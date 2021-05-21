كلمة للدكتور علي المبروك ابوقرين

د. علي المبروك ابوقرين

الى المجالس والبرلمانات العربية

الى الامانة العامة للجامعة العربية

الى مجلس وزراء الصحة العرب

الى الامانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب

بعد التحية

يمر العالم والشعوب والامم قاطبة بمرحلة صعبة للسنة الثانية على التوالي جراء تفشي وباء كورونا المستجد وللاسف حصد ويحصد الملايين من الارواح وعطل سبل الحياة لمعظم سكان الارض وخصوصاً الدول الفقيرة التي تعاني من ضعف وهشاشة نظمها الصحية والاقتصادية، ونظرًا لاستحواذ قلة قليلة من الدول الغنية التي تملك القدرات العلمية والصناعية على اللقاحات ضد كوفيد – 19 مما اثر سلباً على الدول والشعوب الاخرى لانعدام العدالة في توزيع اللقاحات وفاقم من صعوبة مجابهة وباء كورونا المستجد سريع التحور والانتشار والعالم العربي ومحيطه الجغرافي ليس بمنأى عن ذلك.

ولما تتمتع به الدول العربية (مجتمعة ) من كوادر علمية وامكانيات مادية واقتصادية تمكنها ( متحدة ) من خلق الفارق لصالح الامة العربية وباقي الشعوب.

اناشدكم بصفتي طبيب عربي ان تسارعوا في : ( #تأسيس_الهيئة_العربية_لمكافحة_الأوبئة ) معززة بإنشاء ( #المركز_العربي_للدراسات_والبحوث_الطبية ).. وتوفير كل مايلزم من تقنيات لذلك، والاستعانة بكل الخبراء العرب في المجال داخل الوطن العربي وخارجه، مع ضرورة انشاء الصندوق العربي للقاحات لدعم الصناعات العربية للتلقيحات وتوفيرها.

وايماناً منا بأننا قادرون علميا وتقنيا وماليا أرجو الاستجابة السريعة للنداء كخطوة في بناء منظومة الامن الصحي العربي ببناء الكوادر وتنمية القدرات

والاكتفاء الذاتي من الادوية والمستلزمات

وتعزيز الانظمة الصحية

نعم قادرون

حفظ الله امتنا وحفظ الإنسانية

الدكتور علي المبروك ابوقرين

عضو اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب

ليبيا