علماء نذكُرهم ونذّكر بهم… براءات الاختراع والملكية الفكرية

الدكتور جوناس سالك Jonas Salk

مواليد نيويورك 28 اكتوبر 1914 مخترع لقاح شلل الاطفال poliomyelitis . من عائلة فقيرة اهتمت بالتعليم. تخرج من كلية الطب جامعة نيويورك عام 1939 ، وحصل على منحة زمالة لدراسة الفيروسات في جامعة ميتشجن Michigan مع الدكتور توماس فرانسيس Thomas Francis .

بدء عمله في جامعة بيتسبيرج عام 1947 بمركز أبحاث شلل الاطفال واستنتج 3 انماط لفيروسات شلل الاطفال واستطاع تطوير اللقاح من فيروس ميت.

بدأت التجارب 1952 وتوسعت الدراسات السريرية ودُعمت من المؤسسة الوطنية لمرض شلل الاطفال National Foundation for infantile paralysis .

لقد كان لهذا اللقاح الثأثير الكبير والعظيم في تقليل حالات الاصابة بشلل الاطفال، وكانت للدكتور جوناس سالك فرصة ربح مالي كبيرة من اختراعه العلمي هذا حيث كان بإمكانه جني ثروات هائلة؛ لكنه رفض تسجيل براءة الاختراع باسمه في عام 1955 لرغبته بأن يكون اللقاح متاحاً للجميع.

سُئل حينها عن سبب عدم رغبته في تسجيل براءة الاختراع باسمه، فقال جملته الشهيرة

“ليست هناك براءة اختراع، هل يمكنك استخراج براءة اختراع للشمس”.

تطور لقاح شلل الاطفال بواسطة ألبرت سابين من فيروس حي مُضعّف معملياً ويُعطى بالفم بدلاً من الحقن وهو أرخص سعراً.

أسس الدكتور جوناس سالك “مركز سالك للدراسات البيولوجية” عام 1963، وكانت له أبحاث كثيرة على مرض التصلب اللويحي MS والسرطان والعوز المناعي والايدز .

توفي في مثل هذا الشهر، يوم 23 يونيو 1995.

يا حكماء العالم، يا علماء العالم، يا قادة ورؤساء العالم.

علقوا براءات الاختراع والملكية الفكرية للقاحات الكوفيد-19 مؤقّتاً حتى تتاح لدول العالم تصنيع لقاحات كوفيد -19 وإنتاجها.

تتوفر اللقاحات للشعوب الفقيرة وتتحقق عدالة توزيع وإعطاء اللقاحات لشعوب العالم.

الصحة حق لكل انسان على الكرة الارضية، والفقراء لهم حق الحياة.

الدكتور علي المبروك ابوقرين

عضو اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب

ليبيا