مائدة الإفطار الصحي

للحصول على الفوائد الصحية المرجوّة من صيام شهر رمضان، يجب أن تحتوي مائدة الشهر الفضيل على عناصر غذائية متنوعة وضرورية.

أولى ما يوصى أن يفطر عليه الصائم هو التمر لما له من فوائد صحية لاستعادة مستوى سكر الجلوكوز بالدم إلى النسب الطبيعية.

الحساء من الأطباق الرئيسية على مائدة شهر رمضان التي يجب البدء بها لترطيب الجسم وتهيئة المعدة على استقبال الطعام.

ومن ثم فإن طبق الخضار والأكثر إنتشارا في شهر رمضان هو الفتّوش الذي يحتوي على الكثير من الخضار وهي ضرورية جدا للجسم لأنها تسهم في تزويده بالماء والألياف والمعادن والفيتامينات، وذلك كلّه بسعرات حرارية قليلة.

بالنسبة للطّبق الرئيسي، يجب أن يحتوي على البروتينات الخالية من الدّهون مثل اللحوم الحمراء والدّجاج والأسماك وكذلك البقوليات؛ كما يجب أن يكون هناك أطعمة تحتوي على الكربوهيدرات المعقّدة بشرط عدم الإفراط.