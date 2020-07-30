LAUMCRH يقدّم مساهمة لقسم أمراض النساء والولادة في مستشفى رفيق الحريري الجامعيّ
المركز الطبيّ للجامعة اللبناينة الأمريكية
يقدّم مساهمة لقسم أمراض النساء والولادة في مستشفى رفيق الحريري الجامعيّ
في 7 تموز، قرّر المركز الطبيّ للجامعة اللبنانية الأمريكية – مستشفى رزق المساهمة في مركز التوليد في مستشفى رفيق الحريري الجامعي كعلامة امتنان وتقدير لمؤسسة طبيّة زميلة.
قدّم المركز الطبيّ للجامعة اللبنانية الأمريكية – مستشفى رزق وكلية جيلبير وروز-ماري شاغوري للطب في الـ LAU ، 4 أسرّة للتوليد وحاضنتين إلى “مركز التوليد والمحاكاة الطبيّة” في مستشفى رفيق الحريري الجامعي. أقيم حفل التبرّع بحضور رئيس قسم التوليد وأمراض النساء في مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور ربيع شاهين، والدكتور جورج يارد، عضو هيئة التدريس في المركز الطبيّ في الجامعة اللبنانية الأمريكية – مستشفى رزق، ومنسّق الموقع في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.
كما حضر أيضاً الرئيس التنفيذي السيد سامي رزق ورئيس القسم الطبيّ الدكتور جورج غانم من المركز الطبيّ للجامعة اللبنانية الأمريكية - مستشفى رزق، إلى جانب رئيس قسم التوليد والأمراض النسائيّة في المركز الطبيّ د. طوني زريق والسيد سعد الزين مساعد رئيس الجامعة للمشاريع الخاصة.
وقد حاز هذا التبرّع على تقديرٍ كبير من قبل طاقم مستشفى رفيق الحريري الجامعيّ الذي بدوره شكر وعبّر عن امتنانه لفريق عمل المركز الطبيّ للجامعة اللبنانية الأمريكية – مستشفى رزق.
“من خلال هذه المساهمة، يثبت المركز الطبيّ للجامعة اللبنانية الأمريكية- مستشفى رزق مرّة جديدة التزامه بمهمّته “الطب بإنسانيّة”، ويرسل رسالة تضامن ودعم قوية للمجتمع الطبيّ وكذلك للمجتمع اللبناني ككل”.
Leave a ReplyWant to join the discussion?
Feel free to contribute!