LAUMCRH يقدّم مساهمة لقسم أمراض النساء والولادة في مستشفى رفيق الحريري الجامعيّ

المركز‭ ‬الطبيّ‭ ‬للجامعة‭ ‬اللبناينة‭ ‬الأمريكية

يقدّم‭ ‬مساهمة‭ ‬لقسم‭ ‬أمراض‭ ‬النساء‭ ‬والولادة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري‭ ‬الجامعيّ

في‭ ‬7‭ ‬تموز،‭ ‬قرّر‭ ‬المركز‭ ‬الطبيّ‭ ‬للجامعة‭ ‬اللبنانية‭ ‬الأمريكية‭ – ‬مستشفى‭ ‬رزق‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬التوليد‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري‭ ‬الجامعي‭ ‬كعلامة‭ ‬امتنان‭ ‬وتقدير‭ ‬لمؤسسة‭ ‬طبيّة‭ ‬زميلة‭.‬

قدّم‭ ‬المركز‭ ‬الطبيّ‭ ‬للجامعة‭ ‬اللبنانية‭ ‬الأمريكية‭ – ‬مستشفى‭ ‬رزق‭ ‬وكلية‭ ‬جيلبير‭ ‬وروز‭-‬ماري‭ ‬شاغوري‭ ‬للطب‭ ‬في‭ ‬الـ‭ ‬LAU‭ ‬،‭ ‬4‭ ‬أسرّة‭ ‬للتوليد‭ ‬وحاضنتين‭ ‬إلى‭ ‬“مركز‭ ‬التوليد‭ ‬والمحاكاة‭ ‬الطبيّة”‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري‭ ‬الجامعي‭. ‬أقيم‭ ‬حفل‭ ‬التبرّع‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التوليد‭ ‬وأمراض‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري‭ ‬الجامعي‭ ‬الدكتور‭ ‬ربيع‭ ‬شاهين،‭ ‬والدكتور‭ ‬جورج‭ ‬يارد،‭ ‬عضو‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الطبيّ‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬اللبنانية‭ ‬الأمريكية‭ – ‬مستشفى‭ ‬رزق،‭ ‬ومنسّق‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري‭ ‬الجامعي‭.‬

كما‭ ‬حضر‭ ‬أيضاً‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬السيد‭ ‬سامي‭ ‬رزق‭ ‬ورئيس‭ ‬القسم‭ ‬الطبيّ‭ ‬الدكتور‭ ‬جورج‭ ‬غانم‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الطبيّ‭ ‬للجامعة‭ ‬اللبنانية‭ ‬الأمريكية‭ -‬‭ ‬مستشفى‭ ‬رزق،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التوليد‭ ‬والأمراض‭ ‬النسائيّة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الطبيّ‭ ‬د‭. ‬طوني‭ ‬زريق‭ ‬والسيد‭ ‬سعد‭ ‬الزين‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬للمشاريع‭ ‬الخاصة‭.‬

وقد‭ ‬حاز‭ ‬هذا‭ ‬التبرّع‭ ‬على‭ ‬تقديرٍ‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طاقم‭ ‬مستشفى‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري‭ ‬الجامعيّ‭ ‬الذي‭ ‬بدوره‭ ‬شكر‭ ‬وعبّر‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬لفريق‭ ‬عمل‭ ‬المركز‭ ‬الطبيّ‭ ‬للجامعة‭ ‬اللبنانية‭ ‬الأمريكية‭ – ‬مستشفى‭ ‬رزق‭.‬

“من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المساهمة،‭ ‬يثبت‭ ‬المركز‭ ‬الطبيّ‭ ‬للجامعة‭ ‬اللبنانية‭ ‬الأمريكية‭- ‬مستشفى‭ ‬رزق‭ ‬مرّة‭ ‬جديدة‭ ‬التزامه‭ ‬بمهمّته‭ ‬“الطب‭ ‬بإنسانيّة”،‭ ‬ويرسل‭ ‬رسالة‭ ‬تضامن‭ ‬ودعم‭ ‬قوية‭ ‬للمجتمع‭ ‬الطبيّ‭ ‬وكذلك‭ ‬للمجتمع‭ ‬اللبناني‭ ‬ككل”‭.‬