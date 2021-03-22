دراسة وإجراء الاجتثاث بالقسطرة

أمراض القلب الفيزيولوجيا الكهربية

البروفيسور فاتح دوهان بايران

شهد العقدان الماضيان تطورات مهمة في تشخيص وإدارة عدم إنتظام ضربات القلب، حيث أصبح من الممكن لمعظم الأشخاص الذين يعانون من اضطراب نظم القلب أن يعيشوا حياة طبيعية إذا تم تشخيصهم بشكل صحيح.

يعتبر تشخيص نوع عدم إنتظام ضربات القلب هو مفتاح العلاج. اليوم، تستخدم معظم مراكز القلب المتقدمة دراسات الفيزيولوجيا الكهربية (EPS) لاختبار النشاط الكهربائي لقلبك لمعرفة مصدر عدم إنتظام ضربات القلب (ضربات القلب غير الطبيعية). يمكن أن يساعد هذا الأطباء في تحديد ما إذا كان المريض بحاجة إلى دواء أو منظم ضربات القلب أو مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة أو الاجتثاث بالقسطرة أو الجراحة لاضطراب النظم. يشرح أخصائي أمراض القلب البروفيسور فاتح دوهان بايران النظام الكهربائي للقلب وكيفية اكتشاف مشاكل معدل ضربات القلب أو إيقاعها وإصلاحها بالطرق المتقدمة.

ما هو نظام القلب الكهربائي؟

يحتوي القلب على نظام توصيل كهربائي يشبه شبكة الطاقة في المدينة. في الواقع، فإن المحفزات التي يتم إشارتها من المركز الرئيسي (العقدة الجيبية)، والتي تقع في الأذين الأيمن، تمر بمحطة وسيطة (العقدة الأذينية البطينية) بين الأذينين والبطينين بعد فترة زمنية قصيرة كامنة، وفي النهاية تنتشر إلى البطينين مرة أخرى عبر طرق التوصيل المتخصص. لذلك، يتم إجراء التحفيز الكهربائي المتولد في المركز الرئيسي لجميع خلايا عضلة القلب وتوفير انقباض القلب.

لماذا تحدث الاضطرابات في النظام الكهربائي للقلب؟

قد يتأثر نظام التوصيل والتحفيز الطبيعي للقلب لأسباب مختلفة. في بعض الأحيان، تؤدي مسارات الملحقات الخلقية إلى قصور الدارات، ما يؤدي إلى تسارع معدل ضربات القلب، والمعروف أيضاً باسم تسارع القلب. علاوة على ذلك، يمكن إصدار التحفيز خارج العقد، مما يعني ضمناً أي إشارة تنشأ من أي منطقة في القلب، باستثناء مركز التحفيز الرئيسي المحدد أعلاه، ما يؤدي بالتالي إلى زيادة معدل ضربات القلب.

ما هي طريقة التشخيص بدراسة الفيزيولوجيا الكهربية؟

هذه الطريقة التشخيصية التي تسمى دراسة الفيزيولوجيا الكهربية يتم تعريفها بأنها التحقيق في الإنحرافات عن طريق تسجيل الإشارات الكهربائية مباشرة على القلب وتقييمها بعد إدخال قسطرة، والتي يشار إليها أيضاً باسم القطب، والتي يتم إدراجها من خلال أغماد دقيقة يتم إدخالها في الوعاء الموجود في منطقة الأربية و/ أو العنق إلى حجيرة (حجيرات) القلب. وبالتالي يكون من الممكن فهم ما إذا كان مركز التحفيز الرئيسي للقلب وأنظمة التوصيل يعملان بشكل جيد. بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الخفقان (على شكل تسارع معدل ضربات القلب)، يتم تحديد السبب الأساسي للشكوى، النبضات المتسارعة، عن طريق توليد محفزات باستخدام الأسلاك، والتي يتم إدخالها في حجيرات القلب باستخدام طرق خاصة (قد يختلف عدد الأسلاك بين 2 إلى 4 أسلاك حسب الهدف من الدراسة ونوع اضطراب الإيقاع). وبالتالي، إذا تم تحديد دارة (دارات) القصور، يتم توصيل الطاقة النقطية بموجات الراديو ويتم التخلص من الخفقان تماماً.

أو، إذا كان هناك تركيز واحد فقط مسؤول عن الخفقان، يتم إرسال موجات الراديو ويتم التخلص منها. يشار إلى هذا الإجراء باسم الاجتثاث بالقسطرة. مكّنت هذه الطريقة من التخلص من معظم الخفقان (تسارع القلب) بشكل دائم.

كيف تؤثر طريقة التشخيص بدراسة الفيزيولوجيا الكهربية على المريض وكم تستغرق من الوقت؟

قد تشعر بالخفقان عندما ينبعث تحفيز الاختبار إلى حجيرات القلب أثناء دراسة الفيزيولوجيا الكهربية. أو قد تشعر بنفس الشعور عندما يحدث الخفقان، الشكوى الأصلية، بمحفزات كهربائية. في بعض الأحيان، قد تكون هناك حاجة لصدمة كهربائية خارجية لتصحيح الخفقان، وبعد تسارع القلب، يتم تحفيز الإيقاع. لن تشعر بالألم حيث سيتم إعطاؤك عامل مهدئ / مخدر قبل تطبيق الصدمة. تستغرق دراسات الفيزيولوجيا الكهربية التشخيصية 30-60 دقيقة. إذا كانت دراسة علاجية، فسيستغرق الإجراء 1-4 ساعة (ساعات).

هل هناك أي خطر من طريقة التشخيص بدراسة الفيزيولوجيا الكهربية؟

ترتبط هذه الإجراءات عموماً بمخاطر منخفضة. ومع ذلك، هذا لا يعني أنها خالية تماماً من المشاكل. خطر الموت منخفض جداً. وعلى الرغم من ندرته، إلا أن الانصباب التأموري (ترسب السوائل بين طبقات التامور) قد يتطور بشكل ثانوي إلى تمزق عضلة القلب. كما أنه نادراً ما يؤدي الإجراء العلاجي إلى إعاقة نظام التوصيل الطبيعي للقلب، بينما يتم توصيل الموجات الراديوية، نظراً لأن الدارة القصيرة، وهي السبب الأساسي للخفقان، تقع بالقرب من نظام التوصيل الطبيعي. في هذه الحالة، قد يتطلب الأمر وضع منظم ضربات القلب بشكل دائم. قد يحدث نزيف ورم دموي تحت الجلد وما ينجم عن ذلك من تورم وألم في موضع البزل في 2-3٪ من جميع الحالات. ومع ذلك، فإن هذه المضاعفات لا تؤدي إلى مشاكل كبيرة ويتم حلها تلقائياً.

هل توجد بدائل لطريقة التشخيص بدراسة الفيزيولوجيا الكهربية؟

قد لا تزوّدنا أي طريقة تشخيصية أخرى بالبيانات التي يتم الحصول عليها من خلال دراسة الفيزيولوجيا الكهربية. يتم تفضيل هذه الطريقة عادة عندما تكون طرق التشخيص الأخرى غير كافية.

ما هو الاجتثاث بالقسطرة؟ متى وكيف يتم تطبيقه؟

الاجتثاث بالقسطرة هو علاج لاضطراب نظم القلب يتم إجراؤه عن طريق إرسال موجات الراديو. تستخدم هذه الطريقة لعلاج اضطراب النظم، إذا كان اضطراب النظم لا يمكن السيطرة عليه بالأدوية أو إذا كان المريض لا يريد تعاطي العقاقير مدى الحياة. في بعض الحالات، قد يكون اضطراب النظم شديداً بما يكفي لتهديد الحياة. في مثل هذه الحالات، يمكن أن تكون طريقة الاجتثاث بالقسطرة هي الخيار الأساسي. يمكن إجراء العملية تحت التخدير الموضعي، على الرغم من أن بعض الحالات تتطلب تخديراً عاماً. سوف يتم إعطاؤك أدوية مهدئة للشعور بالراحة أثناء العملية. يجب أن ترتاح من دون تحريك ساقيك لعدة ساعات لتجنب النزيف.

ما هو معدل نجاح طريقة الاجتثاث بالقسطرة؟

قد يختلف معدل نجاح علاج اضطرابات نظم القلب (على شكل تسارع معدل ضربات القلب) مع الاجتثاث بالقسطرة بين 70 إلى 95 بالمائة اعتماداً على نوع الخفقان وتوطين قصور الدارة الكهربية. النجاح يعني عدم التكرار. يختلف معدل التكرار تبعاً لنوع اضطراب النظم بعد علاج الخفقان بنجاح. المعدل حوالي 5-8٪ للخفقان الذي يكون ثانوياً لقصور الدارات في القلب.