وزير الصحة الكويتي يتفقّد قسم العمليات في “الطوارئ الطبية”

وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح

يتفقّد قسم العمليات في “الطوارئ الطبية”

قام وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح بزيارة تفقدية إلى مبنى العمليات في إدارة الطوارئ الطبية لمتابعة سير العمل.

مدير إدارة الطوارئ الطبية منذر الجلاهمة أكد أن زيارة الوزير والوفد الصحي المرافق له جاءت للوقوف على سير العمل في الإدارة لاسيما في ما يخص الحملات المتنقلة للترصد الميداني.

وقال الجلاهمة: “إن زيارة الوزير الصباح تضمنت متابعة آلية العمل في تلقي البلاغات الواردة عبر غرف العمليات وتنسيق آلية التعامل معها، خاصة بعد التوسع في الخدمات الميدانية التي تشارك فيها الإدارة سواء في نقل الحالات من المطار والمستشفيات والمحاجر ومناطق الإيواء والإجلاء وغيرها من الخطوات التي تقوم بها الإدارة بالتنسيق مع الصحة الوقائية والتي تشمل كذلك تطهير الآليات بعد عمليات النقل ومتابعة خدمة تلقي البلاغات على رقم 112.

ونوه إلى تكثيف الجهود المشتركة في القطاعات المختلفة بوزارة الصحة أخيراً للترصد الميداني للكشف عن كورونا، لافتا إلى بدء تطبيق خطة للمسح الشامل في مناطق الكويت السبعة، ومتوقعا زيادة الضغط على أفراد الطوارئ الطبية خلال الفترة المقبلة لاسيما مع زيادة عدد الإصابات وإرتفاع الحالات المخالطة.