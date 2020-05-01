التمر

التمر أحد الأغذية الأساسية على مائدة شهر رمضان ومن الطرق التقليدية التي يداوم عليها معظم الصائمين.

فقد أثبتت الأبحاث الطبية لما للتمر من فوائد صحية تكاد لا تعد نظرا لما يحتويه من فيتامينات ومعادن.

التمر خال من الكوليسترول ولا يزيد من مستوى السكر في الدم بشرط عدم الإفراط في تناوله. إنه مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو يسهل عملية هضم الطعام ويمد الجسم بالطاقة، ويساعد مستويات الغلوكوز في الجسم من العودة إلى طبيعتها بشكل أسرع.

يوفر التمر للجسم 12% من الاحتياج اليومي من الألياف، كما يعد الخيار الأمثل لمرضى فقر الدم لاحتوائهاعلى نسبة عالية من الحديد والنحاس.

يسهم في تزويد الجسم بالحديد ما يساعد على انتاج خلايا الدم الحمراء ما يحثها على نقل الاوكسجين الى الجسم كافة.

كما يحتوي التمر على النياسين الذي يساعد على تحليل الطعام لتحويله إلى طاقة، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين B6 الذي يساعد على نمو الشعر والأظافر، وفيتامين A الذي يحمي الجلد والعيون والأغشية المخاطيّة في الجسم.