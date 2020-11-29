ما يجب معرفته قبل الحصول على قشور البورسلين

د. رباب جابر إختصاصية في تركيبات الأسنان الثابتة والمتحركة في المستشفى الأهلي الدوحة – قطر

لسنوات عديدة، تعطي قشور البورسلين الناس مظهرًا مذهلاً تحت مفهوم إبتسامة هوليوود وفي الوقت نفسه تساعد في إستعادة بنية الأسنان المكسورة بشكل معتدل أو الأسنان الملتوية أو الملطّخة بشدة أو التي تغير لونها بسبب العديد من الحشوات القديمة المتآكلة أو المتكسّرة، يمكن أن يكون أيضًا حلّاً مثاليًا لترميم الأسنان الأمامية المتسوّسة بإستخدام هذا الغلاف الرقيق الخزفي الصلب.

هناك دواع محددة لعمل قشور البورسلين سواء كانت للفم الكامل أو لفك واحد أو سن واحد، يجب إتباع خطوات عدة قبل البدء في الحالة بالإضافة إلى تعليمات مهمة بعد وضعها بهدف إطالة عمرها.

نقطة مهمة يجب أن تعرف أن قشور البورسلين يجب أن تكون فوق الأسنان الحيّة وليس الأسنان المسحوبة العصب.

لمثل هذا التحول الرائع، نحتاج إلى إتباع المراحل الأساسية الضرورية في مستشفانا للحصول على إبتسامة هوليوود المثالية والصحية والطبيعية:

الأشعة البانورامية ضرورية وأساسية قبل البدء بالعلاج، حيث سنكتشف ما إذا كان أي من الأسنان المراد تغطيتها بالقشور الخزفية يوجد فيها أي شكل من أشكال الأمراض مثل الإلتهابات وأمراض الّلثة. الفحص السريري لنظافة الفم العامة، حيث أنه في حالة نزيف الّلثة لا بد من التحويل لطبيب الأسنان العام أو خبير صحة الفم. وفي الحالات الأكثر تقدماً، يلزم العلاج من قبل إختصاصي الّلثة. الفحص الدقيق للبحث عن الأسنان المتسوّسة التي تحتاج إلى حشوات أو مصابة بإلتهاب والتي قد تحتاج إلى علاج قناة الجذر وتاج كامل بدلاً من الڤينير (القشرة الخزفية) في ما بعد. صور فوتوغرافية للوجه والأسنان في حالة الراحة والإبتسامة الكاملة من جميع الجهات. نموذج مباشر داخل العيادة يعمل به مباشرة على الأسنان بشكل مؤقت لإعطاء تصور تقريبي عن المظهر الجديد. الطبعات الأولية عن الفم الكامل ليتم تحضيرها على الشمع (من خلال فني المختبر الذي سيتم إستقباله في الزيارة التالية) لدراسة الحالة قبل البدء بها لإعطاء الضيف فكرة واضحة وتصورًا للنتيجة النهائية المطلوبة. نقوم بإجراء تقييم للإطباق الكامل وفحص ما إذا كانت الأسنان بها أي تشوه في موضعها مثل: إزدحام أو فجوات أو إستدارة؛ وفقًا لهذا التقييم المهم والأساسي سيتم إحالة الحالة إلى إختصاصي تقويم الأسنان لتقويم الأسنان في محاذاة مثالية والتي ستقلل الكثير من إحتمالية برد الأسنان لإعداد الڤينير، وبالتالي سيعطي أفضل النتائج النهائية المستهدفة من الناحية الإطباقية الصحيحة والتجميلية في الوقت نفسه. تجميل الّلثة لإطالة شكل السن في حالة وجود حواف غير متساوية للثة أو ما يسمى بإبتسامة لثوية أو أسنان قصيرة بإستخدام الليزر. يقوم الليزر “بقطع خفيف” لأنسجة اللثة الزائدة، ما ينتج عنه أسنان أطول ولثة أقصر فيعطي إبتسامة أكثر إشراقاً. البدء بالحالة وإختيار الّلون المناسب والشكل المناسب لقشرة البورسلين مع مراعاة تفضيلات الضيف ووفقًا للعديد من العوامل مثل: الجنس، العمر، بياض العينين للإرشاد، لون البشرة وشكل الوجه. بعد الإنتهاء من الحالة وتثبيتها، يجب على الإختصاصي أن يعطي إرشاداته الواضحة لإطالة أمد متانتها والتي إذا تم إتباعها يمكن أن تجعل إبتسامته الصحية والمشرقة تدوم لأكثر من 15 عامًا وفقًا لما يلي:

الجانب الصحي الواجب إتباعه بالمنزل حسب تعليمات الطبيب (التنظيف بالفرشاة، خيط الأسنان وآلة المياه المتدفقة).

العناية ومراقبة الحالة كل 6 أشهر عن طريق زيارة الإختصاصي للفحص العام والتنظيف. كن لطيفًا معهم ومدركًا لنوع الطعام وطريقة تناوله.

في الختام، نستنتج أنه لا بد من البحث عن رأي ذي خبرة للتحقق ممّا إذا كانت حالتك تشكل مرشحًا جيدًا لقشرة الأسنان (إبتسامة هوليوود)، وتذكر دائمًا أن البدائل الأخرى مثل علاجات التبييض أو تعديل الحواف الحادة أو تقويم الأسنان قد تكون خيارات أقل ضرراً يمكنها أيضاً في بعض الحالات أن تمنحك نتائج مرضية ورائعة.