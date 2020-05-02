المشي قبل الإفطار

يعتقد البعض أنه لا يمكن ممارسة الرياضة قبل الإفطار في الشهر الفضيل بسبب الإجهاد والعطش، لكن الخبراء أثبتوا أن ممارسة الرياضة لاسيما رياضة المشي قبل الإفطار بساعة أو ساعتين لا يؤثر على الصائم لأنه سيفطر بعد وقت قليل من تعرضه للإجهاد.

تعرفوا معنا على فوائد نصف ساعة او ساعة من المشي قبل الإفطار:

إن ممارسة رياضة المشي في هذا الوقت تزيد من سرعة إذابة شحوم الجسم أسرع من الأيام العادية بمعدل يصل إلى نحو أربعة أضعاف من أي وقت آخر.

السبب في ذلك هو أن مخزون السّكر في العضلات يكون في أقل مستوياته في هذا الوقت، ما يجبر الجسم على حرق الدهون والشحوم المخزنة وبالتالي الإستفادة من هذا النشاط البدني بشكل كبير.