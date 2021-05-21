مستشفى ليف… مستقبل الصحة

تم تصميم مستشفى ليف بشكل مستوحى من قدرة الشفاء الذاتي لجسم الإنسان، فأصبح عبارة عن مؤسسة مكونة لرؤية تركيا الصحية في المستوى العالمي بمفهومها الخدمي الخالي من العيوب وموقفها المعتمد على مفهوم الصحة حيث يقدم أفضل الخدمات والحلول لزيادة جودة الحياة.

مستشفىa ليف وادي إسطنبول Liv Hospital Vadistanbul

يوفر خدمات الرعاية الصحية على أعلى مستوى من خلال وجود خبراء وأطباء مختصين في العديد من المجالات، كما تم تصميم المستشفى بشكل يشعر المريض بالضيافة والراحة والإحترافية في كل مرة. تم تجهيز المجمع بأعلى معايير التكنولوجيا المستخدمة في العالم، وهو جاهز لنقل المريض إلى المستقبل ليس فقط في مجال الرعاية الصحية ولكن أيضاً في جميع المجالات بفضل تقنية “المبنى الذكي”. “ليف وادي” هو المجمع الوحيد في العالم الذي لن يشعرك بأنك في المستشفى أثناء تلقيك أعلى الخدمات الصحية. يقدم مستشفى “ليف وادي” نهج “مجمع الحياة” وهو الأول من نوعه في تركيا ونادر جداً في العالم. لن تكون مجرد مؤسسة لتلقي خدمات رعاية صحية عالية المستوى، بل إنها منطقة ستترك فيها روتينك اليومي. يتم تقديم خدمة الإقامة ذات الـ 7 نجوم حيث يحيط المستشفى العديد من الخدمات الإجتماعية من متاجر التسوق والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية وجمال الطبيعة المحيطة.

يقدم مركز الضيوف الدولي في مستشفى ليف مجموعة كاملة من الخدمات مثل: رأي طبي ثان مع تكلفة العلاج المقدرة، حجز مواعيد طبية، خدمة الترجمة لـ 20 لغة عالمية مختلفة، خدمة الـ(VIP) لجميع كبار الشخصيات.

تفرع مستشفى ليف خارجياً بمكاتبه الدولية حيث تم افتتاح 9 مكاتب دولية منها 4 في الدُول العربية، العراق (السليمانية)، الجزائر، الصومال، جيبوتي، تتزود هذه المكاتب بطبيب للكشف الطبي المجاني وفريق لحجز المواعيد الطبية وشؤون الإقامة والتأشيرة التركية.

صحة وأمراض الأطفال

تهدف عيادة صحة وأمراض الأطفال في مستشفى ليف إلى توفير أفضل الخدمات الصحية مع الوعي بحماية صحة أطفالنا في المستقبل. في عيادة طب الأطفال، يمكن إجراء التشخيص الطبي والعلاج لجميع المرضى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و18 عاماً في كل من عيادات الأطفال وأجنحة المرضى وقسم الطوارئ لمدة 24 ساعة. تقدم عيادة طب الأطفال خدمات على مدار الساعة بما في ذلك أيام العطل، وخلالها يتم إجراء التطعيم الدوري والمتابعة المنتظمة. الفروع الطبية المتوفرة في قسم صحة وأمراض الأطفال:

أمراض الكلى لدى الأطفال

الروماتيزم لدى الأطفال

أمراض القلب لدى الأطفال

طب الغدد الصماء لدى الأطفال

الأمراض السارية والمعدية لدى الأطفال

الحساسية والمناعة لدى الأطفال

طب الجهاز الهضمي لدى الأطفال

علم الأعصاب لدى الأطفال

أمراض الدم و السرطان لدى الأطفال

الطب النفسي للأطفال والمراهقين

لدى الأطفال

جراحة المسالك البولية لدى الأطفال

عيادة المخاطر عند الرضّع لدى الأطفال

عيادة أمراض الثدي

في عيادة أمراض الثدي يتم فحص المريضىات من قبل أطباء من تخصصات مختلفة ويتم تطبيق بروتوكول علاج مشترك لتشخيص أمراض الثدي وعلاجها بأحدث الطرق التكنولوجية. تقدم عيادة الثدي خدماتها بفريقها المؤلف من أطباء جراحة الثدي والطب النووي وطب الأورام وقسم علاج الأورام بالإشعاع والجراحة التجميلية وعلم الوراثة والطب النفسي مع أخصائي وممرضات الثدي.

عيادة أطفال الأنابيب

قد يكون الطريق إلى الأبوة والأمومة أحياناً صعباً وطويلاً. يجعل فريق Liv Hospital IVF Center أحلام الأزواج تتحقق بمعدلات نجاح عالية. كما هو الحال في جميع العمليات الطبية، تقدم عيادة طفل الأنابيب خيارات العلاج الأكثر تقدماً للأزواج في مجال الصحة الإنجابية. وفقًا لمعايير الجودة الموضوعة ووفقًا للمعايير الدولية، يتم تقديم خدمة دعم غير محدودة وخبرة سريرية عالية وأحدث بروتوكولات العلاج للضيوف.

جراحة العمود الفقري

تتطلب جراحة العمود الفقري تعاوناً وثيقاً بين مختلف الأقسام، تحديداً بين جراحي العظام وجراحي الدماغ. يتم علاج التشوهات الخلقية للعامود الفقري (الحدب) من قبل أخصائيين متمرسين بالتكنولوجيا المتطورة. تقدم وحدة جراحة المفاصل حلول لجميع الأمراض التنكسية المفصلية منها إصلاح الغضروف المفصلي وعملية إٍستبدال مفصل الحوض والركبة عبر طريقة الـMakoplasty.

وحدة إم آر ليناك (Linac MRI)

علاج الأورام بالإشعاع

يهدف العلاج الإشعاعي إلى القضاء على الخلايا السرطانية أو منع الخلايا من الانقسام. 70% من جميع مرضى السرطان يحتاجون إلى العلاج الإشعاعي في أي مرحلة من مراحل العلاج.

أقصى حماية للأنسجة السليمة

تساعد التطورات التكنولوجية على تحسين نوعية حياة المرضى وتساهم في الرفع من حظوظ علاج الأورام السرطانية، ولا سيما في سرطان البنكرياس والسرطانات الأخرى، إذ إنه بفضل تكنولوجيا إم آر ليناك (Linac MRI)، تم إحراز تقدم واعد في مجال علاج سرطان البنكرياس الذي يحصد العديد من الأرواح سنوياً نظراً لانعدام أعراضه بسبب طبيعته الخبيثة، إذ لا يمكن تشخيصه إلا في مراحله النهائية. تتفرع خطة العلاج إلى ثلاث مراحل:

1. المسح

يتم التصوير بالأشعة المغناطيسية للمريض يومياً تحسباً للتطورات الجسدية.

2. التخطيط

يتم إعادة التخطيط من قبل أطباء مختصين وذات ميزات تكيّفية سريعة في الوقت الحقيقي، مع الاخذ بعين الإعتبار التغيرات الطارئة للمريض حيث يتم طرح خطط عاجلة سريعة للتدخل الطبي.

3. العلاج

يتم تطبيق العلاج مع التصوير المستهدف المستمر طوال فترة العلاج الإشعاعي.

تعتبر المعالجة عن كثب شكل من أشكال العلاج عن طريق تقريب المصادر المشعة من الورم. كثيراً ما يتم استخدامه بنجاح في علاج السرطانات النسائية (الرحم، عنق الرحم، المهبل)، سرطان الرئة، سرطانات الجلد. في هذه الأيام يمكن تطبيق العلاج الإشعاعي الموضعي بشكل ثلاثي الأبعاد باستخدامه مع طرق التصوير ذات مبدأ التشريح التقسيمي مثل الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي.

اقسام العلاج الكيميائي في مستشفى ليف فاديستانبول

مركز الخلايا الجذعية

في مركز إنتاج الخلايا الجذعية في مستشفى ليف، وهو اول مستشفى في تركيا لديه معايير GMP للطب التجديدي، يتم إنتاج المنتجات البيولوجية ذات صيغة آمنة وعالية الجودة. هدفنا هو توفير علاجات طبية خلوية وقائمة على الأنسجة لمرضانا باستخدام التقدم في العلوم الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، وكذلك توفير الخبرة والبنية التحتية لحل المشكلات القانونية والمالية والصناعية المعقدة المرتبطة بنقل المنتجات الخلوية والنسيجية إلى المرضى. تتمثل مهمة مركز إنتاج الخلايا الجذعية للطب التجديدي في تقديم خدمة شاملة للمرضى من خلال العمل المنسق للأطباء والباحثين والهندسة الحيوية، ودعم العلاجات البيولوجية الجديدة المعتمدة، وإنتاج الخلايا الجذعية وتطبيقاتها.