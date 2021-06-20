التأمين الصحي وكورونا

الشركات والمستشفيات والمرضى في مرمى الإصابة

لم تقتصر آثار جائحة كوفيد- 19 على التداعيات الصحية في العالم أجمع، إنما طالت كما بات معروفاً نواحي إقتصادية وإدارية، وغيّرت مجرى العلاقات الإنسانية حول العالم. ومن التداعيات اللافتة لكورونا ما تواجهه شركات التأمين من متطلبات الإمتثال والتقارير الضريبية الخاصة بالصناعة في ظل كورونا. ووفقاً لتقرير مؤسسة برايس ووتر هاوس PWC عن تأثير فيروس كورونا على نشاط التأمين، فقد واجهت جميع شركات التأمين خسائر كبيرة في أسواق الأسهم، وقد تكون لذلك آثار مادية. وبنتيجة ارتفاع الإصابات إلى مستويات قياسية، ارتفعت نسبة الحالات الحرجة والوفيات، ما رفع فواتير الإستشفاء إلى ما يفوق طاقة المرضى. إزاء ذلك بادرت شركات الضمان إلى إجراء تعديلات على اتفاقياتها مع المؤمّنين لديها بما يكفل تغطيتهم في حال دخولهم المستشفى للعلاج. لكن علامَ استقر هذا الوافع وماذا نتج عنه؟

لمواجهة تكاليف علاج كورونا في المستشفيات، كان لا بد من إيجاد صيغة بين الهيئات الضامنة والمضمونين تؤمّن التغطية المطلوبة، لا سيما بعدما باتت المستشفيات مكتظة وترفض استقبال أي مريض لا تضمن استيفاء تكاليف استشفائه كاملة عند خروجه من المستشفى. هذا الواقع الذي شكّل ضغوطاً على المستشفيات طال بآثاره عمل ومالية شركات التأمين… وطبعا المريض الذي وجد نفسه ضمن مثلث: شراسة المرض وتكاليف العلاج وتردُّد شركات التأمين.

وفي هذا السياق، قالت وكالة “فيتش” للتصنيفات الإئتمانية، إن تداعيات فيروس كورونا تزيد الضغوط على شركات إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وإن هذه الشركات التي تكبدت خسائر متأتية من ارتفاع تكلفة تغطياتها لمرضى كورونا وتردي الإقتصاد العالمي، ستختبر مرونتها في عامي 2021 و2022، متوقعة استمرار تحديات الإقتصاد في ضوء الانتعاش الاقتصادي غير المؤكد في العديد من بلدان المنطقة. وذكرت “فيتش” أن الوباء يضاعف من التحديات الهيكلية، بعد أن أدى إلى تضخيم ضغوط الإئتمان على الحكومات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تؤثر هذه الضغوط سلبا على تقييمنا لبيئات عمل معيدي التأمين. لكن ما يدعو إلى التفاؤل أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4 بالمئة خلال عام 2021، وسط التعافي المتوقع بفضل اللقاحات بالنصف الثاني من العام الحالي، واستمرار دعم السياسات للأوضاع المالية.

إرباك وتصويب المسار

راح عدد من دول المنطقة يُنظِّم عمل التأمين الصحي بما يتناسب مع الواقع المستجد الذي فرضته جائحة كوفيد- 19. وتهدف هذه الإجراءات التي اتخذها معظم البلدان العربية، إلى حماية المرضى والمستشفيات والشركات. فمثلا وضعت دولة الإمارات عدداً من القيود للمسافرين اليها وفي مقدمتها، أنه يجب أن يكون لجميع المسافرين تأمين صحي ساري المفعول لدخول البلاد. كما اشترطت سلطنة عُمان أنه يتعين على المواطنين غير العمانيين المسافرين إليها الحصول على تأمين صحي دولي يغطي تكلفة علاج كوفيد- 19 لمدة شهر واحد على الأقل.

فبسبب توسُّع عدوى فيروس كورونا وطول فترة انتشاره، ارتفعت أعداد المصابين الذين هم في حاجة إلى استشفاء، مما شكّل ضغطًا هائلًا على المستشفيات توزّع على مستويين: ضغط إستيعابي، حيث بات الطلب أعلى بكثير من القدرة الإستيعابية للمستشفيات. وضغط مادّي، إذ ان تغطية استشفاء مرضى الجائحة لم تكن مدرجة قبلًا ضمن لوائح الهيئات الضامنة، وطبعًا لا قدرة لمعظم المرضى في هذا الظرف الإقتصادي والمالي الصعب على دفع ما يتوجب عليهم للمستشفيات.

هذا الواقع جعل صناعة التأمين على الحياة تواجه صعوبات وتتكبد خسائر في المنطقة العربية كما في العالم. وشكّل الأمر تحديًّا كبيرًا أمام القطاع وحَمَلة البوالص ممن تكبدوا هم أيضًا خسارات نتيجة الإغلاق وتوقُّف الأعمال، ألأمر الذي أوجد مشكلة إضافية سببها جائحة كوفيد- 19 التي أربكت القطاعات الصحية وغير الصحية. فمع تكبّد الشركات مزيدًا من الخسائر وكذلك المؤمَّنين المتضررين، تعرضت المستشفيات أيضًا إما لتأخير استيفاء تكاليف الإستشفاء لمرضى كورونا المستجد، أو لضياع الأموال المستحقّة في متاهات الإختلاف بين شركات التأمين والمرضى.

وفي ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في عدد غير قليل من البلدان العربية، واكتظاظ الطوارئ وأسرّة العناية المركّزة في المستشفيات، بدأت الأزمة تستفحل ليس فقط بين المستشفيات الخاصة والهيئات الضامنة، إنما بين تلك المستشفيات والدولة. وبنتيجة ذلك امتنع بعضها عن استقبال المرضى على حساب بعض الهيئات الضامنة، ما دفع الميسورين ماديًّا من المرضى إلى حجز سرير على نفقتهم الخاصة لتلقي العلاج اللازم، ما أعاد طرح التساؤلات بشأن من يتحمل فاتورة علاج مرضى كورونا، والواقع الصحي في المستشفيات الخاصة؟

هل الأطباء محصّنون؟

مسألة التأمين لم تقتصر على المرضى وتغطية تكاليف العلاج، إنما تطال أيضا الأطباء كتغطية على الحياة بنتيجة ممارسة مهنتهم وسط بيئة خطرة أثناء معالجة مرضى كورونا، خصوصاً أن عدداً غير قليل منهم خطفته الجائحة. فإذا أصيب أحد الأطباء المعالِجين بعجز مؤقت أو فقد قدرته على الاستمرار في مباشرة العمل لفترة طويلة جراء إصابته بفيروس كورونا، على شركة التأمين تغطية ذلك. أما في الحالات التي يتوفى فيها الأطباء بعد إصابتهم بالفيروس، فيتعين دفع تعويضات الوفاة والتي تختلف بين دولة وأخرى أو عقد تأمين وآخر.

ثمة فئة أخرى من الأطباء تشمل الأطباء المتدربين. وهم يتعاقدون مع مستشفى تعليمي حيث يُمكنهم تلقي تدريبهم ويحصلون على رواتب منتظمة من ذلك المستشفى. بيد أن الكثير من الأطباء المتدربين لا يسجلون أنفسهم لدى النقابة بسبب عدم قدرتهم على دفع رسوم التسجيل والرسوم السنوية. وعلى الرغم من أن القانون ينص على أنه لا يجوز إلا للمسجلين في نقابة الأطباء فقط أن يمارسوا مهنة الطب، فإن المتدربين يمارسون الطب بصورة استثنائية بموجب ترخيص من الأطباء المشرفين عليهم.

وفي حين يتحمل الأطباء المشرفون المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية وسوء ممارسة المهنة، فإنهم ليسوا مسؤولين عن التغطية التأمينية للأطباء المتدربين وسلامتهم المهنية، إذ إن الطبيب المتدرب يتعاقد رسمياً مع المستشفى وليس مع الطبيب المشرف. وبما أنهم يتلقون رواتهم من المستشفيات، فإن تكلفة العلاج والإقامة بالمستشفى بسبب الإصابة التي يتعرض لها هؤلاء أثناء العمل أو بمناسبته تقع على عاتق صاحب العمل. وفي حالة الوفاة بسبب إصابة تتعلق بالعمل، تقع على المستشفى مسؤولية تعويض أسرة الطبيب المتوفى بمبلغ تتوقف قيمته على آخر راتب حصل عليه. وهذا ما لم يحصل بشكل كاف مع عدد من الأطباء، وذلك لظروف وأسباب تختلف من حالة إلى أخرى.

التأثيرات على التأمين

إزاء هذا الواقع توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الإئتمانية، أن يؤثر انخفاض عدد السكان في منطقة الخليج إلى جانب العوامل السابقة، على آفاق النمو وأرباح شركات التأمين خلال العام الحالي. فمع اقتراب تخطّي فترة تفشي فيروس كورونا العام منذ شباط / فبراير الماضي، كانت هناك ضغوط شديدة على شركات التأمين العاملة في منطقة الخليج، خصوصاً مع عودة مئات الآلاف من العمالة إلى بلدانها، بعد فقدان معظمهم لوظائفهم مع فرض التدابير الاحترازية واستمرار الإغلاق أشهراً.

ورأت “ستاندرد آند بورز” أنه رغم توقعاتها بحدوث انتعاش اقتصادي خليجي في 2021 إلى نحو 2 بالمئة في المتوسط بعد الإنكماش الحاد عام 2020، فإن انخفاض عدد السكان والضغوط المستمرة في القطاعات الرئيسية ستعوق النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة. لكنها لفتت إلى أنه رغم تأثير انخفاض الإنفاق الاستهلاكي قصير الأجل على الطلب على وثائق التأمين غير الإلزامية، فإن أسواق التأمين الخليجية تبقى مكتظة بالعمل.

وبلغت خسائر شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية نتيجة جائحة كورونا نحو 200 مليار دولار، وفقاً للتقديرات المعلنة من قبل سوق “لويدز أوف لندن” للتأمين. ويرى مختصون أن العام 2020 يعد عاماً استثنائياً بالنسبة لسوق التأمين وإعادة التأمين العالمي، وأن قسم الإستثمار في شركات التأمين هو الأكثر تضرراً من ضغوطات أزمة كورونا.

لكن من المرجح ارتفاع أسعار عقود التأمين الصحي في بعض الأسواق الخليجية. ومن البديهي أن تكون هناك زيادات في أسعاره خلال العام الجاري، لتحويل أعمال هذا القطاع إلى الربحية.

وإذا كان هناك تأثير للتداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا في الأعمال بمختلف أنحاء العالم، إلا أنه في المحصّلة خرج الجميع خاسراً، فشركات التأمين خسرت لأنها تحملت تكاليف غير محتسبة من دون قدرة على رفع قيمة البوالص، والمستشفيات خسرت لأنها لم تتمكن من استيفاء كامل حقوقها من تكلفة علاج مرضى كورونا، وتكبد المرضى تكاليف عالية طلبتها المستشفيات ولم تعترف بها الجهات الضامنة. ولكن، بالإدارة الحكيمة لهذه القطاعات المترابطة بدأت المنطقة تخرج من آثار الجائحة إلى رحاب النهوض من جديد وتحقيق الريادة.