منصة ملفّي

تكشف عن تطبيقها الجديد والمبتكر للهواتف الذكية في معرض الصحة العربي 2020

خلال مشاركتها ضمن جناح دائرة الصحة أبوظبي في معرض الصحة العربي 2020، استعرضت “ملفّي”، أول منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية في المنطقة، والتي تأسست بشراكة بين دائرة الصحة أبوظبي وشركة إنجازات لنظم البيانات، تطبيقها الجديد للهواتف الذكية للمرة الأول قبل أن يتم إتاحته للمرضى وإطلاقه رسمياً في وقت لاحق من هذا العام.

سيمكن التطبيق المرضى من الوصول إلى سجلهم الخاص على منصة “ملفّي” للحصول على ملخص لسجلهم الطبي ونتائج الاختبارات والمعلومات الأساسية عن علاجاتهم وأدويتهم في أي مكان ووقت، حيث يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام والتصفح وتم تصميمه بعناية ليلبي احتياجات المرضى مع الحرص على جعل الراحة العنصر الأهم في التطبيق. ويشجع التطبيق المرضى على اتباع نهج استباقي أكثر كفاءة في إدارة الرعاية الطبية المقدمة لهم مما يعزز سبل الوقاية والتوعية الصحية ويحسن تجربة المريض، ويرتقي في نهاية المطاف بكفاءة وجودة الرعاية الصحية.

في معرض تعليقه على هذه التجربة، قال سعادة محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي: “تعمل دائرة الصحة مع مختلف الشركاء في القطاع على إرساء أسس متينة لمستقبل يستند إلى التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، إيماناً بدورها في تعزيز مخرجاته والمضي قدماً في رفع مستويات جودته. ومن هنا، جاء حرص منصة ملفّي على توفير مبادرات رقمية قادرة على إحداث نقلة نوعية في تجربة المرضى من خلال منحهم القدرة على التحكم وإدارة رعايتهم الطبية بأنفسهم.”

أظهرت دراسة أجريت مؤخراً أن 88% من سكان أبوظبي المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى رغبتهم بتنزيل التطبيق الرقمي الخاص بمنصة “ملفّي”.

وقال عاطف البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية: “نتطلع قدُماً إلى تبادل وجهات النظر والتعرف على أفضل الممارسات الرائدة في القطاع خلال الأيام القليلة القادمة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي. نحن نؤمن بأن أفضل سبيل للتغلب على تحديات قطاع الرعاية الصحية الملحة اليوم لا سيما ونحن نعيش في العالم الرقمي الجديد، يكمن في تطوير أساليب أكثر تقدماً وسهولة في تقديم الرعاية الصحية. ونحن فخورون للغاية بالخطوات الكبيرة التي قطعناها حتى الآن ونجدد التزامنا بتعزيز الرعاية الصحية في أبوظبي من خلال التطبيق الجديد المبتكر والمزيد من الابتكارات والحلول التي نعمل على تطويرها.”

استعراض منصة “ملفّي” التي تضم حالياً أكثر من 15,000 مستخدم وتحتوي على 38 مليون سجل طبي مختلف لأكثر من 3 ملايين مريض، وتسليط الضوء على تأثيرها على تحسين النتائج للمرضى وتعزيز جودة الرعاية الصحية.

كما استعرضت “ملفّي” المنصة الرائدة والمبتكرة التي يوفرها لمزودي الرعاية الصحية والتي تتكامل مع أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية في منشآت الرعاية الصحية المسجلة في المنصة، حيث يوفر إمكانية الوصول إلى أكثر من 15,000 مستخدم مرخص. وتلتزم منصة “ملفّي” بتقديم مزايا متطورة للمرضى وللاختصاصيين العاملين في مجال الرعاية الصحية في أبوظبي، وتعمل بصورة مستمرة على تعزيز قيمة المعلومات الطبية المتاحة من خلال إضافة مزايا جديدة، وأحدثها نتائج المختبرات والمعلومات عن الأدوية.

بالإضافة إلى ذلك، عرضت “ملفّي” واجهات المعلومات والتحليلات الخاصة بالمنصة والتي صممت لمساعدة دائرة الصحة على مراقبة جودة الرعاية، بالإضافة إلى الاستناد إليها في إعداد برامج التوعية الصحية والوقاية. بالإضافة إلى ذلك، حددت المنصة أهم مخاطر الصحة العامة بهدف الارتقاء بمستوى الصحة في إمارة أبوظبي.