهاز تقني مساعد لـ bling، من روسيا؛ “On Track” ، منصة إعادة تأهيل رقمية عن بُعد للناجين من السكتات الدماغية ، من المملكة المتحدة ؛ و”FindANurse” من لبنان، الذي يساعد العائلات في العثور على مقدمي رعاية محترفين ويمكن الاعتماد عليهم؛ و”NoDK”، وهو جهاز غير مكلف لعلاج الأسنان من الولايات المتحدة.

سيتم عرض جميع المشاريع الفائزة في مركز الابتكار الافتراضي لهذا العام، وهو فضاء رقمي فريد بزاوية 360 درجة، يوفّر مساحات للنقاش، سينما، معرضًا للصور، وغرفة للأنشطة الصحية، حيث يمكن لزوار “ويش” 2020 التفاعل مباشرة مع الفائزين، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى.

سيعرض المبتكرون الفائزون أعمالهم أمام خبراء الصحة العالمية وصنّاع السياسات المشاركين في قمة “ويش” 2020، المزمع عقدها افتراضيًا في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر، تحت شعار “صحتنا في عالم واحد”. يؤكد هذا الشعار على رؤية “ويش” في استقطاب الشراكات تحت راية مشتركة، والسعي لبناء عالمٍ ينعم بالصحة والعافية.

تم توجيه الدعوة لرواد الأعمال المحليين والإقليميين والدوليين للمشاركة في المسابقتين. وقد تلقى “ويش”، هذا العام، أكبر عدد من المشاركات حتى الآن، نحو 500 مشاركة من 43 دولة في العالم، من أقصى الشرق، مثل اليابان ونيوزيلندا وأستراليا، إلى أقصى الغرب، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.

نظرًا للمستوى الاستثنائي للابتكارات التي تلقّاها، أعلن “ويش” أيضًا أنه سيتم اختيار فائزين اثنين بالجائزة الكبرى، واحد من بين 15 مبتكرًا في مسابقة “ومضة الابتكار” الذي سيحصل على جائزة بقيمة 5000 دولار أمريكي، والآخر من بين 15 مبتكرًا في مسابقة “تسريع الابتكارات” وسيحصل على 10,000 دولار أمريكي.

أبرم “ويش” شراكة مع العديد من مراكز الابتكار المحلية والدولية المرموقة، وستتاح للمبتكرين الفائزين الفرصة لتلقي الإرشاد من الخبراء، والمشاركة في ورش عمل تدريبية، بالإضافة إلى إقامة اجتماعات افتراضية مباشرة مع المستثمرين المحتملين من هذه المراكز خلال القمة.

من بين شركاء “ويش” المحليين، واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، جزء من قطاع البحوث والتطوير والإبتكار في مؤسسة قطر، ومركز الابتكار بجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، وحاضنة قطر للأعمال التي أسسها بنك قطر للتنمية، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. تشمل المراكز العالمية برنامج تسريع BMJ في لندن؛ ومجموعة HAG – مركز ابتكار برازيلي؛ وBeta-i، مركز ابتكار برتغالي، ومركز Helix في المملكة المتحدة.

يحصل المبتكرون الفائزون أيضًا على مزايا أخرى تم توفيرها هذا العام، بما في ذلك الدعم الإعلامي من “ويش” لمدة تصل إلى 12 شهرًا، وتلقي الدعوات إلى مؤتمرات القمة والفعاليات الأخرى، وأن يصبحوا سفراءً لخريجي برنامج “ويش” للابتكار، بالإضافة للحصول على الإرشاد ولقب البطولة لمدة عام.

أربعة فائزين في “تسريع الابتكارات”:

في الأعلى (من اليسار إلى اليمين) دنيس كولشوف عن Robin من روسيا وسليمان حسين عن “ابحث عن ممرضة” من لبنان.

في الأسفل (من اليسار إلى اليمين) وإيلا جيبس من “On Track” من المملكة المتحدة، وماركوس دوفين عن NoDK من

الولايات المتحدة الأ مريكية.

تشمل الابتكارات الثلاثون الفائزة مجالات مختلفة من الرعاية الصحية، بما في ذلك الأمراض العصبية التنكسية، إتاحة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، الاستدامة البيئية، كوفيد-19، العلاج الطبيعي، وغيرها. وكلها تهدف إلى إنشاء خدمات رعاية صحية فعالة من حيث التكلفة، ويمكن توفيرها لسكان العالم.

تعليقًا على المشاريع الفائزة، قال السيد محمود العشي، رئيس قسم الابتكار في “ويش”: “يُقدم الفائزون هذا العام نظرة مثيرة على كيفية استخدام التفكير الإبداعي في جميع أنحاء العالم لكسر القيود التي تواجه خدمات الرعاية الصحية حاليًا. لقد أدركنا منذ فترة طويلة أن الابتكار في مجال الرعاية الصحية يمكن أن يتخذ أشكالًا عديدة، لذلك يُسعدنا مرة أخرى توفير هذه المنصة للتقنيات والعلاجات وأنظمة تقديم خدمات الرعاية التي يمكنها تحسين الحياة وإنقاذ الأرواح. نتطلع إلى رؤية هذه الابتكارات الاستثنائية خلال القمة، بالإضافة إلى الاطلاع على كيفية مساهمتها في تحقيق هدف تحويل الرعاية الصحية الشاملة في المستقبل القريب”.

التسجيل لحضور مؤتمر “ويش” 2020 الافتراضي مفتوح الآن عبر https://2020.wish.org.qa/ar/

للتعرف على كل واحد من الفائزين ببرنامج جائزة الابتكار الثلاثين، يُرجى زيارة