كيف نتجنب إنتفاخ البطن بعد الإفطار؟

يشكو البعض من إنتفاخ البطن بعد الإفطار نتيجة تناول الطعام دفعة واحدة وبسرعة بعد ساعات طوية من الإمتناع عن الأكل فتحدث صدمة في المعدة ويعاني الصائم من انتفاخ البطن المزعج طوال فترة السهرة. إلا أن إنتفاخ البطن يمكن تجنّبه من خلال إدخال بعض التغييرات على طريقة تناول الطعام.

ينبغي أولا تناول الطعام ببطء ولا مانع من أخذ إستراحة قليلة بعد تناول الحساء، ربما تكون للصلاة، ومن ثم متابعة تناول طعام الإفطار. تعتبر هذه الطريقة مثالية لتجنب انتفاخ البطن.

مضغ الطعام جيدا وعدم الإسراف في تناول الأطعمة على المائدة هي خطوات صحية ينصح بها خبراء التغذية سواء في شهر رمضان أو في غيره من الأيام لما له من دور في مساعدة المعدة على استقبال الطعام بشكل سلس.

من أهم الخطوات لتجنب انتفاخ البطن هو عدم النوم مباشرة بعد الأكل؛ من الأفضل تأخير النوم لبضع ساعات إلى أن يتم هضم الطعام.