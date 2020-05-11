الصيام والجهاز الهضمي

يحصل الجهاز الهضمي على فترة إستراحة خلال شهر رمضان وهي فرصة ذهبية لن يتمكن من الحصول عليها في أي وقت آخر، بشرط عدم الإسراف في تناول الطعام عند الإفطار وعدم الإكثار من تناول الأطعمة غير الصحية.

فالصيام لا يمنع من إفراز الأحماض في المعدة، بل تستمر الوظائف الفسيولوجية الطبيعية وكذلك إفراز العصارات الهضمية ولكن مع معدل أقل، ما يساعد في توازن السوائل في الجسم.

ونتيجة إمتناع الصّائم عن الطعام والشراب لفترة زمنية، تستعيد العضلات والأغشية الهضمية قوتها وحيويتها، وتقل مضاعفات ومشاكل الحرقة والقولون العصبي وعسر الهضم وانتفاخ البطن.

تنكمش المعدة المتمددة ويتعافى الغشاء المخاطي، وتنتظم عملية الهضم والإخراج، وتنخفض مشاكل تشنج المعدة والتهابات القولون.