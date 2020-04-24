صيام رمضان لمرضى السكري مع انتشار فيروس كورونا

النصيحة الأولى تبقى دائما استشارة الطبيب المعالج لمعرفة إمكانية الصيام؛ غالبية مرضى السكري بإمكانهم الصيام ما لم يكن لديهم اي مشاكل صحية اخرى، فالحالات غير المستقرة يؤثر الصيام سلبا على صحة المريض والنصيحة هنا تكمن في عدم الصيام لأنه سيزيد من المضاعفات وسوف تسوء حالة المريض.

لكن مريض السكري عليه أن يحرص على تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالخضار والفواكه الغنية بالفيتامينات والحد من تلك الغنية بالدهون، إلى جانب المواظبة على السوائل الطبيعية التي تعزّز صحة الجهاز المناعي فتحميه بالتالي من فيروس كورونا. على مريض السكري عدم الإغفال عن ضرورة البقاء في المنزل وعدم الإختلاط وفي حال اضطر للخروج ينبغي عليه تجنب الأماكن المزدحمة.