جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تطلق أوّل مجموعة للصور الشعاعية المدعومة بالذكاء الإصطناعي

للمساعدة في تقييم وضعية الأنبوب الرغامي لمرضى كوفيد – 19

أعلنت “جنرال إلكتريك للرعاية الصحية” عن خوارزمية ذكاء اصطناعي جديدة لمساعدة الأطباء على تقييم وضعية الأنبوب الرغامي، وهي خطوة ضرورية ومهمّة عند مساعدة مرضى كوفيد- 19 ذوي الحالات الحرجة على التنفّس. إنّ حلّ الذكاء الاصطناعي هو واحد من خمسة حلول مدرجة في Critical Care Suite 2.0 2 التابعة لجنرال إلكتريك للرعاية الصحية، وهي أوّل مجموعة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي المضمنة في جهاز الأشعة السينية المحمولة للقياسات الآلية وتحديد أولويات الحالات ومراقبة الجودة.

تظهر الأبحاث أنّ ما يصل إلى 25 في المائة 3,4,5,6,7 من المرضى المنبوبين خارج غرفة العمليات تمّ وضع الأنبوب الرغامي لهم بشكل خاطئ وذلك حسب ما تبيّنه الأشعة السينية للصدر، ممّا قد يؤدي إلى مضاعفات شديدة للمرضى، بما في ذلك التضخم المفرط واسترواح الصدر والسكتة القلبية والموت. علاوة على ذلك، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد- 19، وتأكيد أكثر من 50 مليونًا حالة في جميع أنحاء العالم8، هناك نسبة تتراوح من 5 إلى 15 بالمائة تتطلّب المراقبة في العناية المركزة والتنبيب لدعم التنفس الصناعي9.

قال جان ماكيلا، الرئيس والمدير التنفيذي في جنرال إلكتريك للرعاية الصحية للتصوير الطبي: “اليوم، الأطباء مرهقون ويعانون من الضغوط المتزايدة نتيجة للعدد المتزايد من المرضى. وقد أثبت الوباء أنّ ما كنا نعرفه بالفعل وهو أنّ البيانات والذكاء الاصطناعي والقدرة الاتصالية هي عناصر أساسية لمساعدة الأشخاص الموجودين في الخطوط الأمامية على تقديم رعاية فعالة بذكاء. لا تقوم جنرال إلكتريك للرعاية الصحية بتوفير أدوات جديدة لمساعدة موظفي المستشفيات على مواكبة الطلب بدون المساس بدقة التشخيص فحسب، بل إنها تلعب أيضًا دورًا رياديًا في التطوّرات التي حدثت في حقبة فيروس كوفيد والتي سيكون لها تأثيرًا طويل الأمد على الصناعة، بعد فترة طويلة من انتهاء الوباء“.

هناك ما يصل إلى %45 من مرضى وحدة العناية المركزة، بما في ذلك حالات كوفيد- 19 الشديدة، الذين يخضعون للتنبيب من أجل الحصول على التنفس الصناعي10,11,12. في حين أنّ وضع الأنبوب الرغامي بطريقة صحيحة قد يكون أمرًا صعبًا، تستخدم Critical Care Suite 2.0 الذكاء الإصطناعي لاكتشاف الأنابيب الرغامية تلقائيًا في صور الأشعة السينية للصدر كما توفر للأطباء قياسًا دقيقًا وآليًا لوضع الأنبوب الرغامي في غضون ثوانٍ من الحصول على الصورة، مباشرة على شاشة نظام الأشعة السينية. وفي %94 من الحالات، يكون حساب مسافة الأنبوب الرغامي من الفم إلى الحلق دقيقًا في حدود 1.0 سم13.

باستخدام هذه القياسات، يمكن للأطباء تحديد ما إذا تم وضع الأنبوب بشكل صحيح أو إذا كان هناك حاجة إلى الاهتمام الإضافي لوضعه بطريقة مناسبة. يتم بعد ذلك إتاحة القياسات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تراكب الصور، في نظام أرشفة الصور والاتصالات.

يمكن أن تؤدي وضعية الأنبوب الرغامي غير الصحيحة أثناء عملية التنبيب إلى مضاعفات مختلفة، بما في ذلك الإسترواح الصدري، وهو نوع من انهيار الرئة. في حين أنّه غالبًا ما يتم وضع علامة “STAT” على صور الأشعة السينية للصدر لمريض يعاني من الإسترواح الصدري المشتبه به، إلا أنّه قد يمضي ما يصل إلى ثماني ساعات لكي يقوم أخصائي الأشعة بمراجعتها14. ومع ذلك، عندما يتم فحص المريض على جهاز بواسطة Critical Care 15Suite 2.0، يقوم النظام تلقائيًا بتحليل الصور وإرسال تنبيه بالحالات التي يُشتبه فيها وجود الإسترواح الصدري، إلى جانب الأشعة السينية الأصلية للصدر، إلى أخصائي الأشعة لمراجعتها عبر نظام أرشفة الصور والاتصالات. كما يتلقى الخبير التقني أيضًا إشعارًا16 لاحقًا على الجهاز من أجل التوعية بالحالات ذات الأولوية.

وشرح الدكتور أميت غوبتا، مدير التصوير الشعاعي التشخيصي في المركز الطبي في المستشفى الجامعي بكليفلاند وأستاذ مساعد في التصوير بالأشعة في جامعة كيس ويسترن ريسرف في كليفلاند قائلاً: “إنّ الثواني والدقائق مهمّة عند التعامل مع انهيار الرئة أو تقييم وضعية الأنبوب الرغامي في مريض حالته حرجة. وفي العديد من حالات المرضى المصابين بكوفيد- 19، أثبتت خوارزمية الذكاء الإصطناعي للإسترواح الصدري أنها تنبؤية، فهي تحدّد بدقة حالات الإسترواح الصدري / الرضح الضغطي عند المرضى المصابين بكوفيد- 19 المنبوبين، وتقوم بإبلاغ أخصائيي الأشعة وأطباء الأشعة المقيمين عنها، وتمكين علاج المرضى العاجل. بشكل عام، هذه التقنية مغيّرة للعبة حيث تساعدنا على العمل بشكل فعّال أكثر بدون المساس بدقة التشخيص. وسنقوم قريبًا بتقييم خوارزمية الذكاء الاصطناعي الجديدة لوضعية الأنبوب الرغامي، والتي نأمل أن تكون أداة قيّمة أيضًا حيث نواصل رعاية المرضى المصابين بكوفيد- 19 ذوي الحالات الحرجة “.

لتسهيل الوصول إلى مجموعة الذكاء الإصطناعي، تم تضمين Critical Care Suite 2.0 في جهاز الأشعة السينية المحمول، ممّا يوفّر الفرصة للمستشفيات لتجربة الذكاء الاصطناعي بدون الإستثمار في البنية التحتية الإضافية لتكنولوجيا المعلومات أو تقييمات الأمن أو احتياطات الأمن السيبراني لتوجيه الصور خارج الموقع.

علاوة على ذلك، يوفّر الذكاء الاصطناعي الموجود بالجهاز العديد من الفوائد لأخصائيي الأشعة والتقنيين:

تحديد وضعية الأنبوب الرغامي والنتائج المهمّة تعد خوارزميات جنرال إلكتريك للرعاية الصحية طريقة سريعة وموثوقة لضمان إنشاء نتائج الذكاء الاصطناعي في غضون ثوانٍ من الحصول على الصورة الشعاعية، بدون أي اعتماد على القدرة الاتصالية أو سرعات النقل لتحقيق نتائج الذكاء الاصطناعي.

إزالة تأخيرات المعالجة

تُرسل النتائج بعد ذلك إلى أخصائي الأشعة بينما يرسل الجهاز الصورة التشخيصية الأصلية، ممّا يضمن عدم حدوث أي تأخير إضافي في المعالجة.

ضمان الجودة

تتضمّن مجموعة الذكاء الاصطناعي أيضًا العديد من خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تركّز على الجودة لتحليل وتحديد أخطاء البروتوكول ومجال الرؤية بالإضافة إلى التدوير التلقائي للصور على الجهاز. فمن خلال تشغيل عمليات مراقبة النوعية هذه بشكل تلقائي على الجهاز، فإنها تدمجها في سير عمل التقني الإعتيادي وتمكّنه من القيام بإجراءات خاصة به بجوار سرير المريض وقبل إرسال الصور إلى نظام أرشفة الصور والاتصالات مثل الرفض أو إعادة المعالجة.

اشتركت جنرال إلكتريك للرعاية الصحية

وجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو في تطوير Critical Care Suite 2.0 باستخدام منصة “اديسون” من جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، والتي تساعد على نشر خوارزميات الذكاء الاصطناعي بسرعة وأمان. يتوفر Critical Care Suite 2.0 على نظام الأشعة السينية المحمول AMX 240 الخاص بالشركة.

لمزيد من المعلومات حول جنرال إلكتريك للرعاية الصحية و Critical Care Suite 2.0، يرجى زيارة جناح الموقع الإلكتروني gehealthcare.com

يمكن للأطباء أيضًا اختبار خوارزميات Critical Care Suite 2.0 عن طريق تحميل صور الصدر بالأشعة السينية الخاصة بهم إلى gexray.ai

