الصيام فرصة لإزالة السّموم

الصيام فرصة لإزالة السموم

عند الإمتناع عن تناول الطعام لساعات طويلة، يبدأ الجسم باستهلاك إحتياطات الدهون المخزنة لتوليد الطاقة من خلال الكبد والكلى وغيرهما من أعضاء الجسم المسؤولة عن التخلص من السموم.

الجسم في هذه الحالة يعمل على حرق الدهون وكذلك السموم الضارة الموجودة في رواسب تلك الدهون، ما يجعل من الصيام فرصة مناسبة لإزالة السموم والدهون الضارة التي اختزنها الجسم جرّاء تناول الأطعمة المصنّعة مسبقا والتي تحتوي على الكثير من الإضافات والمواد الحافظة.

على مدى الثلاثين يوما، ومع الحد من استهلاك الاطعمة الضارة، يقوم الجسم بتنظيف نفسه من السموم المتواجدة في التراكمات الدهنية بشكل تدريجي بسبب ما طرأ على الجهاز الهضمي من تغيّر في عادات وأوقات تناول الطعام.