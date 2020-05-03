الصيام يحمي من الزهايمر

تتجلى فوائد الصيام يوما بعد يوم مع إكتشاف المزيد من الفوائد الصحية التي تطال سائر أعضاء الجسم ومنها الدماغ، حيث أظهرت العديد من الأبحاث أن الإمتناع عن الطعام لفترات محددة يحث الدماغ على التركيز بشرط الحصول على قدر كاف من النوم وتناول الطعام الصحي بشكل متوازن.

يسهم الصيام في الحد من تدهور الخلايا العصبية الناتج عن التقدم في السن ويحسّن بالتالي من قدرة الدماغ وكفاءته الوظيفية.

كما تتحسّن وظائف المخ عن طريق إفراز مواد كيميائية تحافظ على الخلايا العصبية وتمنع حدوث مرض ألزهايمر.

وخلال صيام شهر رمضان تتجدد خلايا المخ بسبب التخلص من السموم الموجودة في الخلايا والجزئيات التالفة والتي ترتبط بالإصابة بالأمراض العصبية.