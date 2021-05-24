أومنيسال تستعرض أحدث الحلول الآلية والذكية

في مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2021

سارة دالماسو

ستقوم شركة أومنيسال إنك (نازداك: OMCL)، المزود الرائد لحلول إدارة الأدوية والإمدادات وأدوات الالتزام لأنظمة الرعاية الصحية والصيدليات، بالكشف عن أحدث نظام Medimat للتصريف الآلي إلى صناعة الأدوية في الشرق الأوسط خلال مؤتمر ومعرض الصحة العربي لهذا العام (21-24 حزيران/ يوليو 2021)، في مركز دبي التجاري العالمي، دبي.

يُعدّ الجيل القادم من Medimat هو أحدث التحسينات لمحفظة تقنيات أومنيسال لسير عمل الصيدلية المركزية، ممّا يساعد على تحسين جميع جوانب عملية التصريف بشكل كبير. فمن خلال تبسيط عملية التصريف وتقليل عدد التفاعلات البشرية في سير عمل الصيدلية، سيقلل نظام Medimat من احتمال حدوث الأخطاء. بالنسبة للصيادلة على وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي النقص في دقة المخزون والتحكم فيه إلى كميات كبيرة من المخزون منتهي الصلاحية وخسائر مالية كبيرة للمستشفيات. وتعد تقنية إدارة الأدوية الأكثر ذكاءً وأمانًا عاملًا أساسيًا لتقليل العبء على فرق الرعاية الصحية، وضمان قدرتها على توفير الدواء المناسب، بالجرعة المناسبة، وفي الوقت المناسب.

قالت سارة دالماسو، نائب الرئيس الدولي والمدير العام لشركة أومنيسال إنترناشيونال: “أصبح التشغيل الآلي جزءًا لا يتجزأ من منشآت الرعاية الصحية، ونحن ملتزمون بالتطوير المستمر لتقنياتنا من أجل دعم العملية الحيوية لإدارة الأدوية والإمدادات. يسعدنا أن نكون جزءًا من منصة محترمة ومخصصة مثل دوفات. ستوفّر الفعالية فرصة رائعة لطرح نظامMedimat على متخصصي الرعاية الصحية في المنطقة، بالإضافة إلى عرض حلول أومنيسال الأخرى الرائدة في الصناعة. سيقوم نظام Medimat بدعم صناعة الرعاية الصحية من خلال تحسين الكفاءة وزيادة المدخرات وتحرير الموظفين من المهام الإدارية واللوجستية، مثل تفريغ الأدوية وإدارة المخزون والبحث عن الأدوية. وسيمكّن الصيادلة بشكل أساسي من قضاء المزيد من الوقت في العمل السريري وبناء علاقات مع المرضى.”

تشمل المزايا الإضافية لـ Medimat ما يلي:

سيعرف الصيادلة مكان وجود الدواء داخل الروبوت والكميات المتاحة.

القدرة على تتبع العناصر البطيئة التصريف والتخلّص من المخزون المهدور أو القديم.

القدرة على إنشاء تقرير في الوقت الفعلي حول استخدام المخزون، لذلك لم تعد هناك حاجة إلى الجرد اليدوي للمخزون، ممّا يوفر وقتًا ثمينًا.

محطة مسح عالية الفعالية تؤدي إلى عملية إدخال الدواء تدعم السلامة.

يتيح خيار الوضع المباشر للمستخدمين الحصول على الأدوية المتاحة للتصريف الفوري.

ستسمح سرعة الروبوت بمعالجة المزيد من الوصفات الطبية بمستوى أعلى من الدقة – سرعة إدخال تصل إلى 750 عبوة في الساعة.*

ستعرض أومنيسل أيضًا حلول نقاط الرعاية الرئيسية الأخرى خلال فعالية هذا العام، بما في ذلك:

MedX الحل البرمجي الإلكتروني الوحيد لإدارة الأدوية والمخزون في كل من المتاجر المفتوحة والمغلقة. يسمح برؤية كاملة لجميع أماكن مخزون الأدوية ويساعد التقاط البيانات في تقليل الإنفاق غير الضروري وهدر الأدوية. ويشمل ذلك أيضًا OmniCD الذي يلغي الحاجة إلى المعالجة المزدوجة، مع القدرة على تشغيل الموقع بشكل آلي بالكامل من خلال إدارة الأدوية الخاضعة للرقابة وطلبها بواسطة الخزانات ذات التشغيل الآلي مع الحفاظ على الامتثال القانوني.

SupplyX مساعدة إعدادات الرعاية الصحية على تحسين إدارة الإمدادات الطبية وتتبّعها. يعمل هذا الحلّ على تبسيط عملية إدارة المخزون وتشغيلها تلقائيًا من خلال لوحة تحكّم إلكترونية في الوقت الفعلي ومجموعة تقارير لمديري المواد.

خزانات الأدوية والتوريد Omnicell XT تدعم عملية أكثر أمانًا وذكاءً للحصول على الدواء المناسب للمريض المناسب وفي الوقت المناسب.

خزانة Omnicell Supply RFID مثالية للأصناف عالية التكلفة والأجهزة القابلة للزرع والصواني المخصّصة للإصابات. يقوم النظام بمسح كل شيء بسرعة ويسجّل ما تم أخذه أو إرجاعه أو إعادة تخزينه.

تدعم تقنية أومنيسال مقدمي الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لمدة 17 عامًا، بما في ذلك مستشفى الملك فيصل التخصصي (المملكة العربية السعودية) والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني (المملكة العربية السعودية) وهيئة الصحة بدبي (الإمارات العربية المتحدة). وقد تم تصميم مجموعة الحلول والخدمات المبسطة والمثبتة للشركة بهدف تقليل أخطاء صرف الأدوية، وتحسين سلامة المرضى، وزيادة الكفاءة والسماح لأخصائيي الرعاية الصحية بقضاء المزيد من الوقت في تقديم رعاية مباشرة للمرضى.