شرب الماء في شهر رمضان

تؤكد الدراسات ضرورة الإكثار من شرب الماء ما بين الإفطار الى حين موعد الإمساك بمعدل ليترين، لما لذلك من فوائد صحية عديدة منها مكافحة الجفاف وتعزيز الجهاز المناعي ليقوى على محاربة الفيروسات.

الماء يوفر فرصة حيوية لتخلص الجسم من السموم، كما ينظم درجة حرارة الجسم وكثافة الدم. وعليه، فقد اوصت الجهات الطبية ضرورة وشرب الماء باستمرار لأنه يساعد في التخلص من الفيروس عبر تنظيف المريء، ومن ثم نزوله باتجاه المريء والمعدة حيث سيقضي عليه الحمض المَعِدي.

تجدر الإشارة إلى أنه وبحسب منظمة الصحة لا علاقة لترطيب الحلق وإبقاء الفم رطبا بعدم الإصابة بفيروس كورونا إذ لا يوجد دليل علمي أن شرب الماء الماء بكثرة أو حتى كل 15 دقيقة، يقوم بطرد فيروس كورونا.