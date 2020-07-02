وزيرة الصحة العامة القطرية تشارك في الإجتماع رفيع المستوى حول دور وتأثير القيادات النسائية في مكافحة جائحة كوفيد – 19

وزيرة الصحة العامة تشارك في الإجتماع رفيع المستوى

حول دور وتأثير القيادات النسائية في مكافحة جائحة كوفيد – 19

شاركت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة كمتحدث رئيسي في الإجتماع رفيع المستوى عبر الإتصال المرئي حول دور وتأثير القيادات النسائية في مكافحة جائحة كوفيد – 19، والذي نظمته دولة قطر ممثلة في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إضافة إلى كل من كوستاريكا وإيطاليا وكينيا ولبنان ونيجيريا والسويد والإتحاد الأفريقي.

إفتتحت الإجتماع سعادة السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، بمشاركة سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وعدد كبير من القيادات النسائية من قطاعات مختلفة كالصحة العامة والخدمات الإجتماعية، والشؤون الخارجية من جميع أنحاء العالم.

ناقش الإجتماع كيفية تأثير الوباء على النساء والفتيات ومجموعة متنوعة من عوامل الخطر التي يجب معالجتها على وجه السرعة.

إستعرضت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة خلال الإجتماع الدور الهام الذي تؤديه المرأة في دولة قطر في مواجهة وباء (كوفيد- 19)، مشيرة إلى أن المرأة تشكل نسبة عالية من الكوادر الصحية العاملة في الصفوف الأولى لمواجهة الوباء وحماية المجتمع.

كما تحدثت سعادتها عن الجهود التي تبذلها دولة قطر في مواجهة (كوفيد- 19) والحد من إنتشاره، من خلال نهج شامل يتسم بتناسق الجهود بين قطاعات الدولة المختلفة، ووفق خطة عمل وطنية للإستجابة، تم إعدادها لحماية أفراد المجتمع ككل، ويتضمن ذلك مراعاة الإحتياجات الخاصة للمرأة في دولة قطر.

وأكدت سعادتها أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مواجهة وباء (كوفيد- 19) من أجل الحد من إنتشاره والسيطرة عليه، مشيرة إلى أن دولة قطر تعمل بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى على تعزيز التعاون الدولي والتضامن الإنساني في مكافحة جائحة (كوفيد- 19)، وتعزيز الإستجابة السريعة لتداعيات الجائحة، حيث قدمت مساعدات طبية إلى أكثر من 20 دولة، إضافة إلى تقديم مساهمة مالية بمبلغ 140 مليون دولار لمؤسسات الرعاية الصحية متعددة الأطراف التي تعمل في تطوير اللقاحات، وعلى ضمان كفاءة الرعاية الصحية، خصوصا في الدول الأقل نموا، كما أعلن سمو أمير البلاد المفدى في مؤتمر القمة العالمي للقاحات 2020 عن تعهد جديد من دولة قطر بتقديم 20 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين “جافي”.

كما أكدت سعادتها الدور الهام الذي تؤديه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر على المستويين المحلي والدولي، مشيرة إلى أن سموها إنضمت إلى المبادرة العالمية “Rise for All“ والتي تضم مجموعة من القيادات النسائية العالمية، والتي تأتي في إطار دعم الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة للتضامن والعمل الجماعي للتصدي للآثار الإجتماعية والاقتصادية لجائحة “كوفيد- 19”.

يهدف الإجتماع رفيع المستوى إلى تبادل الممارسات الجيدة، والتفكير في التحديات التي يجب معالجتها لمكافحة جائحة كوفيد- 19، ومناقشة الحلول المشتركة لهذه المشكلة العالمية من منظور المرأة في القيادة.

تطرق الإجتماع إلى عدد من القضايا من أبرزها زيادة دور المرأة في الصحة العالمية، والأثر الشامل لكوفيد – 19 على النساء، والإستفادة من السياسات والبرامج الصحية التي تصممها وتنفذها القيادات النسائية، ودور التعاطف والرعاية في مكافحة كوفيد- 19، والتعاون والتضامن العالميان لمكافحة الوباء، والتأكد من أن النساء والفتيات في صميم جهود الإستجابة الإجتماعية الإقتصادية والحماية الإجتماعية للتعافي من كوفيد- 19 بما في ذلك من خلال ضمان حرم التحفيز الإقتصادي التي تستهدف النساء على وجه الخصوص.

كما ناقش الإجتماع الآثار المترتبة لكوفيد- 19 على الصحة النفسية للنساء والفتيات، وضمان إعادة البناء بشكل أفضل يؤدي الى الإنصاف بعد کوفید- 19، بما في ذلك من خلال تشجيع النماذج الإقتصادية الشاملة التي تدعم المساواة بين الجنسين من الناحية الهيكلية، ومناقشة طرق التأكد من أن جميع الإستجابات السياسية للأزمة تراعي الإحتياجات والمسؤوليات والمنظورات الفريدة للمرأة.

يذكر أن النساء العاملات في القطاع الصحي يشكلن ما نسبته 67% من القوى العاملة في القطاع الصحي وفقا لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في 104 دول.