بدأت‭ ‬مجموعة‭ ‬أجيبادم‭ ‬في‭ ‬إستقبال‭ ‬المرضى‭ ‬الأجانب‭ ‬من‭ ‬جديد

يمر العالم بأزمة منذ شهور بسبب انتشار \جائحة كوفيد- 19، حيث قامت العديد من الدول، ومن بينها تركيا، بفرض الحظر الجوي الكلي لإبطاء انتشار الوباء. أردنا إطلاعكم على الإحتياطات المتعلقة بجائحة كوفيد- 19 والوضع الحالي للمرضى الأجانب الذين إضطروا للبقاء في تركيا لإتمام علاجهم في مستشفيات مجموعة أجيبادم.

قامت مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية بتنفيذ إجراء إدارة الأزمات منذ تاريخ الإعلان الرسمي عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في تركيا يوم 11 مارس 2020. حيث تمت إعادة تنظيم مستشفياتنا ومراكزنا الطبية، لإستقبال المصابين بالعدوى.

فتم الإعلان رسميا عن تحول مستشفياتنا لمراكز مكافحة جائحة كورونا، فقمنا بتشخيص وعلاج مرضى كوفيد- 19 بالإضافة إلى استمرارنا في تقديم خدمات الفحص والتشخيص والعلاج للمرضى الآخرين نظرا لكوننا استوفينا المعايير الصارمة التي تطلبها وزارة الصحة التركية. وهذه شهادة على كفاءة المجموعة وسرعة تأقلمها في مثل هذه الظروف. تدابير مكافحة العدوى والحفاظ على سلامة المرضى في مستشفياتنا متفوقة جدا بالنظر إلى المعدلات العالمية. بالنسبة لإجراءات مكافحة وباء كوفيد- 19، قمنا بإعادة فحص وتقييم هذه التدابير باستمرار من طرف المجلس الطبي لمكافحة العدوى. حيث نقوم بعزل المرضى المشتبه بإصابتهم أو الذين تم تشخيصهم كحاملين لفيروس كوفيد- 19 في أجنحة خاصة تم تحديدها مسبقا، وخصصنا لهم ممرات ومصاعد لا يُسمح لغير المصابيين بإستعمالها.

كما أن الأطر الطبية التي ترعى هذه الحالات لا تشارك في رعاية المرضى الآخرين لمنع انتقال العدوى، وقد وضعنا رهن إشارة الأطباء والممرضات وغيرهم من الموظفين الذين يتعاملون مع مرضى كوفيد- 19 غرفا في المستشفيات حيث لا يمكنهم العودة إلى منازلهم لمنع العدوى. كما يتم تطهير المناطق العامة في المستشفيات بشكل متكرر، وتجديد وفلترة الهواء على مدار الساعة. قُمنا كذلك بإزالة المجلات من غرف الإنتظار وأغلقنا المطاعم والمقاهي المتواجدة داخل المشافي، ولم نقبل سوى الأطعمة المغلفة والمعقمة.

نقوم بإستقبال جميع المرضى الذين يعانون من الحمى والسعال في منطقة معزولة بقسم الطوارئ. يجب على جميع الطاقم الطبي إرتداء ملابس الحماية الشخصية التي تُوفرها المستشفى، كما نقدم لجميع المرضى أقنعة طبية للحد من إنتشار العدوى.

يتم عزل غير المصابين بفيروس كوفيد- 19 في أقسام بعيدة عن قسم الطوارئ تحت إشراف أطقم طبية مختلفة. كما خصصنا نقاط دخول منفصلة للمستشفيات من أجل مرضى السرطان والأمراض المزمنة. يسمح بدخول مرافق واحد فقط لكل مريض بعد قياس درجة حرارة جسمه في كل زيارة. يتم فحص جميع المرضى الذين سيخضعون لعمليات جراحية للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كوفيد- 19. نقوم بتعقيم جميع المعدات في وحدة التعقيم المركزية ويتم تطهير غرف العمليات قبل كل إجراء. وبعد الجراحة، يتم نقل المرضى إلى غرف فردية للتعافي في كل أمان.

بصفتنا مجموعة أجيباديم للرعاية الصحية، سنستمر في تطبيق البروتوكولات الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة التركية وستكون دائما أولويتنا هي الحفاظ على سلامة مرضانا وأفراد عائلتهم. يسعدنا أن نؤكد لكم أننا سنستمر في دعم الاحتياجات الطبية لمرضانا أثناء وبعد هذا الوضع العالمي العصيب.

إجراءات السفر من أجل العلاج في تركيا

ضيوفنا الكرام؛

شكرا لثقتكم في مجموعة أجيباديم للرعاية الصحية، نحن نعلم أنه قد يصعب عليكم السفر للخارج في الظروف الحالية، لذلك سنحاول تبسيط إجراءات رحلتكم قدر الإمكان. يرجى قراءة الإرشادات التالية قبل السفر، والتواصل معنا إذا كان لديكم أية أسئلة.

يجب أن يقوم المريض وجميع مرافقيه باختبار كوفيد- 19 (COVID-19 PCR) في غضون 48 ساعة قبل يوم السفر على الأكثر ، إذا كان ذلك متاحا في بلدك، ويجب أن تكون نتائج التحاليل جميعها سلبيّة. يجب أن يرسل لنا المريض الوثائق التالية:

– استمارات الموافقة على السفر من أجل المريض ومرافقيه.

– نتائج اختبارات كوفيد- 19 (COVID-19 PCR) .

– التقارير الطبية التي تخصّ حالة المريض الصحية.

– نسخ من جواز سفر المريض وجواز سفر مرافقيه.

المرجو إرسال صورة لتذكرة الرحلة إلى تركيا أو إبلاغنا بتفاصيل الوصول.

بالنسبة للدول المجاورة لتركيا، لا يُسمح في الوقت الحالي للأشخاص بعبور الحدود بالسيارة.

يجب تقديم نتيجة اختبار كوفيد- 19 بي سي آر السلبية على الحدود إذا كان هذا التحليل متاحًا في بلدكم.

إذا ظهر على المريض أو أحد مرافقيه أعراض تُشبه عوارض الإصابة بالكوفيد- 19 (مثل السعال والحمى) أثناء الصعود إلى الطائرة، فسوف يتم إلغاء سفركم من قبل السلطات، لذا يرجى توخي الحذر لتفادي الإصابة.

ننصحكم بإرتداء أقنعة الوجه عند مغادرتكم لمنزلكم وعدم إزالتها إلى نهاية الرحلة. يجب استبدال القناع كل ثلاث ساعات ويجب استخدام المطهرات أثناء السفر.

عند وصولكم إلى المطار، سيتم فحصكم من جديد وسيتم إجراء اختبار كوفيد- 19 بي سي آر مجاناً.

عند نقاط الشرطة بمطارات تركيا، يجب تقديم نتائج اختبارات كوفيد- 19 بي سي آر السلبية للمريض وكل مرافقيه إذا أجريتموها في بلدكم. يجب أن تكونوا أيضاً مستعدين لتقديم الدعوة إلى تركيا في نطاق السياحة الطبية الدولية.

يجب إرتداء أقنعة الوجه طيلة الوقت في المطار.

عند الإنتهاء من إجراءات الوصول، نرجو أن تحضروا إلى مكتب مجموعة أجيبادم لإستقبال المرضى الأجانب المتواجد قرب باب خروج المسافرين في مطار إسطنبول الدولي، مطار صبيحة كوكشين ومطار قيصري، وذلك من أجل نقلكم إلى المستشفى.

سيتم نقلكم إلى مستشفياتنا بسيارات نقل خاصة أو سيارات إسعاف مخصصة ومطهرة وفق المعايير الجاري بها العمل حاليا. كإجراء أمني لحفظ سلامتكم، ستأخذكم السيارات مباشرة للمستشفى دون التوقف في مكان آخر.

يجب عليكم ارتداء القناع داخل السيارة.

بعد كل رحلة نقل، يتم تطهير السيارات وتعقيمها، والتخلص من كل المعدات الشخصية أو الطبية المتواجدة داخلها.

عند وصولكم إلى مستشفياتنا، سوف يرحب بكم فريق مكتب المرضى الأجانب، الذي سيرافقكم خلال تواجدكم في المستشفى لتسهيل إجراءات العلاج والتواصل بلغتكم مع الطاقم الطبي.

في حال إنتهاء علاجكم في الأيام السبعة التي تلي وصولكم إلى تركيا، يمكنكم العودة فوراً إلى بلدكم بعد إجراء تحليل كوفيد- 19 بي سي آر والحصول على نتيجة سلبية. سوف نوفر لكم خدمة النقل إلى المطار بالمجان.

إذا إكتمل علاجكم بين اليوم السابع والرابع عشر من تاريخ وصولكم لتركيا، يمكنكم أيضا العودة إلى بلدكم بعد إجراء تحليل كوفيد- 19 بي سي آر والحصول على نتيجة سلبية. سنقوم بنقلكم إلى المطار، كما يمكنكم أيضا الإقامة في تركيا مع مراعاة مدّة تأشيرتكم.

إذا إكتمل العلاج بعد اليوم الرابع عشر من تاريخ وصولكم لتركيا، فسيتم تسريحكم من المستشفى دون الحاجة إلى القيام باختبار كوفيد- 19 بي سي آر. سنقوم بنقلكم إلى المطار، كما يمكنكم أيضا الإقامة في تركيا مع مراعاة مدّة تأشيرتكم.

وصول أول مريضة من الجزائر بعد رفع الحظر الجوّي

غادرت أصيل برفقة والديها بلدها الجزائر يوم 11 يونيو مُتّجهة لتركيا من أجل العلاج. تم إستقبالها في مطار إسطنبول الدولي من طرف طاقم مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية الذي رافقها إلى مستشفى أجيبادم مباشرة بعد إتمام إجراءات الوصول. كمرحلة أولى، سيتم تأكيد تشخيص مرض أصيل، بعدها ستبدأ في العلاج الذي يعتمد على نقل نخاع العظم.

قلوب صغيرة من البوسنة تُعالج في تركيا

ولدت الطفلة هانا سيبر بمرض خلقي معقد في القلب يسمى إنقلاب الأوعية الدموية الكبيرة، والذي يتمثل في ترتيب مكاني غير طبيعي للأوعية الكبيرة التي تمدّ القلب بالدم.

ومن جهته، وُلد الطفل أدين بيليك وهو يعاني من أحد أمراض القلب الخلقية الخطيرة وهي متلازمة القلب الأيسر ناقص التنسج، حيث لا يكبر الطرف الأيسر للقلب طبيعيا كما هو حال الطرف الأيمن.

يُصنّفُ الطب هاتين الحالتين بين مجموعة من أخطر أمراض القلب التي تُصيب الأطفال الرضّع، والتي يجب معالجتها فوراً بعد الولادة.

في زمن إنتشار الوباء المرتبط بالفيروس التاجي وانقطاع جميع الرحلات الجوية، قدِم الرضيعان إلى مستشفى أجيبادم في إسطنبول عبر طائرة إسعاف من بلدهما البوسنة بتصاريح خاصة. نجح البروفسور يوسف كنان يالتشنباش والأستاذ المساعد أحمد أرناز في إجراء عمليتين جراحيتين على الرضيعين. هانا وأدين يتمتعان بصحة جيدة وينتظران تاريخ عودتهم إلى البوسنة إلى جوار أسرهم.